Las tenebrosas Hilux

Querida Nicaragua: Cada vez son más numerosas las elegantes camionetas Hilux cargadas de forajidos que van aterrorizando, disparando armas de guerra, hiriendo y hasta asesinando a cualquier hora del día y principalmente en las noches y las madrugadas a los pacíficos habitantes de las ciudades y pueblos de nuestro país, todo con el fin de desmontar los tranques que el pueblo ha levantado para demostrar el repudio que siente por el Gobierno que en dos meses y medio ha sido capaz de mandar a asesinar a más de trescientas personas. Esto es algo verdaderamente espeluznante que nos recuerda los tiempos del tirano Francois Duvalier en Haití y sus temibles fuerzas de choque conocidas como “Tonton Macoutes”.

Ingenuamente supusimos que con la llegada de importantes personalidades de la CIDH los forajidos moderarían sus ímpetus, pero no fue así. Por el contrario parecen haber sido más estimulados y como que han multiplicado la cantidad de camionetas Hilux repletas de encapuchados, paramilitares y civiles siempre armados con armas de guerra. Caminan en grades caravanas como que van a enfrentar a un gran contingente insurreccionado y bien armado. Paradójicamente los muchachos de los tranques disponen de piedras, algún mortero y varias tiradoras. Toda esta violencia en contra del pueblo, más otras graves actividades irregulares de los principales allegados al gobierno Ortega-Murillo, seguramente han dado como resultado la aplicación de la Ley Magnitsky Act a los señores Francisco López, Francisco Díaz y Fidel Moreno. Al Gobierno parecen no importarle las sanciones que puedan ponerle a sus servidores, pues en lugar de moderar la violencia la incrementó con una cantidad exagerada de camionetas Hilux que el domingo pasado en la madrugada sembraron el terror en Diriamba, Jinotepe y Dolores. Según reportes recibidos, entraron alrededor de cuarenta camionetas Hilux repletas de forajidos con armas de guerra gritando consignas del partido FSLN y disparando ráfagas de ametralladoras. De acuerdo con el último informe que tuvimos a mano de la ANPDH (Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos), se contabilizaban nueve muertos, más una cantidad de heridos y otros prisioneros.

Nos preguntamos cuántos muertos necesitará la pareja gobernante para ceder en sus pretensiones de seguir en el poder. El sentido común nos dice que no se puede gobernar cuando se ha mandado a asesinar a más de trescientos jóvenes opositores, ni en un país donde ya no se puede caminar libremente por las calles y donde las noches son como un enorme cementerio donde no se mueve un alma, ni en un país donde la economía va aceleradamente a la bancarrota y donde las balas son la respuesta del Gobierno ante las protestas de sus ciudadanos.

Solo Dios traerá la paz y en Él ponemos nuestra esperanza.

El autor es director general de Radio Corporación.