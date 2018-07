Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (06 de julio)

Entierran a los tres jóvenes asesinados por paramilitares en el ataque a Sutiaba, León, empresa caribeña suspende sus labores por crisis en el país, Jinotepe y Matagalpa bajo asedio paramilitares y policías. Estas son las noticias que necesita saber para iniciar su día.

Empresa suspende labores en el Caribe Sur

La empresa Kukra Hill de palma africana suspendió sus labores por la crisis que vive el país. Según informaron no pueden seguir almacenando el producto que no se ha podido exportar debido a los problemas generados por la represión gubernamental y los tranques que se han levantado en el país. En el comunicado también señalan a sus productores, que ya no podrán seguir almacenando más frutas.

Tres entierros en León

Familiares de los jóvenes Danny Ezequiel López, Alex Enrique Machado Vázquez y Junior Alexander Núñez Rojas, asesinados en el ataque que policías y paramilitares perpetraron en el barrio indígena de la ciudad de León serán enterrados este viernes.

Matagalpa y Carazo bajo asedio

Las ciudades de Matagalpa y Jinotepe fueron asediadas la noche y madrugada por paramilitares y policías. Los pobladores de Jinotepe reportaron la presencia de estos en la cercanía del centro de salud Santa Cecilia y el centro de la ciudad, cerca del reloj público.

Mientras tanto en Matagalpa, los paramilitares permanecen en Paso Real, Matiguás, lugar donde los pobladores mantenían un tranque pero lo abandonaron para evitar enfrentamiento.

Con información de Eddy López y José Garth