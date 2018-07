Transportistas de Carazo y Rivas aumentan ilegalmente el pasaje hacia Managua

Directivos de diferentes cooperativas de Carazo se reunieron este lunes para acordar el aumento de diez córdobas al pasaje en el recorrido Diriamba-Managua. Mientras que los transportistas de Rivas cobran 100 córdobas por viajar de esta ciudad hacia Managua, cuando la tarifa estipulada es de 56 córdobas.

El precio del pasaje autorizado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) por la ruta de El Crucero es de 30 córdobas y a los usuarios, este martes, se les cobró 40 y 35 córdobas. Unos se resistieron a pagar ese monto, porque consideran que el cobro es ilegal.

Le puede interesar: Aprueban incremento de cinco córdobas en la tarifa de taxis en Jinotepe

“Estos microbuseros son unos sinvergüenzas, se están aprovechando de la situación, si fuesen expresos no hay ningún problema, pero siempre lo van llenando en el camino. Yo siempre les daré los mismos 30 córdobas, si quieren o si no que me bajen a ver si van a poder”, dijo María Mendieta, comerciante del mercado Israel Lewites.

Óscar Navarrete, habitante de Rivas, expresó que “este es un problema grande para nosotros los pasajeros, no hay trabajo, los salarios no alcanzan, la comida está bien cara, y ahora vienen estos buseros sinvergüenzas y cobran lo que a ellos les da la gana. Ninguna autoridad los regula porque tienen amenazado al Gobierno que si los regulan se van a paro”.

Lea además: Transporte pirata se toma la capital y eleva precio de los pasajes

Los conductores y ayudantes, tras la reacción de los pasajeros que se negaban a pagar el incremento en la tarifa, relataron que a última hora recibieron órdenes de los concesionarios de cobrar 35 córdobas. LA PRENSA buscó la versión de directivos de las cooperativas, pero ninguno de sus miembros respondió las llamadas.

Amparo en la ley

Edwin Morales Belli, delegado del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), explicó que aunque “en estos momentos el MTI no está laborando, eso no significa que hay que abusar. Hay un desorden, pero la ley es clara. No puede haber un incremento, eso sería un robo para el usuario”.

Lea también: Repentino incremento en el precio del pasaje en León

Morales, además recomienda a los usuarios a no pagar de más de la tarifa establecida por el MTI. “Yo espero que la gente no caiga en esos actos y que pague lo que antes estaba estipulado, ya que

la gasolina no ha sufrido incrementos. Hay que empoderarnos de la ley 842 (Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”.

En Rivas, la única medida que hasta el momento ha tomado el MTI es tratar de convencer a los transportistas que la situación de los usuarios del transporte está difícil, y que no hay capacidad de pagar tarifas tan elevadas. También les indican que la venta de combustible ya se normalizó, y que tampoco están usando rutas alternas, por lo que el pasaje tiene que volver a la tarifa vigente

hasta nueva revisión.