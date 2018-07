Alex Blandino mostró destrezas como lanzador en relevo

El nicaragüense Alex Blandino se ha ganado un puesto en los Rojos de Cincinnati como jugador suplente y utility (varias posiciones a la defensiva), pero este miércoles mostró otra posible cualidad, al realizar un buen relevo en la derrota de su equipo con un abultado 19-4 frente a los Indios de Cleveland en Grandes Ligas.

Ya con el juego dado por perdido por el marcador tan dispar y queriendo no abusar de su cuerpo de relevistas pensando en los juegos por venir, el mánager de los Rojos, Jim Riggleman, decidió colocar en el montículo a Blandino en el cierre del octavo inning, el previsible último para la tanda ofensiva de los Indios.

Lea: Cheslor Cuthbert comenzó rehabilitación y Alex Blandino batea .218 en MLB

“Definitivamente es diferente a estar en el cuadro interior”, dijo Blandino a mlb.com, quien también admitió que no había lanzado en un juego desde la escuela secundaria. “Cuando Jim me dio el visto bueno y me preguntó si podía hacerlo, le dije: ‘Por supuesto’ y salí. Sabía que podía tirar por encima del plato”.

El nica-estadounidense respondió a la oportunidad con una entrada de labor de un hit y dos ponches.

Blandino se enfrentó primero a la estrella Francisco Lindor, al que después de una bola mala dominó el elevado al jardín izquierdo, después ponchó con tres lanzamientos (una recta y dos curvas) a Brandon Guyer y tras recibir hit de Erick González en rodado que se fue al central, ponchó a Roberto Pérez con siete picheos, siendo el último una recta de 90.4 millas por horas, su picheo más rápido en el juego.

Alex Blandino, Filthy 67 mph Knuckle Ball. 🦋 pic.twitter.com/ivFAvcv7YQ — Rob Friedman (@PitchingNinja) 12 de julio de 2018

“Estaba bastante decepcionado porque no lo atrapé (el hit que le conectaron) como jugador del cuadro. Fue un duro batazo, fue golpeado muy fuerte. Él le pegó y tuve un pequeño momento de pánico, pero afortunadamente levanté el guante. No sé, es algo que no has visto como un infielder antes”, dijo Blandino sobre el imparable que le conectaron.

Podría interesarle: Alex Blandino de 3-0 y víctima de una gran jugada de Nolan Arenado

El pelotero nacido en California, Estados Unidos, de padre nicaragüense, había entrada a defender la tercera base en sustitución de Eugenio Suárez en el sexto episodio y en la apertura del octavo falló en elevado al jardín derecho en su único turno al bate en el juego, dejando su promedio en .224.

En su presentación, Blandino utilizó tres rectas de cuatro costuras entre las 89 y 90 millas, dos cambios de velocidad de 86 millas, un slider de 86 y seis curvas entre las 67 y 81 millas, para un total de 12 lanzamientos, según el sistema de registro de las Grandes Ligas; aunque según algunas publicaciones, su picheo de 67 millas fue más bien una bola de nudillos, esto por la carencia de rotación de bola que es usual en cualquier otro tipo de lanzamiento.

Recuerde: Alex Blandino es el segundo mejor emergente de la Liga Nacional

Los Indios tronaron

Pero al final, los mayores destellos en la llamada Ohaio Cup (ambos equipos pertenecen a ese estado) estuvieron del lado de los Indios, por quienes José Ramírez dio par de jonrones, Jason Kipnis (9) y Lindor (25) sumaron uno cada uno.

Carlos Carrasco (10-5) ganó con labor de cinco entradas de una carrera (el jonrón 15 de Scooter Gennett), cinco hits y siete ponches, mientras que Adam Plutko se apuntó el primer salvado de su carrera, al tirar cuatro entradas de tres carreras para cerrar el juego.