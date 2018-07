Reynaldo Ruiz: “Siempre he sido un soñador”

El comediante Reynaldo José Hernández Ruiz tiene 40 años. Comenzó a hacer comedia de forma profesional en 2007 en el programa NNN, que luego se llamó INN, pero considera que desde pequeño ha sido “un payaso”.

Actualmente reside en Miami, donde presenta sus shows en vivo y trabaja sus videos con una productora. Confiesa que tiene la manía de comerse las uñas, se considera un soñador y le gustaría tener el superpoder de la sabiduría.

¿Qué es lo más loco que ha hecho?

He hecho muchas cosas locas, como tener dos hijos a la vez en el mismo hospital, con diferentes madres. O tirarme de un parapente y nadar en la noche en el fondo del mar.

¿Cree en Dios?

Claro que creo en Dios, en Jesús y creo que es mi único salvador.

¿Qué superpoder le gustaría tener?

El de la sabiduría, sobre todas las cosas.

¿Qué es lo que más le gusta de usted mismo?

Siempre he sido un soñador y voy a seguirlo siendo.

¿Un apodo?

Locura sin cura.

¿Preferiría ser dos veces más inteligente o dos veces más feliz?

Definitivamente más feliz.

Si le pidiera que cante una canción ahorita, ¿cuál cantaría?

La canción de don Luis Enrique Mejía Godoy, Hijos del Maíz.

¿Le gusta la cocina? ¿Qué tan bueno es cocinando?

Sí, me gusta cocinar. No soy tan bueno, pero hago unos camarones con bacon en salsa roja y huevo que me quedan impresionantes. Y un vaso de agua hirviendo me queda mejor, soy un “mostro” en eso (bromea).

¿Un momento vergonzoso?

Una vez que estábamos filmando para INN y un señor me empezó a gritar que le pagara un dinero que le debía y yo no hallaba qué hacer, porque era verdad.

¿Qué lugar en el mundo se muere por visitar?

Me encantaría conocer Jerusalén.

¿Ha estado a punto de morir?

Muchas veces. La que más recuerdo es la vez que logré ver una luz en el túnel y aunque no me lo crean porque yo he sido evangélico, quien me daba la mano era la Virgen María.

¿Alguna manía o hábito extraño?

Me como mucho las uñas. Una manía espantosa.

Un mensaje para Nicaragua…

¡Que viva Nicaragua libre! Queremos paz, pero primero justicia. Y les mando bendiciones a todos en el nombre de Dios.