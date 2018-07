EN VIVO | OEA acaba sesión conociendo una resolución que condena abusos de derechos humanos en Nicaragua

A petición de las misiones de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) evalúa este viernes en una sesión extraordinaria la evolución de la crisis en Nicaragua.

Esta es la segunda sesión donde se aborda la situación en el país. El pasado miércoles las delegaciones escucharon el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el trabajo el Meseni en Nicaragua.

Aquí te contamos minuto a minuto la sesión de la OEA sobre la crisis en Nicaragua.

4:08 p.m, La presidenta del Consejo Permanente termina la sesión y agradece a los participantes

3:47 pm. Aparece el canciller de Ortega, Denis Moncada. Describe a Nicaragua como independiente, libre y soberano. “Nicaragua tiene la autonomía y soberanía para analizar y resolver sus problemas internamente. La carta de la OEA, como la de Naciones Unidas, son claras en cuantas a las relaciones internacionales de los Estados, sin intervenir en sus asuntos internos”, declara

Moncada repite que han informado la actividad terrorista de grupos internos, vinculados con externos, a quienes no identifica. Señala que el interés es un golpe de Estado para lograr un cambio de gobierno de manera inmediata.

“No nos parece procedente que se está analizando la situación de Nicaragua sin la aprobación del gobierno de nuestro país. En este concierto, esperamos que la OEA denuncie y condene los actos terroristas que se cometen en nuestro país, denuncien a los grupos terroristas que ponen en peligro la estabilidad del país, secuestros, torturas, asesinatos, actos inhumanos a lo que ha estado sometida la población de Nicaragua desde el 18 de abril”, rechaza.

El canciller denuncia el asesinato ayer de cuatro policías en Morrito, Río San Juan, incluyendo un comisionado. Consideran presiones externas como injustas, porque “se intenta a través de la manipulación de la información, del uso de mentiras, noticias falsas, endilgando al gobierno responsabilidades que no tiene, de crimen en la medida que se vayan investigando quedará claro y manifiesto que son crímenes cometidos por grupos terroristas que actúan en el país con el objetivo de desestabilizar el Estado, de hacer un cambio de gobierno por la vía de hecho”.

Moncada calificó de “terrorista” al líder campesino anticanal, Medardo Mairena, y lo señaló como responsable del asesinato de policías en Río San Juan. Rechaza también la propuesta de comicios adelantados.

“No se puede fortalecer la institucionalidad, no se puede fortalecer la democratización de un país partiendo de la base de que hay que romper el orden institucional. No vamos a actuar al margen de la ley”, sostiene el canciller.

Moncada ataca a la CIDH y dice que su informe es carente de objetividad. “Hemos estado en relación, en comunicación y cooperación con la CIDH, alto comisionado de Naciones Unidas y continúan en el país”, expone y asegura que éstos pueden ser víctimas de manipulación.

El ministro rechaza nuevamente la convocatoria. “Se hará justicia en los casos que corresponda. Eso lo aseguramos el gobierno de Nicaragua, lo asegura nuestro país, nuestras instituciones”, promete Moncada.

3:38 pm. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habla de la separación de poderes como necesidad de la democracia. “Los acontecimientos en Nicaragua han aumentado mi preocupación sobre situación del país. Nuestra prioridad debe ser el dolor de las familias”, agrega.

Almagro no podemos convivir con episodios violentos como los ocurridos en Nicaragua. Para el secretario general, dice que se necesitan pasos que conduzcan a una negociación sobre los temas expresados por la ciudadanía en torno a la democracia, derechos humanos y elecciones.

Almagro denuncia que la UNAN está bajo ataque, es necesario que se detenga el tiroteo contra los estudiantes. Asimismo la recuperación de mesa de diálogo, el pleno funcionamiento de la comisión de verificación y seguridad, el avance en el tema electoral.

“Esa línea que separa el poder de la arbitrariedad es la moral de quienes gobiernan. Apoyo el informe de la CIDH”, dijo y respaldo nuevamente el informe de la CIDH.

“Hay responsabilidad del Estado por la muerte de Policía y paramilitares. El Estado está para proteger los derechos de la gente y no para avasallarlos. Lo peor que le puede pasar a Nicaragua es seguir muriendo”, afirma.

Almagro urge a una respuesta ya. “Nuestra propuesta de elecciones sigue siendo el camino a la paz”, dijo quien ha respaldado la necesidad de justicia.

3:33 pm. Representante de El Salvador se refiere a la necesidad de respetar los derechos humanos de todos. “Por lo tanto, todos están obligados a respetar.

3:27 p.m. Panamá aspira a una salida pacífica y democrática por la vía del Diálogo y conciliación.

3:26 p.m. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, respalda que Argentina concluya su presentación. La presidenta del Consejo Permanente de la OEA pide el criterio jurídico sobre la viabilidad. La secretaría de asuntos jurídicos dice que no ve problema en que se conozca el texto de la resolución.

La embajadora de Argentina dice que lee por octava vez. La resolución apoya el diálogo nacional, reitera su condena por actos de violencia, y abusos contra derechos humanos y alentar a que se proceda a identificar los responsables, condenar los ataques contra el Clero, el hostigamiento a obispos católicos, insta al gobierno de Nicaragua y todas las partes que participen de buena fe en el Diálogo, exhorta al gobierno que colabore en los esfuerzos del tema institucional con la secretaría de la OEA y vuelve sobre la necesidad de una salida pacífica.

3:25 p.m. La embajadora de Canadá respalda que la delegación de Argentina exprese el texto de la resolución.

3: 22 p.m. La presidenta del Consejo Permanente de la OEA dice que, aunque no está en el orden del día, la embajadora tiene derecho a expresarlo.

La embajadora de Argentina toma nuevamente la palabra y dice que quiere contarles lo que dice esta resolución para que se trate próximamente. “Apoyar reanudación del diálogo nacional”, agrega.

Venezuela vuelve otra vez a interrumpir y piden que circulen el proyecto.

3:21 p.m. El embajador de Colombia defiende derecho de Argentina a expresar sus puntos de vista.

3:18 p.m. La embajadora de Argentina empieza diciendo “apoyar reanudación del diálogo nacional”… Venezuela vuelve a interrumpir y dice que no se puede discutir un tema que no está en la agenda del día. Nicaragua toma la palabra y afirma que, para no convertir en un relajo la OEA, sostiene que debe incluirse en la agenda. “Que se respeten procedimientos”, dice el gobierno de Ortega.

3:17 p.m. Venezuela interrumpe a Argentina y le dice que no lo han presentado

3:13 p.m. La embajadora de Argentina refuta a Venezuela que no encuentra razones para que convocar a una nueva sesión extraordinaria. “Lo que creo que ha pasado en este momento es que hay más muertos, más personas detenidas en Nicaragua. Pasamos, desde que CIDH dio sus primeros informes, de 76 muertos a más de 350. No estamos acá porque nos da la gana, hay razones muy importantes”, dijo.

Argentina explica que van a presentar un proyecto de resolución para que sea tratado la próxima semana bajo el título “La situación de Nicaragua”.

“El Consejo Permanente de la OEA, observando con gran preocupación la situación confirmada por la CIDH, en su informe, resuelve: apoyar el Diálogo Nacional”…

3:12 p.m. Honduras muestra su preocupación por lo que ocurre en Nicaragua. El embajador expresa sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Como los otros miembros de Centroamérica, también se adhieren a declaración de SICA. Insta a que se trabaje en un diálogo sincero y que cese la violencia.

3:09 p.m. Costa Rica dice que quedaron “anodados” sobre la situación de Nicaragua. Hace un llamado para que se restablezcan las condiciones para el diálogo, que se reconstruya desde el compromiso, y buena fe. “Instamos a las partes a cesar los actos de violencia a esta tragedia que consume al gobierno. Urge a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en especial el cese a la represión y el goce pleno a la protesta”, explica.

3:08 p.m. República Dominicana lamenta la situación de Nicaragua, condenan la violencia de donde venga. El embajador reitera que solo el Diálogo Nacional producirá una salida a la situación.

3:05 p.m. La embajadora de Paraguay condena los actos de violencia ocurridos en las últimas semanas, y critica la agresión contra obispos, así como el hostigamiento contra la población civil. “La investigación de estos actos es una actividad indeclinable del Estado. Somos conscientes que esta situación no puede ser solucionada sin que los nicaragüenses se unan en un diálogo sincero”, agrega y llama al gobierno a garantizar el respeto de los derechos fundamentales sin excusas.

3:01 p.m. La delegación de Brasil hace una reseña sobre cómo se ha abordado el tema de Nicaragua en la OEA. Señala la violencia de grupos paramilitares y se solidarizan con todas las víctimas. Respalda el apoyo de la CIDH y les preocupa las invasiones de tierra y las agresiones de paramilitares contra periodistas, obispos y el Nuncio Apostólico. “Consideramos importante las reformas para el proceso electoral nicaragüense”, dijo.

2:56 p.m El embajador de Colombia dice que la reunión es “indispensable”. “La OEA no puede mirar al costado, no puede ser indiferente. Continuar en esta postura resulta indispensable”, afirma.

El funcionario aboga por la justicia, porque no haya impunidad. “Son distintas las reflexiones, cómo contener el uso excesivo de la fuerza, cómo garantizar que el Estado sea el único depositario del uso de la fuerza”, agrega en referencia a los grupos parapoliciales que operan en el país. Su posición defiende la manifestación pacífica y que no se estigmatice a la oposición. También se pronuncian sobre una solución negociada.

2:51 p.m. La embajadora de México dice que ha tomado nota del informe de la CIDH y lamenta los hechos ocurridos en el país. “Este conflicto ha cobrado ya demasiada víctimas, es urgente detener la espiral de violencia. Nos preocupa el rechazo manifestado al informe de la comisión”, afirma.

La representante lamenta las agresiones a periodistas, a los obispos y a defensores de derechos humanos. “Es de especial preocupación la situación de vulnerabilidad de los niños y adolescentes”, dijo al respaldar el trabajo nuevamente de la CIDH. La diplomática dice que la OEA no puede quedarse callada y apoya que se mantenga el respaldo al trabajo de la secretaría general en el tema institucional.

2:49 p.m. Bolivia se solidariza con Nicaragua que, según él, es víctima de actos de terror, tal como ha dicho el gobierno de Ortega, su aliado. “La convocatoria a una sesión sin anuencia de Nicaragua no contribuye a la pacificación del país. Falta a la buena fe y confianza y no contribuye a los propósitos más importante: parar la violencia”, defiende.

2:45 p.m. El embajador de Guatemala dice que comparte la preocupación por la situación de Nicaragua, da sus condolencias a los familiares de las personas que han muerto desde abril. “La realización de esta sesión es otra manifestación de que no seremos indiferentes”, afirma y lee un nuevo comunicado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y hace un llamado a “las partes” a reemprender el Diálogo.

“Exhorta al Estado a tutelar la vigencia de derechos humanos”, sostiene.

2:41 p.m. El embajador de Belice hace un llamado al cese de la violencia en Nicaragua y muestra su confianza en el mecanismo del Diálogo Nacional. Muestra su preocupación por la afectación en el transporte internacional por los tranques, que han sido puestos por la población como una forma de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega.

2:38 p.m. El embajador de Chile dice que respalda a la CIDH, y, ante el vídeo presentado por el gobierno, dice que eso demuestra que deben actuar como organismo. “La promoción y defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras. La propia carta democrática interamericana así lo consagra”.

2:34 p.m. La embajadora de Venezuela califica como sesgado el informe de la CIDH. “¿Qué pudo haber cambiado en 48 horas?”, dice refiriéndose a que el miércoles pasado hubo una sesión en la OEA sobre el país. Cuestiona al embajador Carlos Trujillo por su posición ante el Congreso. Acusa a EE.UU. de financiar la violencia en Nicaragua.

2:29 p.m. La embajadora de Canadá dice que está preocupado por violencia e inseguridad en Nicaragua. “La violencia y violaciones de derechos humanos deben cesar inmediatamente. El gobierno tiene responsabilidad de que todos los derechos humanos estén vigentes”.

La funcionaria aboga por un retorno a la estabilidad y señala el camino del Diálogo como necesario. Canadá respalda el informe de la CIDH y la implementación de las recomendaciones de mayo pasado. “La respuesta de la comunidad internacional debe ser unida y firme y un compromiso de la defensa de derechos humanos”, sostiene.

2:27 p.m. El embajador de Perú lamenta la situación de Nicaragua, la muerte de más de 300 personas desde abril pasado, así como la represión, uso de grupos parapoliciales y dice que ninguna de estas prácticas son compatibles con un sistema democrático. Esto es una “situación dramática que merece la atención de la OEA”.

2:22 p.m. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, afirma que “la violencia e intimidación contra el pueblo de Nicaragua es inaceptable”. El diplomático denuncia la detención de Medardo Mairena y Pedro Mena, del movimiento campesino anticanal.

Trujillo anuncia un proyecto de resolución y señala que Nicaragua no tiene un problema de terrorismo. “Todos estamos comprometidos a trabajar. Estamos de acuerdo con la condena de violencia continua e intimidación. Los que están violando derechos humanos deben rendir cuentas”, explica.

2:18 p.m. La embajadora de Argentina en la OEA dice que, tras las imágenes, queda claro el caos que viven los nicaragüenses. “Condenamos la violencia de donde venga. No es admisible el abuso de la fuerza de parte del Estado”, explica.

La diplomática argumenta que lo que ocurre en Nicaragua “nos lleva a pedir esta sesión especial”. “La represión solo agrava la crisis. Nicaragua debe asegurar la vigencia plena de los derechos humanos. Defender y luchar por la vigencia de los derechos, no puede ser leído como una intervención”, dice.

2:02 p.m. La delegación de Nicaragua solicita que se presente un vídeo corto, en el que señalan supuestos actos de “grupos delincuenciales” y testimonios de personas que cuestionan los tranques de quienes protestan contra el régimen de Daniel Ortega. El vídeo respalda la posición del ejecutivo, en que no hay represión. Según ellos, Nicaragua está bajo ataque de grupos “terroristas”.

No hacen mención de los paramilitares al servicio del partido gobernante, denunciados por la población como responsables de la brutal represión gubernamental. Las imágenes del vídeo muestran transmisiones de canal 4, de la familia presidencial, donde califican a los manifestantes como “delincuentes de derecha”.

2:00 .p.m El embajador estadounidense Carlos Trujillo pide que se aprueba la agenda del día. Nicaragua y Venezuela se oponen. Pero se aprueba.

1:58 pm. Venezuela toma la palabra y dice que rechaza la nueva sesión, tal como dijo Nicaragua. La embajadora señala la obligación de no intervenir en los asuntos internos de los otros. Califica como linchamiento político lo que quiere hacer en esa organización con el gobierno de Daniel Ortega.

1:53 pm. Inicia la sesión con ausencia del canciller Denis Moncada. Toma la palabra Luis Alvarado, embajador de Nicaragua, dice que no ha dado su anuencia para la celebración de esta sesión. “No se justifica la pretensión de querer reeditar la sesión anterior (la del miércoles) y se quiera hacer caso omiso de los hechos cometidos por los grupos terroristas”, dice.

1: 21 p.m. Por comenzar la sesión extraordinaria en la OEA para ver el caso de Nicaragua. La presidenta del Consejo Permanente informa a todos que están esperando que llegue el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien aseguró “está en camino”. Anuncia que la sesión iniciará en 15 minutos.

La reunión de los embajadores ha generado expectativas en el país, castigado por la represión de Daniel Ortega desde abril pasado, la que ha dejado al menos 351 muertos. La sesión ocurre un día después de una resolución del Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, en el que se ha condenado al régimen de Nicaragua por la represión, un documento al que han hecho referencia congresistas como la republicana Ileana Ros-Lehtinen y, mientras en Nicaragua, se realiza un paro nacional en protesta contra las autoridades.

En este #paronacional en q el pueblo d #Nicaragua marcha p exigir salida d #Ortega, me honra q Subcomité d Hemisferio Occidental haya pasado mi resolución enviando mensaje fuerte y unificado q #EEUU se solidariza c ellos en su lucha p #democracia y #DDHH — Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 12 de julio de 2018

11: 57 a.m. Un grupo de nicaragüenses se apuestan en las afueras del organismo internacional en demanda de democracia para el país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre los manifestantes está Berta Valle, esposa del académico Félix Maradiaga, quien fue agredido recientemente por turbas del gobierno sandinista.

Desde la @OEA_oficial nos envontamos con nuestros Hermanos Nicaragüense VIVA NICARAGUA LIBRE!!!! — Berta Valle (@bertavalle) 13 de julio de 2018

La sesión está prevista que inicie a las 1:00 de la tarde en la sede de la OEA en Washington, capital de Estados Unidos.