Rubén Darío: un genio que supo apropiarse de la cultura universal

Rubén Darío es la cúspide del desarrollo histórico y lingüístico del castellano en la América española, no es un producto mágico, aislado, es la madurez del pensamiento propio del americano. Con Darío tuvimos nuestro Siglo de Oro en estas tierras del Garcilaso de la Vega “el Inca” y don Andrés Bello.

Tenemos, pues, en Darío a un genio que supo apropiarse de la cultura universal, de catalizar todo el proceso del desarrollo y desenvolvimiento del castellano en América; audaz y visionario; que es capaz de crear y lograr el suyo, su propio estilo y que este se manifiesta originalmente en la prosa.

“Después de Azul… después de Los Raros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea —todo bella cosecha—”,

Azul… y Los Raros: ¡Prosa!

El modernismo es esencialmente prosa, ahora bien, de este se desprende la diadema de la princesa: la poesía.

Empero, a nuestro juicio, definir a Martí y Nájera como precursores dándoles en tal connotación, conciencia de un hecho, debe ser replanteado. Como se dice hoy, reseteado.

A nuestro juicio, nunca hubo en ellos conciencia de trascendencia ni de iniciación. Parto de la misma confesión de Darío: “Porque la obra colectiva de los nuevos de América es aún vana, estando muchos de los mejores talentos en el limbo de un completo desconocimiento del mismo Arte a que se consagran” .

También Darío proclama: “El movimiento de libertad que me tocó iniciar en América se propagó hasta España y tanto aquí como allá, el triunfo está logrado”.

Modelo y estilo modernista

Este estudio debe realizarse, con los escritos —que se encuentran— desde que Darío comenzó a escribir en prosa, o sea, un análisis, como lo hemos dicho, en lo prosódico y sintáctico que permita observar el progreso o evolución de la prosa, desde los primeros años de su incursión al periodismo nacional hasta la realización del modelo y estilo modernista, por supuesto tal análisis tendría otro paralelo al de las lecturas asiduas de las que él confiesa haber tenido las primeras influencias, pues servirá para observar cómo se fue despojando de los autores como don Juan Montalvo, pues en poesía confiesa a Juan Ramón Jiménez “mi primer libro, primera manera, que se llama ‘Primeras Notas’ —muy español, Básico y todo, y Zorrillesco y Núñezdearcino”. (París, 20 nov. 1903)”.

Libertad creativa e independencia cultural

Darío, de acuerdo con Uslar Pietri, “nace como fruto de un proceso de un alma colectiva y de una situación histórica (..) Darío nace después de cuatrocientos años de dura, creadora y auténtica historia de creación del Nuevo Mundo” con Darío “hemos ganado fisonomía propia” y es tanto así, la claridad de los grandes escritores e historiadores que heredaron la libertad creativa y la independencia cultural que la voz más complicada de escritores de América.

Al respecto Jorge Luis Borge, escribió: “Todo lo renovó Darío: la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y sus lectores. Su labor no ha cesado y no cesará, y quienes una vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos: lo podemos llamar hoy el libertador ”.

Pero esa prosa que se inaugura en Azul…, no se circunscribe a la poética, sino que galopa, vuela y se filtra en la crónica periodística. Darío fue periodista e incursionó con banderas desplegadas en el periodismo con su particularidad. No fue un académico del periodismo; pero no hay académico que lo ignore, tampoco recibió clases de periodismo, sin embargo, en las escuelas de periodismo Darío sigue dando clase.

“Nadie remontará esa cima”

Darío no ha sido superado, no recibió el Nobel, pero los que lo han recibido, fueron y son, aún sus discípulos:

Neruda, Mistral, García Márquez, Vargas Llosa y Asturias.

La sentencia fue dada por José María Vargas Vila: “Las letras castellanas no tiene ni rememoran otro poeta de su talla; él fue único; no tuvo antecesores ni tendrá sucesores. Colocado en la confluencia de dos siglos, los dominaba a ambos fuera de toda tradición, de toda escuela, en un aislamiento sagrado, de cima solitaria. Nadie remontará esa cima: Nadie”.

En ocasión del 130 aniversario de Azul… en este mes, el escritor Armando Zambrana Fonseca, autor del libro Prosa crítica, literaria y periodística de Rubén Darío, analiza en este estudio la obra literaria del Padre del Modernismo.

*Escritor