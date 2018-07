EN VIVO | Daniel Ortega finaliza el repliegue con un ataque al barrio indígena de Monimbó

Simpatizantes del Frente Sandinista participan en el repliegue táctico hacia Masaya que fue convocado por el presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, el mismo día que se realiza un paro nacional de 24 horas en Nicaragua.

Aquí te contamos el minuto a minuto.

7:00 p.m. Monimbó continúa alerta ante los ataques de paramilitares. Los pobladores de el sector de Países Bajos, cerca al parque central, están bajo ataque.

En la placita de Monimbo la gente sigue atenta. El ataque lleva más de una hora. Las balas se siguen escuchando. @laprensa pic.twitter.com/asw5pvbP98 — Cinthya Torrez (@cinthyabri) 14 de julio de 2018

Monimbó. Los pobladores del barrio indígena de Monimbó mantienen firmes sus barricadas en la Placita de Monimbó en señal de alerta.

5:25 p.m. Ortega concluye su discurso.

Discurso. “Hoy estamos conmemorando el 39 aniversario del repliegue, y dada las circunstancias dolorosas que enfrenta nuestro país, que enfrenta nuestra patria, este repliegue 39, en nombre de los héroes y mártires, hoy se los dedicamos a la lucha por la paz en Nicaragua, porque nuestros héroes y mártires lucharon por la paz. Y cuánto nos costó alcanzar la paz. Fueron ríos de dolor, ríos de sangre en el pueblo nicaragüense hasta que finalmente alcanzamos la paz. Y luego la etapa en que retomamos el gobierno en el año 2007, se logró avanzar en la consolidación de la paz, porque la paz hay que estarla consolidando permanente, porque la paz no es resultado de un decreto, sino que la paz tiene que ver con la actitud y la actitud es determinante para alcanzar la estabilidad, la seguridad, paz que logramos construir desde el 10 de enero del año 2007 hasta estos días de abril de 2018. Once años de paz, de estabilidad, de seguridad, de crecimiento, de crecimiento sobre todo en dignidad para las familias nicaragüenses, de crecimiento en dignidad para los pobres históricamente marginados, de crecimiento en educación, en salud, de crecimiento en generación de empleo, de crecimiento en reconciliación, porque es difícil reconciliarse. En una misma familia por ejemplo, cuando se dan diferencias, entonces después resulta difícil y a veces imposible reconciliarse. Igual pasa con las familias nicaragüenses, nos costó mucho reconciliarnos a la mayoría de los nicaragüenses, porque siempre está un grupo de nicaragüenses que no aceptan la reconciliación, que llevan por dentro el veneno del odio, que no ponen en práctica el principio cristiano ama a tu prójimo como a ti mismo y es lo que hemos estado viviendo en estos días, dolor, tragedia, luto y estamos precisamente en este sitio, donde el general Avellán al frente de hermanos y hermanas muchos de ellos de Masaya, sufriendo durante 45 días los asedios, los ataques y yo comunicándome con él y diciéndole: no les disparen, no les disparen a los que estaban atacando no les disparen, porque sabíamos lo que significaba utilizar las armas que tiene la Policía aquí y empezar a disparar para defenderse, que eso lo hace cualquier policía en el mundo. Pero yo le decía: ‘no disparen’, porque al final de cuentas la mayoría gente humilde, gente empobrecida, gente a la que le pagaban para que vinieran a atacar a la policía. Hay policías muertos aquí en este sitio. Finalmente hemos logrado ir venciendo el odio…”.

05:15 p.m. Ortega comienza a hablar en el interior de la estación de Policía de Masaya, a la par del jefe policial de esta ciudad, comisionado general Ramón Avellán, y del alcalde Orlando Noguera. Ortega manifestó que Avellán y el pueblo han sufrido ataques durante 45 días y que durante todo ese tiempo se mantuvo en comunicación con Avellán y le decía que “no disparen”.

04:59 p.m. Ortega se toma fotografías con policías encapuchados frente a la estación policial. Acompañan a Ortega y Murillo, Fidel Moreno, el secretario general de la Alcaldía de Managua y sancionado por la Ley Magnitsky.

04:55 p.m. Ortega y Murillo se bajan en la delegación policial. Los recibe el Comisionado Ramón Avellán.

Mientras Ortega saluda al comisionado general, Ramón Avellan, se escuchan ráfagas de balas en el sector del parque central. @laprensa. También un dron vuela sobre Monimbo. pic.twitter.com/78Uycfh5FH — Cinthya Torrez (@cinthyabri) 13 de julio de 2018

Histórico. Por primera vez en 30 años, Daniel Ortega no llega al barrio indígena de Monimbó.

Por primera vez en 39 años, Daniel Ortega no entró al barrio histórico de Monimbó. @laprensa pic.twitter.com/N1BW51DVe3 — Cinthya Torrez (@cinthyabri) 13 de julio de 2018

04:50 p.m Daniel Ortega llega a Masaya junto a Rosario Murillo.

03:50 p.m. La caravana orteguista llega a la rotonda de San Jerónimo, en la entrada a Masaya donde un grupo de antimotines celebran la llegada.

03:35 p.m. El presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se unen a la caravana en su tradicional camioneta Mercedes Benz.

03:30: p.m. Las instalaciones de El Coyotepe, en Masaya, están tomadas por paramilitares altamente armados.

03:09 p.m. Las camionetas Hilux con paramilitares armados, esta vez se tomaron la Carretera a Masaya.

02:45 p.m. Los simpatizantes del Gobierno de Daniel Ortega no muestran entusiasmo durante la caravana que se dirige hacia Masaya como en años anteriores.

Así es el entusiasmo de los particioantes en la caravana vehicular orteguista sobre la carretera a Masaya @laprensa pic.twitter.com/HdpIqJ40N2 — Mario Rueda (@MarioRuedaNic) 13 de julio de 2018

02:39 p.m. Como en todas las celebraciones del orteguismo, en esta caravana el licor no se hizo esperar. Los simpatizantes del FSLN se ubican en puntos de la Carretera Norte para tomar bebidas alcohólicas.

Lo que no puede faltar en las actividades partidarias del FSLN: el licor. Los participantes en la caravana vehicular orteguista se ubican en varios puntos de la carretera a #Masaya @laprensa pic.twitter.com/ohAthGhBRw — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 13 de julio de 2018

02:02 p.m. La caravana oficialista se dirigió a la rotonda Centroamérica para continuar sobre la Carretera a Masaya.

Fanáticos orteguistas y trabajadores públicos participarán en la caravana vehicular que va a reemplazar el Repliegue Táctico a Masaya. Esta vez no habrá caminata @laprensa #SOSNicaragua pic.twitter.com/N8qSHKIVKj — Mario Rueda (@MarioRuedaNic) 13 de julio de 2018

01:49 p.m. En esta ocasión, el repliegue se realiza en una caravana vehicular y no hay caminata como años anteriores.

Simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega harán el recorrido del repliegue táctico a #Masaya en caravana vehicular @laprensa pic.twitter.com/tjzmVq9khJ — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 13 de julio de 2018

01:40 p.m. Caravana oficialista avanza en su recorrido hacia La Ciudad de las Flores. Policías se movilizan con armas.

01:25 p.m. Inicia la caravana oficialista del repliegue que se dirige a Masaya.