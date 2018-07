Gobierno de Nicaragua arrecia ataques contra opositores políticos y activistas

Mientras de forma oficiosa Christian Mendoza Fernández, alias Viper, desde los tribunales de Managua implicó a varias personalidades del país detrás de lo que el Gobierno llama “un intento de golpe de Estado”, en León el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga, fue golpeado junto con líderes del Movimiento 19 de Abril por un grupo de simpatizantes orteguistas.

En una audiencia de cambio de defensa, Mendoza Fernández (Viper) se refirió un supuesto “financiamiento a criminales”. Mendoza implicó además de Maradiaga, al general en retiro Hugo Torres, a Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, y al político Moisés Hassan Morales, de supuestamente apoyar económicamente la protesta y presentarse a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

“Son acusaciones a cual más descabelladas”, dijo Torres, quien aclaró que tiene años que no ha llegado a la Upoli, no conoce a Mendoza y expresó que esto es parte de una práctica del Gobierno en la fabricación de expedientes.

El militar en retiro también refirió que desde hace varios años el Gobierno ha mantenido una campaña contra los miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). “Si son capaces de acusar de los delitos que ellos han venido cometiendo a sus víctimas, como lo escuchamos hoy (este miércoles) al canciller (Denis) Moncada, en su informe ante la OEA, son capaces de cualquier cosa”, aseguró Torres.

A criterio de Torres, el Gobierno “actúa sin ningún pudor y utiliza pobres instrumentos como este muchacho (Mendoza) para darle forma a una acusación, de forma muy absurda, halada de los cabellos”.

Según Torres, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, “está construyendo el andamiaje de la amnistía que en algún momento va a buscar, para librarse de todos estos crímenes que está cometiendo”. Para esto, dijo, cuenta con la Policía, Fiscalía y los jueces.

Este miércoles de previo la Fiscalía había realizado convocatoria a los periodistas, incluidos los de medios independientes, para dar cobertura a la audiencia, donde Mendoza inusualmente tomó la palabra e implicó a los mencionados.

Lo que “le faltó decir”

“Quiero confesar algo que me faltó decir en mi declaración, que en la Upoli se presentó Moisés Hassan, Hugo Torres, apoyando a la protesta, más adelante se presentó Félix Maradiaga y Pío Arellano (…), ellos estuvieron financiando económicamente a un grupo de personas dirigidas por Ezequiel Gamaliel (…), del Grupo 8 de Marzo, quienes, según él, utilizaron el dinero para comprar drogas, armas y municiones”.

Mendoza llegó a aseverar que el mencionado grupo, presuntamente seguía órdenes de Maradiaga, el que se dedicaba al robo de vehículos de la Alcaldía y la quema de estos.

Buscará canje de cabezas por su amnistía

“Lo que está haciendo (Ortega) es buscando especie de rehenes para después canjearlos por su propia inmunidad y de los criminales que han estado a sus órdenes, eso es lo que está en el fondo de esta burda maniobra… Como que la gente no supiera quién es uno”, dijo Torres.

El militar en retiro señaló que Ortega “es capaz de cualquier cosa”, lo que se demuestra con el hecho de que, pese a la presencia de organismos internacionales en el país, ha continuado la represión contra la población.

Hassan: “No tomo en serio esas tonterías”

Maradiaga, quien este miércoles fue conducido a un hospital capitalino para ser valorado, luego de librarse de un grupo de simpatizantes orteguistas que le vapulearon al igual que a jóvenes del Movimiento 19 de Abril, en León, ya había sido señalado por la Policía, en junio pasado, de ser parte de la estructura delincuencial y rechazó las acusaciones.

Además Maradiaga, la semana pasada, también fue retenido e inspeccionado por un grupo de paramilitares fuertemente armados cuando iba hacia Matagalpa.

Hassan, por su lado, expresó que efectivamente sí fue a la Upoli a saludar a los universitarios, darles ánimos y reconocerles por la lucha que estaban llevando a cabo.

“Yo no tomo en serio esas tonterías. Cada vez son más torpes con las tonterías que inventan. Tienen falta de imaginación. Disponen de pobres diablos como el que fue a la OEA para decir tonterías del orteguismo”, dijo Hassan.

Viper señalado de ser infiltrado del Gobierno

El Viper enfrenta cargos de asesinato agravado en perjuicio del joven Keller Steven Pérez Duarte, de 22 años, quien apareció muerto en la Cuesta el Plomo. También está acusado de terrorismo y otros delitos en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Además, es extrabajador del Ministerio de Transporte (MTI) y fue señalado por estudiantes de ser un infiltrado del Gobierno entre los estudiantes atrincherados en la Upoli, para ensuciar la protesta estudiantil.

Involucra a Luciano García aunque dice que “él no llegaba”

Christian Mendoza Fernández (Viper), quien fue expulsado de la Upoli, luego de un incidente al ser señalado de portar armas, igualmente afirmó que Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, también financiaba a la supuesta agrupación, pero el mismo aclaró no se presentaba al lugar.

García sostuvo que “nunca” ha llegado a la Upoli y “no conoce a ese muchacho (Viper)”, pero que tomarán las acciones pertinentes e interpondrán la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el gobierno de Ortega quiere acusar a gente inocente.

“El que está detrás de esos señalamientos es el Gobierno, ensuciando la lucha y a la organización que represento. No tengo ningún temor de esas acusaciones falsas de un delincuente común que no conozco y no me conoce”, afirmó García.

Las campañas negras contra los mencionados oficiosamente por “Viper” no se hicieron esperar de parte de las cuentas falsas en las redes sociales que los señalan de “asesinos”.