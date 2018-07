7 razones para no retirar tus ahorros del banco

La crisis sociopolítica que estamos viviendo actualmente y que ha dejado más de 200 mil desempleos, fuga de capital humano, desaceleración económica y pérdidas millonarias ha dado lugar a muchas especulaciones relacionadas con el sistema financiero, provocando dudas y temor. Iris Raquel Jirón, economista financiera, máster en Políticas de Desarrollo Económico y docente, explica por qué no debemos entrar en pánico y correr a retirar los ahorros del banco, así como otros datos importantes de conocer para poder tomar decisiones acertadas.No hay ningún motivo para pensar que el Gobierno va a tomar el dinero que se encuentra en los bancos. Hay suficientes leyes, normas y condiciones internacionales que impedirían a cualquier Gobierno llevarse tus ahorros. Por otro lado, en el banco tus ahorros están más seguros que en tu casa, tomando en cuenta el actual incremento de la delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo.En Nicaragua cada depositante tiene hasta un máximo de diez mil dólares o su equivalente en córdobas asegurados a través del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (Fogade), entidad que respondería a los depositantes en caso de una fracturación del sistema financiero de carácter bancario. Cualquier persona que abra una cuenta de ahorro o cuenta corriente está automáticamente respaldada por el Fogade. Los fondos del Fogade se encuentra en el Banco Central y el Gobierno no puede tocarlos.En el banco tu dinero está ganando intereses, mientras que en la casa se estanca en el sentido de que no generan estos intereses.Manteniendo el dinero en casa, tenés más acceso a él y es más probable que lo gastes.Hasta el momento no estamos viviendo un momento de fracturación en el sistema financiero. Pese a la crisis sociopolítica y a una semiparalización de las actividades económicas, el Gobierno aún no pronostica una caída de la economía este año . En su última actualización el Banco Central de Nicaragua señaló que esperan un crecimiento de entre 0.5 por ciento y 1.5 por ciento. Sin embargo, Funides considera que habrá una caída de entre 0.03 por ciento y 5.6 por ciento, según el tiempo que perdure la crisis.Aunque el sistema bancario está siendo afectado por la crisis porque hay menos depósitos, el Banco Central de Nicaragua está trabajando por mantener los indicadores macroeconómicos y la estabilidad del sistema financiero, implementando políticas monetarias adecuadas en momentos de crisis, como la inyección de liquidez al disminuir el encaje legal. Asimismo, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) han sacado instrumentos que permiten reestructuraciones de deudas, para manejar el sistema financiero estable. Los bancos trabajan básicamente tomando los depósitos de los ahorrantes para colocarlos a quienes solicitan esa liquidez, es decir, para dar respuesta a su demanda de créditos y financiamiento . Actualmente el financiamiento está estancado como una medida que los bancos están tomando porque los depósitos son menores debido a la crisis, pero no significa que estén en quiebra.Las crisis financieras de carácter bancario se generan desde la especulación del mismo depositante al caer en pánico y retirar sus depósitos. Por ejemplo, si actualmente todos los depositantes optan por retirar sus ahorros, provocarían un colapso en el sistema bancario, lo cual sería catastrófico para todos. Es por eso que los especialistas coinciden en la importancia de ser ciudadanos informados: informarse, leer, analizar la situación y tomar decisiones acertadas.