El Ieepp prevé menos dinero para municipios por represión orteguista

Un trabajo que elaboró el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) plantea que, con la caída en la recaudación de impuestos, es posible que haya un recorte de entre 270 y 800 millones de córdobas en transferencias municipales. Sería otro efecto de la crisis que vive el país desde el 18 de abril, cuando iniciaron las protestas reprimidas por el Gobierno, dejando un saldo de al menos 309 muertos.

El economista Leonardo Labarca, del Ieepp, señala que si se toman como referencia las proyecciones del Banco Central de Nicaragua (BCN), que indica que este año solo vamos a crecer 1 por ciento, eso traería como consecuencia menos ingresos tributarios. “Si el BCN estipula que va a haber un crecimiento del 1 por ciento, nosotros creemos que los ingresos tributarios van a reducirse hasta 2,700 millones de córdobas y obviamente eso afectaría a las municipalidades que dependen de los ingresos tributarios. Nosotros estamos calculando que se van a perder 270 millones de córdobas en transferencias municipales”, explicó el experto. Los más afectados serían los lugares donde hay tranques.

La otra posibilidad que estima Labarca es que el Gobierno no reduzca el gasto y se financie con reservas internacionales o a través de deuda pública interna, lo que es poco probable.

Mayor pérdida

Hay otro escenario peor. Si se toma en cuenta el planteado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que si se mantiene el conflicto hasta finales del año la economía va a caer un 5.6 por ciento, “con esas proyecciones perderíamos ocho mil millones de córdobas en ingresos tributarios y las reducciones en las transferencias municipales serían de 800 millones de córdobas”.

Labarca recordó que en el 2009 hubo una crisis similar. El Gobierno recortó entonces una gran cantidad de proyectos y programas que eran financiados con donaciones y préstamos, pero “este año va a ser diferente, porque las reducciones van a depender de las zonas afectadas, de territorios donde hay más conflictos, por ahí van a venir los recortes”.

Plan de inversión

El economista indica que los planes de inversión de este año son de 10,659 millones de córdobas para los 153 municipios.

“En el 2017, si lo vemos por los planes de inversión, se ejecutaron 9, 215.88 millones de córdobas en los 153 municipios, según Transmuni. Para el 2018, se destinó 10,659.59 millones de córdobas (en plan de inversión), pero con la crisis que enfrenta el país no se sabe cómo avanza esa ejecución, sobre todo en aquellos municipios donde hay tranques, que los municipios están casi inoperantes”, dijo Labarca.

El estudio del Ieepp indica que el año pasado se tuvo un ingreso municipal de 17,737.48 millones de córdobas, siendo 5,724.64 millones de córdobas solo de transferencia; para este año se proyectaba un ingreso de 19,220.69 millones de córdobas, de los cuales 7,436.21 millones de córdobas son de transferencias.

Esconden información

El economista señala que, desde hace más de 15 días, el sitio web de transferencias municipales de Nicaragua (Transmuni) donde debe estar pública toda la información de los egresos e ingresos a las municipalidades tiene oculta cierta información, de manera que ya no se puede dar seguimiento a los proyectos. “En el Transmuni ya no se mira la información a detalle de los gastos o de los planes anuales de inversión, ya no le podemos dar el seguimiento verdadero a lo que están ejecutando las alcaldías”, sostuvo.

Pero, además la caída de los ingresos fiscales, debido a la profunda crisis sociopolítica que afronta el país, afectaría los subsidios que se le otorgan al transporte urbano colectivo, a la tarifa eléctrica de los asentamientos y de los jubilados. El Gobierno se ha quejado del daño económico provocado por las protestas, pero no habla sobre la represión.

Para este año el Gobierno había presupuestado un gasto público de 87,125.7 millones de córdobas e ingresos fiscales por 80,773.2 millones de córdobas. El déficit por 6,352.4 millones de córdobas se cubriría con préstamos y donaciones internacionales y a través de la venta de bonos de deuda pública en el mercado financiero nacional.