Agresión de turbas orteguistas a obispos y nuncio en páginas informativas del Vaticano

La agresión verbal y física contra el cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar, y el Nuncio Apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Somertag, ya recorre las páginas informativas oficiales de la Santa Sede.

La represión de turbas y paramilitares contra los prelados se dio este lunes cuando estos ingresaron a la ciudad de Diriamba, Carazo, para realizar una visita pastoral en compañía de otros sacerdotes y miembros de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Los religiosos y defensores de derechos humanos llegaban además a manifestar su cercanía a los sacerdotes y fieles de Diriamba y Jinotepe, localidades municipios azotados por la violencia gubernamental, y en donde este domingo se registró la muerte de al menos 14 personas.

Uno de los objetivos de esa visita pastoral era también poder liberar a varios fieles católicos que se encontraban secuestrados dentro de la Basílica San Sebastián, por los paramilitares y fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Tras rodear la Basílica en donde habían buscado refugio una docena de personas desde el domingo pasado, entre los cuales enfermeros y misioneros franciscanos, las “turbas”, que se habían presentado ondeando banderas del Frente sandinista, hicieron su ingreso forzoso en la Iglesia, y agredieron allí a los obispos y a reporteros que seguían la visita”, reportó el portal www.vaticannews.va, uno de los sitios oficiales del Vaticano.

El sitio web también recoge testimonio de monseñor Silvio José Báez Ortega, quién fue el religioso que más agresión sufrió por los agentes orteguistas.

“Lo que menos importa – escribió en un post sucesivo- es lo que hayan hecho hoy contra nosotros, los golpes que me dieron, lo que me tiraron encima y la herida que me hicieron en el brazo. Es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo, y hoy más que nunca la Iglesia estará al lado del pueblo, al lado de quienes no tienen voz, al lado de los que no tienen fuerza para pedir auxilio”, escribe la plataforma digital, recogiendo reacciones del Obispo Báez.

Otros sitios web vinculados al Vaticano como Aciprensa y Zenit también hicieron eco a la brutal represión contra los religiosos y la profanación y saqueo a la Iglesia Santiago Apóstol, donde los paramilitares y fanáticos destruyeron las bancas y golpearon a los sacerdotes a quienes les gritaban asesinos, mentirosos y golpistas.

Luego de las agresiones contra los obispos de #Nicaragua, otros paramilitares y simpatizantes del Gobierno profanaron y saquearon la parroquia Santiago de Jinotepe. #SOSNicaragua #GritoPorNicaragua https://t.co/YAG0bkH40b — ACI Prensa (@aciprensa) July 10, 2018

Solidaridad de otras Conferencias Episcopales

La agresión a los religiosos también generó la solidaridad de otras Conferencias Episcopales del mundo, expresando su cercanía y oraciones con el pueblo y la Iglesia católica de Nicaragua.

La Conferencia Episcopal de Venezuela, de Costa Rica, así como de Panamá, México y la Arquidiócesis de Oaxaca, expresaron su solidaridad con los religiosos y la población que es víctima de la violencia.

“Al enterarnos de la cobarde agresión hacia nuestros hermanos obispos de Nicaragua, Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, Monseñor Silvio José Baes, Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Waldemar Somertag, Nuncio Apostólico en Nicaragua, hechos acontecidos este lunes en la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba, y ante el recrudecimiento constante de la represión del gobierno nicaragüense contra su propio pueblo, reiteramos nuestro mensaje de solidaridad y cercanía con los hermanos obispos y con el pueblo de Nicaragua, a la vez que instamos a la comunidad internacional a colaborar con la solución a este conflicto, para que se encuentre el camino que lleve a la paz”, exhortó la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Los Obispos se reúnen este martes para evaluar la crisis sociopolítica de Nicaragua y su continuidad en el Diálogo Nacional, en la cual son mediadores y testigos.

Embajadores de UE se reúnen con Obispos

Los embajadores de la Unión Europea en Nicaragua visitaron este martes al Nuncio, monseñor Waldemar Stanilaw Sommertag, al Cardenal Leopoldo Brenes y al Obispo Auxiliar de Managua Silvio Báez “para mostrar su preocupación por las agresiones sufridas y apoyo a su labor como mediadores”, en una de las reacciones internacionales que se han dado después del ataque.

El gobierno alemán condenó también severamente los ataques perpetrados el lunes en Nicaragua contra obispos católicos y expresó sus condolencias a los familiares de las más de 300 víctimas mortales que, desde mediados de abril, se ha cobrado la ola de violencia desatada en el país centroamericano, según la agencia de prensa DPA.

“Condenamos enérgicamente los ataques a representantes de la Iglesia católica en Nicaragua que se produjeron en el marco de su mediación a favor del diálogo nacional y del fin de la violencia”, señaló el Ministerio de Exteriores germano en un comunicado.

La denuncia de Berlín llega tras los disturbios ocurridos el lunes cuando una misión de obispos, periodistas y activistas de derechos humanos fue atacada por simpatizantes del Gobierno en Diriamba, al sur de Managua.

“El Gobierno (de Nicaragua) y las fuerzas de seguridad tienen el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Instamos a todos los involucrados a que busquen una solución pacífica a la crisis por el bien del país y a que continúen trabajando de forma decidida en el proceso de diálogo”, dijo el gobierno alemán.