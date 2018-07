Paramilitares orteguistas asedian a periodistas independientes en Carazo

Los periodistas y medios de comunicación independientes continúan siendo víctimas de asedio y agresiones por parte de grupos allegados al Gobierno de Daniel Ortega. Esta semana los medios de comunicación fueron objeto de robo y agresiones cuando le dieron cobertura a la acción mediadora de los obispos en el conflicto que se había desatado en Diriamba.

Ahora en Carazo, el ejercicio de la profesión se volvió más compleja, pues los periodistas comenzaron a ser buscados por los paramilitares que andan casa a casa con lista, señalan los mismos.

Este jueves en Diriamba, los encapuchados llegaron a la casa del periodista Eliezer Blass, de la Revista Informativa, pero este no se encontraba, los paramilitares destruyeron lo que encontraron a su paso, se le llevaron una cámara y una moto que era de un compañero de trabajo.

“A eso de las 10:00 de la mañana llegaron cinco camionetas llenas de paramilitares junto con dos camionetas de la Policía, en la casa no se encontraba ni mi mamá, ni mi papá. Igualmente yo no me encontraba, pero los vecinos inmediatamente me informaron que se metieron a la casa, se llevaron una cámara, y otras cosa, obviamente eso me obligó abandonar el país”, dijo Blass.

Sostuvo que a su tía le dijeron los encapuchados que los andaban buscando porque era un delincuente, un golpistas, ” y dígale que aquí le tenemos 30 tiros para él, aunque él no este, vamos a venir y le vamos a pasar la cuenta, eso a mí me obligó a salir del país hasta de una forma ilegal porque no podía ir a sacar mis documentos personales”, expresó el periodista.

También el periodista José Luis Hernández, dijo que aunque por el momento él no ha recibido amenazas, “con lo observado en los últimos días estoy claro que no es impedimento para que se actúe de forma agresiva o temeraria en contra de mi persona”.

Sin seguridad ante labor periodística

Mynor García, corresponsal de LA PRENSA en Carazo señaló que aunque no ha recibido amenazas gubernamentales a raíz del ataque que se dio este fin de semana, ya no hay seguridad para realizar el trabajo periodísticos.

“Además existe la zozobra en qué momento vienen paramilitares a tu casa agredirte, o que te puedan secuestrar, o que agredan a tu familia, que pueden prenderte fuego en la casa, por el simple hecho de estar informando lo que está sucediendo y mantener informada la población. Hablo también en nombre de varios colegas que trabajan en medios independientes, estamos hablando alrededor de diez periodistas, que algunos han realizado su trabajo en redes sociales y otros que trabajan en medios independientes”, dijo García.

La periodista Elba Ileana Molina, de canal 10 y su esposo José Luis García también ha recibido amenazas.

Expuso a raíz de los sucedido hay miedo e inseguridad, de tal manera que eso mantiene a los periodistas presos en sus casas y cuando la gente los llama para hacer denuncia, hay temor de salir a la calle.

“El Gobierno dice que ahora que quitaron los tranques hay mayor seguridad pero nosotros no lo vemos así, porque inclusive recibimos información de una fuente que a los periodistas independientes se nos iba a asediar y nos iban a buscar como implicar en un hecho delictivo. Nosotros hacemos el llamado a organismos internacionales de prensa, dado a que aquí no vemos avance, y le hacemos un llamado a organismo nacionales e internacionales para que vean nuestro caso”, dijo García.

Según un informe reciente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, desde abril a inicios de julio de este año, se han registrado 195 casos de violaciones a la libertad de expresión, entre las que se contaban 44 agresiones, 41 amenazas y 23 ataques, entre otros.