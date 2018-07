Policía Nacional llega a un tranque para citar a una joven en Camoapa

La Policía Nacional se presentó la mañana de este miércoles en el tranque que manifestantes mantienen en la salida de Camoapa, Boaco, hacia Managua, para entregarle una citatoria a María Sofía Gadea, de 20 años, quien sospecha que dicha institución la quiere detener por apoyar a los ciudadanos autoconvocados.

Según Gadea, el documento está firmado por el jefe de la Policía de Camoapa, Carlos Toledo. “Solo a mi me han citado, y la casualidad es que me la llegaron a dejar al tranque y no a mi casa, no sé con qué objetivo”.

En el documento se lee que la cita es para investigar un caso. A Gadea le pareció demasiado sospechoso.

Gadea debía presentarse en las instalaciones de la Policía Nacional de Camoapa a las 3:00 de la tarde de este miércoles. “Yo no fui porque sabemos que esto no es ningún juego y muchas personas que están en esta lucha los mandan a citar de la Policía, se está haciendo la cacería de brujas y una de las trampas es que la Policía envía citatorios y luego las deja detenidas”, comentó Gadea.

Ella considera que estas son maniobras utilizadas por dicha institución para intimidar a quienes apoyan la lucha a través de los tranques. Asimismo, denunció que desde que se levantó el tranque hace dos meses ha recibido amenazas a través de mensajes de texto y en las redes sociales, en los cuales se le indica que figura en una lista de personas a eliminar.