24 muertos dejó “Operación Limpieza” de policía y paramilitares en Carazo, reporta el Cenidh

Al menos 2 de los 24 muertos que dejó la “operación limpieza” en Carazo el pasado fin de semana fueron enterrados este martes en esa ciudad, ambos víctimas de la represión orteguista por fuerzas paramilitares y policías que llegaron a ese departamento a levantar los tranques a punta de balas. Se trata de José María Narváez, alias el Chema, y de Josué Israel Mojica García, de 18 años, los que fueron sepultados en Jinotepe y Diriamba.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) determinó a través de información recogida por sus filiales que al menos 24 fueron los asesinados en esa operación ejecutada por fuerzas gubernamentales, superior a los 9 que había contabilizado inicialmente la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, condenó la agresión a la población indefensa y calificó el ataque a esos municipios como de “perverso y criminal”.

“El Chema estaba en el tranque San José cuando nos atacaron, lo agarraron, lo golpearon con la culata del rifle y después lo mataron a balazos”, relató Juan García, amigo de infancia del asesinado.

En medio del llanto, antes de enterrar el cuerpo en el cementerio de Jinotepe, los familiares gritaron: “Chema” y la multitud que rodeaba el féretro respondió: “¡Presente, presente, presente!”.

A la misma hora del entierro del Chema, se realizaban los funerales de Mojica.

Los familiares del Chema denunciaron que durante la vela, agentes policiales se presentaron a la vivienda y ordenaron cerrar el velorio a las 6:00 de la tarde. Luego pasaron grupos armados gritando el nombre de Daniel Ortega.

Ciudades sitiadas por paramilitares

Además luego de que fuerzas del Gobierno desmontaron los tranques, barricadas y perpetraron una masacre en los diferentes municipios de Carazo, los paramilitares tomaron el control de la ciudad causando terror y zozobra, además se han tomado como bases de operaciones el Colegio San José, la Facultad Regional Multidisciplinaria (Farem-Carazo) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).

Los fanáticos orteguistas además sacaron este martes a las calles una caravana celebrando la “liberación de Carazo”, que salió del Colegio San José de Jinotepe, que se encuentra tomado por paramilitares.

¿Qué había en los camiones?

La defensora de derechos humanos recordó, por su lado, que mover los furgones, que llevaban varias semanas varados por los tranques, fue la justificación que ofreció el lunes la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo.

Al respecto, Núñez critica que el baño sangriento haya sido por esa razón, pero además pregunta: “¿Cuál fue el interés de remover esos camiones? Esa es la pregunta que yo lanzo, porque no puede ser solo un interés económico o quedar bien con los dueños de los camiones, ¿cuánto les pagaron los dueños de camiones? ¿Alguien supo qué había adentro de esos camiones? ¿Por qué esa perversidad y esa furia?”.

Núñez asegura que el día de la masacre lograron confirmar 17 fallecidos, pero luego el Instituto de Medicina Legal reportó otros 7, 5 de los cuales no han sido identificados aún.

Ortega perverso

“Las cosas que han sucedido allí son perversas, no solo se trató de limpiar los tranques (…), se cometieron situaciones que no se han visto y esperamos que no se vuelvan a ver, por ejemplo, mataban a la gente y la dejaban tirada en los caminos”, aseguró Núñez.

La presidenta del Cenidh describió casos de asesinados con bombas, además del crimen de cuatro personas que aparecieron muertas entre San Marcos y Jinotepe, que nadie los podía recoger. Los cuerpos “pasaron seis a ocho horas (ahí) y luego los paramilitares secuestraron los cuerpos”, esto lleva a hacer otra pregunta a Núñez: ¿se llevaron los cuerpos para esconder el crimen o porque eran paramilitares también?

OACNUDH pide al Estado lista de fallecidos

Los hechos de violencia registrados en Carazo merecieron la condena de por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que en un comunicado conjunto los calificaron como “graves”.

Ambas organizaciones señalan que la represión del fin de semana habría dejado alrededor de 20 personas fallecidas, de ese total al menos dos policías, y decenas de heridos. Al tiempo que demandan que “el Estado de Nicaragua debe ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos”.

Ambas organizaciones rechazan las agresiones sufridas por varios integrantes de la Iglesia católica en Diriamba este lunes.

“Alertamos que las y los integrantes de la Iglesia católica han sufrido una campaña de estigmatización por sus labores de protección a la integridad física de las personas manifestantes y por su fundamental rol en la mediación del Diálogo Nacional para el deseable alcance de una solución pacífica a la grave crisis de derechos humanos que vive el país”, señalan ambas organizaciones en su comunicado.

Preocupación internacional

El organismo Human Rights Watch (HRW) responsabilizó este martes al presidente designado Daniel Ortega; a la comisionada general de la Policía Nacional, Aminta Granera, y al inspector general Jaime Vanegas, por los “atroces abusos en Nicaragua”, que ya dejan más de 300 muertos.

Igual Ortega fue condenado por el gobierno alemán, que llamó a aclarar las circunstancias de las más de 300 muertes.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a esta condena por la brutal agresión contra periodistas independientes, objeto de golpes y el robo de sus equipos el lunes pasado, cuando turbas del Gobierno atacaron a los obispos y al nuncio apostólico en Diriamba, Carazo.

60 detenidos en las cárceles de Jinotepe registra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sin incluir los que están en Managua.