Pymes de Nicaragua aguantan paro de un día, pero no uno indefinido

Mientras un amplio sector de la población pide que se convoque a un paro nacional indefinido, representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) consideran que tras casi tres meses de semiparalización de la economía, otro paro no debe exceder 24 horas, ya que entre más extenso sea el plazo mayor es la probabilidad de que provoque el cierre de miles de negocios.

Y advierten que otra consecuencia más grave de un paro indefinido es que expondrá a las familias de miles de trabajadores, que laboran por jornada en su mayoría en el sector informal, a pasar hambre y otras necesidades.

“En mayo trabajamos como al 85 por ciento de capacidad, junio fue más difícil: en la primera quincena solo trabajamos seis días, y en la segunda quincena fue más estable y en los primeros tres días de julio tuvimos que dejar de trabajar un día. Además, por los problemas de movilidad que provocan los tranques y los ataques a las ciudades nuestras ventas han bajado entre el 30 y 35 por ciento porque hay zonas a donde no se puede ir a vender”, relató el propietario de una panadería que prefiere no revelar su identidad.

“Obviamente la caída en las ventas provoca problemas de flujo y a eso hay que sumarle que los proveedores no están dando crédito, entonces todo hay que pagarlo al contado y eso afecta aún más los flujos. Además, cuando llega la fecha de pago, incluida la de la planilla, hay que cumplir con los compromisos porque todos necesitan su dinero, principalmente los trabajadores que necesitan llevar la comida a sus casas”, dijo el mediano empresario.

Paro indefinido mataría a empresas y empleos

También explica que en el caso del sector panadero el paro del 14 de junio significó dos días de trabajo perdidos, ya que el día previo no se produjo porque al otro día no se saldría a vender.

“Ahorita esta crisis nos está matando a pellizcos y un paro de más de tres o cuatro días sería muy difícil manejarlo, y uno indefinido será nuestra muerte inmediata ya que nadie sabe cuánto tiempo tomará resolver la crisis, habría que despedir a los trabajadores y cerrar”, aseguró el empresario, que considera que “desde el punto de vista económico un paro no le sirve a nadie”, aunque acepta que desde el punto de vista político la historia es otra ya que “puede ser muy efectivo”.

Esta historia se repite en miles de panaderías de todo el país, que pese a no estar trabajando a su plena capacidad y de enfrentar dificultades para comercializar su producción, siguen siendo uno de los sectores menos afectados.

“Existen otros como el turístico donde las mipymes están paralizadas desde que inició esta crisis el 18 de abril, los empleados fueron despedidos y los dueños han tenido que buscar otras actividades para sobrevivir”, refirió la presidenta del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Claudia Ordóñez.

Afectación en todos los sectores

Al turismo, le siguen en afectación el sector madera-mueble, textil-vestuario, artesanías y cuero-calzado, en los que se registra una semiparalización, ya que mientras no se reactiven los mercados no se puede producir porque la gente no está comprando estos productos, dice Ordóñez.

“Las mipymes son las más afectadas porque viven del día a día, es decir, producen hoy para vender mañana y van recogiendo el dinero de la venta para comprar la materia prima para volver a producir y al final de la semana pagar a sus trabajadores que aún mantienen”, explicó el presidente de la Cámara Pymes en Acción, Alejandro Delgado, y añadió que junto a ellas los trabajadores de este sector, son los más afectados porque ganan por “destajo” o “por obra”, es decir, por lo que hacen en el día.

Paro de 24 horas es razonable

“Eso significa que si no hay trabajo, el empleado no gana y eso es un problema bien serio porque ellos necesitan llevar la comida a su casa, es por eso que para las mipymes un paro de 24 horas es lo más razonable, porque al final lo más afectados son los trabajadores, porque es cierto, las empresas pierden mucha plata, pero los trabajadores pierden todo su salario”, aseguró Delgado, que es también presidente de la Cámara de Cuero Calzado Nicaragüense (Camcunic).

Según Ordóñez y Delgado, dada la vulnerabilidad de las mipymes hasta el 90 por ciento de los trabajadores de estas empresas trabajan bajo el esquema de destajo o por obra, por lo que a lo interno de los sectores han llegado a la conclusión de que no están en capacidad de enfrentar paros mayores a uno o dos días, ya que las solas afectaciones de la crisis ya tienen a la mayoría de las empresas al borde del cierre.

Mipymes al borde de la quiebra

La crisis sociopolítica que vive el país desde hace 81 días mantiene a gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) trabajando entre el 30 y 35 por ciento de su capacidad. Muchas están únicamente entregando pedidos que recibieron antes del inicio de la crisis.

“Eso no es suficiente para mantener el pago del personal, ha provocado el despido de miles de trabajadores”, dijo la presidenta del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Claudia Ordóñez.

Entre las empresas que no han optado por el despido de sus colaboradores, muchas mantienen la modalidad de pago por obra o destajo. Esquema de pago muy común en este sector, ya que la fragilidad de las empresas no les permite mantener trabajadores permanentes.

La reducción de operaciones, según Ordóñez, es provocada por los actos de violencia, pero también por la escasez de insumos y la dificultad de comercializar los productos, ya que actualmente la prioridad de la población es adquirir únicamente alimentos y productos de aseo personal.