Jeniffer Sarria ilusionada con su primer Juego Centroamericano y del Caribe

En julio venidero, la seleccionada nacional de judo, Jeniffer Adriana Sarria Jarquín vivirá un mar de emociones cuando compita por vez primera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia.

Sarria, de 29 años de edad, competirá en la categoría 44 kilogramos y para eso se está preparando pues sueña con representar en grande al país.

“Es la primera vez que iré a esa competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En septiembre del año pasado fui por vez primera a un clasificatorio en República Dominicana y conseguí una medalla de bronce y ahora espero igualar o quedar en un lugar mejor”, explica emocionada Sarria.

Sarria cuenta que desde pequeña le gustaron los deportes pero también el arte.

Desde niña cuando habitaba por la zona de Altamira, en Managua, recuerda que su mamá la llevaba a una academia de taekwondo y desde entonces le empezaron a gustar los deportes de combate, incluso era fanática a las películas de Bruce Lee.

Pero fue hasta los 12 años que su vida deportiva empezó con la práctica del futbol, pero solo puedo practicarlo y jugarlo durante un año en el Distrito Tres.

“Mis padres tenían miedo me pasara algo por ser chavala, los entrenamientos eran bien tempranito por eso casi no me daban permiso para ir a entrenar y jugar y dejé el futbol, me desanimé y también lloré, luché por seguir, pero no pude”, recordó la atleta.

Pero luego Sarria volvió a sonreir, cuando empezó a recibir clases de pintura en la Biblioteca Fidel Coloma en el barrio capitalino San Judas.

“Desde pequeña también me gustaba la pintura y me metí a estudiar. No me costó mucho porque me gustaba dibujar. De hecho en la Unan-Managua hice una exhibición de pinturas en óleo. También pinto en manta, hago bocetos de paisajes, frutas, personas, climas, entre otros”, confesó Sarria.

Su arte en la pintura llevó a la atleta a dar clases a jóvenes en la Alcaldía de Managua gracias a un profesor y por medio de un proyecto y fue ahí a donde conoció a atletas de judo y taekwondo para dar inicio así a su carrera en la disciplina de judo.

Sarria cuenta que paralelo al judo empezó a practicar boxeo, pero debido a que luego fue seleccionada nacional debió dedicarse a un solo deporte y eligió el judo y desde entonces ya han pasado 12 años.

Larga espera

Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe pasados, realizados en Veracruz, México, hace cuatro años, no pudo competir en el clasificatorio que le daría la posibilidad de asistir a dichos Juegos, pero en la elección de atletas, Sarria quedó fuera y desde entonces esperaba con ansias otra oportunidad.

“Recuerdo fue un duro momento, pero perseveré y seguí practicando judo hasta conseguir otra oportunidad y ahora iré por vez primera a unos Juegos del Caribe”, expresó Sarria, quien también aprendió y compitió en lucha olímpica, esgrima y powerlifting.

De acuerdo a Sarria practicar judo le ha beneficiado en su vida de gran manera.

“El judo me ha permitido también estudiar. Actualmente estudió tercer año de Inglés en la Unan-Managua. Me gradué en mercadeo. Y este año termino si Dios quiere Educación Física y Deporte en el Instituto Nicaragüense y Deportes (IND). Sueño con tener una academia de Artes Marciales Mixtas. Actualmente enseño a un grupo de jóvenes de artes marciales mixtas y les enseño boxeo, llaves, el trabajo en piso, pateo”, finalizó Sarria.

A afilarse

Este miércoles Jeniffer Sarria viajará a Cancún, México, a un campamento en donde también tendrá un tope con atletas de diversos países, con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A México, Sarria viajará, junto a la delegación de judo que la completan La delegación de atletas de judo la completan Sayra Laguna, Isayana Marenco, Marian Talavera, Keyling Ruiz, Luis Montes, Jefrey García, Yader Mairena y Moisés Frederick.