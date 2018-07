Rosario Murillo sepulta el Diálogo Nacional

La vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, calificó de terroristas a los ciudadanos de Nicaragua que exigen un cambio de gobierno. Según ella, se discutirán temas de democracia en el diálogo, una vez que se supere la “ola de terrorismo” en Nicaragua.

“Reafirmamos que solo abordaremos otras agendas específicas en el Diálogo Nacional relacionadas con el proceso de democratización apegado a lo que manda la Constitución Política y las Leyes del Estado y, una vez atendido y resuelto de forma verificable el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia, ejercida en Nicaragua por quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho nuestro orden jurídico y constitucional, utilizando el terrorismo que se ha practicado sistemáticamente en los tranques convertidos en zona de violencia, tortura y secuestro”, aseguró Murillo en un comunicado.

Agresión contra Obispos

Este lunes, monseñor Silvio Báez y monseñor Miguel Mántica fueron salvajemente agredidos por turbas y paramilitares dentro de las instalaciones de la Basílica San Sebastián, en Diriamba, cuando hicieron presencia junto con el cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico para mediar en la liberación de fieles católicos que estaban dentro de ese templo religioso.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides y participante del Diálogo Nacional, dijo que la agresión contra los religiosos “estuvo cargada de odio”.

“La agresión contra monseñor Silvio Báez, monseñor Miguel Mántica y contra el embajador del papa Francisco, es un mensaje de odio contra la Iglesia católica”, aseguró Chamorro, quien fue testigo presencial de la agresión.

Chamorro también aseguró que con la agresión gubernamental a los religiosos, quienes son mediadores y testigos del diálogo, el presidente Ortega “también manda el mensaje de que no le interesa dialogar”.

Carlos Tünnermann, quien participa en el proceso de diálogo, también por la sociedad civil, condenó la agresión contra los religiosos, expresando que la violencia hace que se pierda el sentido del diálogo.

“Ya está perdiendo sentido (el diálogo) porque este gobierno no tiene ninguna vocación de diálogo; lo que tiene es vocación de violencia. Es decir, cuando uno se sienta a dialogar es porque tu interlocutor tiene voluntad de dialogar y de llegar a un acuerdo y buscar una solución por la vía civilizada y cívica del diálogo, pero este gobierno ha acudido a la violencia, incluso, contra los mismos mediadores”, lamentó Tünnermann.

El ex vicecanciller de la República, José Pallais Arana, describió como fanáticos a los agresores de los jerarcas católicos.

“Agredir a los mediadores y testigos, que son nuestros jerarcas católicos es una situación ya de irrespeto total. Esto es gravísimo, irrespetar a los obispos y aún más gravísimo dentro de un templo. Este gobierno comete genocidios todos los días”, criticó Pallais.

Para el ex funcionario público continuar con el diálogo ya no es posible. “Ortega no sabe dialogar, no es esa su vocación. Aquí nos queda unirnos todos los sectores y denunciar ante la comunidad internacional, los atropellos y el genocidio de Daniel Ortega y salir a las calles, exigiendo que esta pareja criminal se vaya del poder”, arengó Pallais.

Obispos a evaluar

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) evaluarán hoy la continuidad del proceso de diálogo, así como la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado 19 de abril. La represión deja más de 300 personas asesinadas.

“Este martes, los obispos nos reunimos para evaluar toda esta situación”, explicó monseñor Silvio José Báez, quien en reiteradas ocasiones ha llamado al gobierno de Daniel Ortega al cese de la represión.