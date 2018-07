Policía libera a los 11 jóvenes detenidos en el tranque de La Trinidad, Estelí

La Policía en Estelí liberó este sábado a los 11 jóvenes que se encontraban detenidos ilegalmente desde el pasado martes, día en que policías y paramilitares quitaron a punta de armas el tranque en el municipio esteliano de La Trinidad.

Los jóvenes, liberados de las celdas preventivas a eso de las 2:00 de la tarde, aseguraron que fueron víctimas de golpes y maltrato. La liberación se da luego que familiares estuvieron frente a la delegación policial exigiendo que los soltaran.

“Me golpearon. Me pusieron el arma aquí (tocándose la sien derecha). Me dijeron que iban a cortarme la oreja si no hablaba y preguntaron cuánto ganaba en los tranques”, contó Juan Alberto Borge, quien es trabajador de una panadería de La Trinidad.

Borge, quien niega haber estado protestando en el tranque, señala que fue sacado de una casa donde se había refugiado durante el ataque de los policías y paramilitares el pasado martes, cuando las fuerzas del gobierno implementaron en La Trinidad el llamado “plan limpieza”.

Sacerdotes

Los sacerdotes Pastor Rodríguez y Julio Melgara permanecieron junto a los familiares en las afueras de la Policía en Estelí esperando la liberación de los reos. Miembros del centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también estuvieron exigiendo la liberación.

Los policías y los paramilitares hicieron detenciones en diferentes partes de La Trinidad, muchas de estas en el interior de las viviendas de personas que no tenía nada que ver con las protestas. Los liberados sostienen que los policías los encañonaron con fusiles AK 47 y les robaron sus pertenencias (incluyendo los celulares).

