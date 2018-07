Canciller de Chile: ‘Lo que ocurre en Nicaragua es una matanza de opositores inaceptable para la región’

– Sí, está en el marco de las declaraciones de las naciones. En el caso de Venezuela, se han tomado sanciones, las ha tomado también la Unión Europea y algunos países latinoamericanos, con respecto a la dirigencia de Venezuela, donde se ha seleccionado de forma muy concreta a ciertos dirigentes del régimen de Maduro para que no puedan seguir viajando libremente por el mundo, para que no puedan seguir disfrutando de los bienes de los cuales se han apropiado, para que no puedan seguir haciendo inversiones en cualquier lugar del mundo de recursos que vienen de procedencia dudosa.

Le puede interesar: Turbas cometen delito contra embajador del Vaticano en Nicaragua