Prospecto nicaragüense Leonardo Crawford con la fe y la moral en alto

Aunque para el prospecto pinolero Leonardo Crawford, firmado por la Organización Dodgers de Los Ángeles, esta temporada en Clase A avanzada ha sido bastante complicada no ha perdido la fe, la motivación ni tampoco el enfoque de seguir batallando en su sueño de llegar en un futuro no muy lejano a Grandes Ligas.

Así lo asegura el pinolero tras ganar su segundo partido de la temporada el miércoles con su equipo Rancho Cucamonga.

“Le doy gracias a Dios por todo, porque él sabe lo que hace. Hay momentos buenos y malos”, confesó Crawford.

Ganar para el pinolero fue como un respiro pues sumaba seis derrotas.

“No hay excusas, me han estado haciendo daño con contactos débiles y haciendo carrera con el juego pequeño. Todo lo que uno debe seguir haciendo es trabajando, preparándose y estar listo, Dios se encarga de lo otro”, agrega Leonardo, originario de Puerto Cabezas.

Crawford asegura que había sentido una emoción igual, como a la que vivió en el duelo del miércoles.

“Este ha sido el mejor partido en lo que va del año, espero haya otro mejor. Pero ahora me acuerdo de otro juego que tiré en el 2015 en la Liga de Verano de Dominicana fue un No Hitter”, recordó el nicaragüense.

Así fue

El miércoles, Crawford tuvo una espectacular labor de siete entradas con una base por bolas y siete ponches ante San José.

El único hit que le dispararon fue hasta en el séptimo episodio por medio de Heat Quinn.

“Es Dios haciendo las cosas. La verdad no me esperaba algo así. No me daba cuenta que no me habían dado hit sino hasta el quinto episodio, pero seguía tirando de la misma manera sin querer ponerme muy fino. Y como eso no se puede decir (el no hitter) en el séptimo y con dos outs a uno de mis compañeros se le salió y me dieron el doble, pero por un momento pensé iba a ser jonrón”, relató el zurdo.

Crawford dice que tras su labor “me felicitaron mis compañeros y técnicos, todos en el dogout estaban alegres”, finalizó Crawford.

Así va

En lo que va de la temporada con Rancho Cucamonga, Leonardo Crawford registra dos victorias, seis derrotas, tras 60 entradas lanzadas, 60 imparables, 32 carreras permitidas, tres cuadrangulares, 12 bases por bolas, 43 ponches y 3.90 de efectividad,