Hackean el sitio web y la cuenta de Twitter de Miss Teen Nicaragua

Las plataformas digitales del certamen de belleza adolescente, Miss Teen Nicaragua, han sufrido un ciberataque este miércoles.

Tanto en el sitio web como en la cuenta de Twitter se ha publicado un mensaje de denuncia a los asesinatos perpetrados por la represión gubernamental que ha dejado al menos 309 muertos, según las últimas cifras brindadas por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH)

En la cuenta de Twitter del certamen también fue publicado un mensaje en el que se asegura fue escrito por la directora del certamen, Xiomara Blandino.

“¡Hola, mis amores! He estado desconectada de las redes sociales porque estoy trabajando en varios proyectos. Pero no olvido a mis teens… ¡Volvimos para presentarles nuestro nuevo sitio web! (…) Espero que lo amen tanto como yo. Att: Mamá Xio”, decía el tuit.

Luego de ese tuit se lee otro acompañado de una imagen con la bandera de Nicaragua que dice: “¡ORTEGA ASESINO! NOS FALTAN +300 HERMANOS Y HERMANAS”. Ese mismo mensaje también aparece en principal en el sitio web.

La cuenta de Twitter de Miss Teen Nicaragua tiene más de 23,000 seguidores.

Xiomara Blandino, fundadora y directora de Miss Teen Nicaragua, el certamen de belleza adolescente más importante de Nicaragua hasta el momento no se ha pronunciado.

Blandino eliminó sus cuentas en redes social cuando comenzaron las protestas y los usuarios le reprochaban su apoyo al gobierno y fue solo el pasado 18 de junio que posteó varias historias en su cuenta de Instagram donde se refirió a la situación que atraviesa Nicaragua, su ausencia en las redes y un poco de su vida privada.

“Estoy en esta cuenta de regreso, me hackearon mi Twitter y abrí esta cuenta pensando en la paz y prosperidad de Nicaragua. Yo amo a este país con mi vida por siempre, me han conocido por años y entiendo el dolor de todos los nicas, espero poder comunicarme con todos y responder a sus preguntas. No es fácil para ningún nicaragüense lo que hemos vivido”, dijo la ex Miss Nicaragua.