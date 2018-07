Nastassja Bolívar: “Quiero una Nicaragua libre, en paz y con justicia”

Nastassja Bolívar, Miss Nicaragua 2013 y Nuestra Belleza Latina 2011, hace unos días le dio la bienvenida a las aspirantes al primer casting de Nuestra Belleza Latina 2018, reality de Univisión, que abrió sus audiciones en Miami, para continuar próximamente por las principales ciudades de Estados Unidos.

La modelo, presentadora y reina de belleza expresó en una entrevista con ALoNica con la Roiz que Nicaragua está pasando un momento bien triste, bien fuerte y bien duro.

“Me emociona un poquito porque pues uno dice cómo puedo ayudar más, y es duro, muchos me dicen por qué no estás en el país y les digo porque estoy trabajando acá, porque me toca trabajar también, pero estoy tratando siempre de pronunciarme que quiero una Nicaragua libre, quiero una Nicaragua con paz, y quiero una Nicaragua con mucha justicia”, expresó la top 16 de Miss Universo 2013, realizado en Moscú, Rusia.

Agregó que “creo que en este momento que estamos viviendo necesitamos un cambio, y sabemos muy bien lo que es”.

Bolívar finaliza mandado un mensaje a todos “mis nicaragüenses y compatriota que están viviendo momentos fuertes, sigan con ánimo, sigan con fuerza, yo sé que esto será una jornada muy larga muy difícil, pero les prometo que al final del camino vamos a ver esa luz con tiempo y paciencia. Mi nicaragua los quiero y estoy con ustedes siempre”.

Ariadna Gutiérrez, Señorita Colombia 2014

Asimismo, recientemente mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Ariadna Gutiérrez, la colombiana que fue coronada por unos minutos como Miss Universo, luego que el presentador de televisión Steve Harvey la mencionará como la ganadora por error, siendo la ganadora la representante de Filipinas Pía Wurtzbach, expresó su apoyo a Nicaragua.

Gutiérrez realizaba un tutorial de maquillaje y expresó: “A toda la gente de Nicaragua quiero enviarles un abrazo fuerte, todo mi apoyo de corazón, porque sé la situación tan horrible que están pasando, me duele, no es justo y espero que muy pronto caiga ese gobierno tan horrible de Daniel Ortega. Ustedes son fuertes y van a salir a delante y no se van a dejar de un gobierno tan malo y van a salir de eso”.