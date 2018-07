Ocupación masiva de tierras pone en riesgo producción agrícola

Entre 3,500 y 4,000 manzanas de tierra habían sido invadidas en junio por parte de tomatierras alentados por grupos afines al Gobierno.

Esta situación pone en riesgo la producción agrícola, advirtió el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), Álvaro Vargas, quien indicó que los pequeños y medianos productores son los más afectados por las invasiones.

“Esto viene a afectar el ciclo agrícola por la incertidumbre que te pueden tomar las tierras”, indicó Vargas, quien refirió que la cantidad de tierras invadidas puede ser mayor, para lo cual están actualizando información. El productor consideró que son cuatro los departamentos más afectados.

La zona de occidente resalta en las ocupaciones, además Rivas y Estelí, dijo Vargas, quien consideró que al menos en el sector ganadero entre un 80 y 85 por ciento está en manos de pequeños y medianos productores.

Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), consideró que todo el país está afectado por las ocupaciones de tierra, que ejecutan grupos armados.

Aunque Healy dijo que todavía realizan un análisis sobre el impacto que tienen las tomas de tierras por personas que ingresan violentamente a propiedades privadas, estimó que son miles de manzanas las invadidas.

Ambos explicaron que esta situación ya fue expuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con los datos correspondientes de los propietarios.

Healy advirtió que estas personas, que han ocupado tierras privadas, eventualmente tendrán que desalojar esas tierras.

“Esto no es el 79 o el 80, esto es totalmente diferente”, manifestó Healy, quien recordó que en esa década la justificación fue la formación de cooperativas, “hoy no va a pasar esto, que sepan que eventualmente van a salir”.

Vargas dijo: “Aquí hay que hacer uso de lo que sea (…) para recuperar las tierras y que sean recuperadas a los productores, a sus dueños”.

“Eso no se puede permitir. Nicaragua ya tiene una historia de cuarenta años en este estira y encoge de tomas de tierras y tenemos que ponerle un alto, así como un alto a muchas cosas que venían sucediendo en estos últimos 12 años en Nicaragua”, afirmó Vargas.

El presidente de Faganic confirmó que esta situación ya fue expuesta a los organismos de derechos humanos con misiones en Nicaragua, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por considerar que “también es un abuso a los derechos humanos el que se invada propiedad privada”.

Actualmente, explicó, ellos realizan “todo el trámite oficial y legal” para poder estar preparados a la hora que esas tierras sean devueltas a sus verdaderos dueños.

Vargas señaló que Faganic empezó registrando los casos denunciados por los socios de la organización, pero lo han extendido a los demás. Para ello, llevan un registro pormenorizado de los hechos, en qué lugar y cómo sucedió, “para que una vez que finalice este conflicto, que Dios quiera que sea pronto y vengan una elecciones adelantadas y podamos ya hacer los trámites, para que las fincas regresen a sus dueños”, afirmó Vargas.

Invasores en doble cabina

Healy recordó que las invasiones que ocurren en los últimos días no solo afectan la producción, sino la seguridad alimentaria de la población.

El presidente de Upanic destacó que muchas de las personas que han invadido propiedades no son personas necesitadas y, en ocupaciones en Managua, se ha observado que muchos de ellos “son gente que tienen camionetas doble cabina”, por tanto consideró que “son gente que se están aprovechando de la situación”.

“Tenemos que ser más conscientes con este tipo de cosas”, indicó Healy.

Por ejemplo, el 23 de junio LA PRENSA publicó el caso de la invasión a los terrenos privados de la finca Santa Gertrudis, situada en Los Brasiles, donde cada vez más personas despalan y se reparten las tierras para luego levantar champas con intenciones de asentarse.

Estas acciones, además de crear inseguridad jurídica de la propiedad en Nicaragua, frena el proyecto de Urbanización Ecológica Progresiva Planes de Los Brasiles, de interés social, y cuya concepción está basada en una solución habitacional amigable con el medioambiente.

En esa misma fecha fue invadido un predio de manzana y media, cuyo dueño, Jorge Iván Villanueva Moreno, aseguró que el mismo es una herencia familiar. Las tierras están ubicadas a orillas de la carretera Chinandega-El Viejo.

El caso de grupo Coen

Este lunes otros vigilantes retomaron la seguridad de la propiedad del Grupo Coen, ubicada sobre la pista Jean Paul Genie en Managua.

La propiedad estaba sola después que una patrulla de la Policía Nacional se llevó detenidos a los tres guardas que la cuidaban, este domingo, sin dar explicaciones.

Los nuevos guardas que retomaron la vigilancia desde tempranas horas del lunes expresaron que serán varios guardas los que estarán distribuidos en toda la propiedad.

“Nuestra misión es resguardar el lugar, pero (también) proteger nuestras vidas. No queremos hacer daño a nadie ni que nos hagan”, dijo Marvin Loza, responsable de la seguridad.

La propiedad, que mide 14 manzanas de extensión, fue invadida por unos 20 hombres armados, el viernes 29 de junio a eso de las 9:00 a.m, donde retuvieron por dos horas a las dos hijas menores del cuidador, pero luego fueron entregadas gracias a pláticas de los representantes de los propietarios con los invasores.

El 30 de junio, durante la Marcha de las Flores, en honor a los niños caídos por la represión de Daniel Ortega, los tomatierras atacaron a los pobladores que protestaban de manera pacífica y que intentaron a su paso recuperar la propiedad.

“Agradecemos a los muchachos de la UNAN que nos entregaron la propiedad, entiendo que fue un caso fortuito (circunstancial), pero agradecemos el gesto”, dijo Carlos Zúñiga, director de Operaciones del Grupo Coen sobre la recuperación del bien inmueble.

Zúñiga señaló que el Grupo Coen no apoya la violencia y que hará uso de todos los recursos legales que la Ley les permite para reclamar el derecho sobre las propiedades invadidas en Chinandega y Managua.

Asimismo, Zúñiga dijo que reforzarán el perímetro de seguridad de la propiedad.

Guardas retenidos y no dan razón

Gustavo Valle, dueño de la empresa de seguridad que presta el servicio de vigilancia al Grupo Coen, manifestó este lunes que los tres guardas detenidos el domingo por la Policía Nacional están retenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida popularmente como El Chipote.

La información que les fue proporcionada fue que supuestamente esa institución los investiga por el crimen contra un joven que participaba en la Marcha de las Flores, el sábado pasado, tras el ataque de los tomatierras. “Hoy por la mañana nos dijeron que los tienen en El Chipote, investigándolos por una de las personas que falleció el día de la marcha, aunque no entiendo por qué , si ellos no estaban ahí a esa hora, pero no nos podemos oponer”, dijo Valle.

Para este martes, el abogado de la empresa espera que la Policía ponga en libertad a los tres guardas, pues cumplen las 48 horas de investigación, de lo contrario estarían bajo detención ilegal. El sábado 30 de junio, los tomatierras atacaron a los manifestantes que participaban en la Marcha de las Flores, en honor a los niños caídos y contra el gobierno de Daniel Ortega. En defensa, los universitarios les tiraron morteros hasta replegarlos y expulsarlos de la propiedad.