Paul Oquist: “Estamos en una guerra psicológica para culpar al gobierno”

El asesor de políticas públicas del gobierno de Daniel Ortega, Paul Oquist, calificó el lunes pasado, en una entrevista con el programa Conclusiones de la cadena internacional de noticias CNN, las denuncias de los ciudadanos sobre la represión estatal, que ha dejado al menos 309 muertos desde el inicio de las protestas, como “una guerra psicológica” contra la administración nicaragüense.

“Estamos en una guerra psicológica de mentiras, para fomentar odio, culpar al gobierno, infundir miedo en la población, que genera falsas noticias todos los días, de acuerdo al plan de Gene Sharp, de cómo desestabilizar gobiernos y buscar el derrocamiento violento”, dijo Oquist.

Oquist hizo referencia a la visión del politólogo Sharp, autor del ensayo de la Dictadura a la Democracia, publicado por primera vez en 1993, que plantea una serie de métodos para desintegrar dictaduras, a lo que el autor llama un sistema conceptual para la liberación, y que ha sido señalado en Venezuela, por ejemplo, como un manual de desestabilización.

Sigue lógica de ver “Golpe suave”

El asesor presidencial se sumó así a la posición de Ortega que miraba en las protestas de la ciudadanía una conspiración, y a las del canciller Denis Moncada que describió que eran víctimas de un “golpe suave”, al pedir respeto al orden constitucional existente frente a la demanda ciudadana de elecciones adelantadas y de renuncia presidencial.

El asesor de políticas públicas puso como ejemplo de las “mentiras” el operativo violento en Masaya, a través del cual fuerzas estatales garantizaron alimento al comisionado general Ramón Avellán, subdirector de investigaciones de la Policía Nacional, y responsable de la represión en este departamento, donde han muerto al menos 35 ciudadanos producto de la represión desde que iniciaron las protestas en abril pasado.

Su versión sobre ataque a Masaya

“El cuartel de Masaya estuvo sitiado dos semanas por hombres armados, porque no podían salir porque les dispararían. Después, en los últimos cinco días, no tenían comida, una columna entró para llegar a esa estación de Policía y dejar, romper el sitio, ¿y cuál era la noticia que sale al mundo? Policía entra en Masaya para reprimir al pueblo”, se quejó Oquist.

El asesor no mencionó una sola palabra sobre la actuación en la represión de oficiales y paramilitares progobierno, que se movilizan fuertemente armados, a diferencia de los manifestantes que se defienden con tiradoras, y morteros. La represión contra Masaya, para liberar al comisionado general Avellán, ocurrió el 19 de junio pasado en un brutal ataque que dejó al menos seis muertos y 35 heridos tras el ataque de escuadrones de paramilitares y antimotines que entraron a la ciudad, tras desmontar el tranque, que estaba ubicado en Ticuantepe.

Habla sin claridad

Oquist es uno de los voceros para llevar el discurso de este gobierno a nivel internacional, para explicar la situación que atraviesa Nicaragua desde el punto de vista oficialista, manteniendo la posición de que los tranques son el problema y denunciando un golpe de Estado, pero negándose a hablar con claridad sí el gobierno acepta la salida a través de comicios adelantados tal como se lo propone tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la sociedad civil y los obispos.

“Escuche muy bien, por tercera vez le digo, el gobierno ha dicho que no hay tema que no se pueda poner en la mesa, no hay tema, sin exclusión ninguno”, dijo Oquist, pero no respondió si Ortega aceptaba irse antes del fin de su período, que sería en 2021 en un contexto normal.

Niega represión

El asesor presidencial niega la represión y la responsabilidad del gobierno en esta crisis, además de la censura a la libertad de expresión, pese a que canales de televisión han salido del aire, el periodista Ángel Gahona fue asesinado en medio de una cobertura de las protestas y otros equipos periodísticos del país han sido agredidos también.

“Nicaragua es el país con más libertad de prensa en el mundo”, aseguró sin inmutarse. Oquist repitió el discurso de la primera dama y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, de que la represión policial que se proyecta en los medios de comunicación son noticias falsas y que lo que se pretende es un golpe de Estado impulsado por los disidentes sandinistas.