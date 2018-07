Hay una expresión de Jonathan Loáisiga que podría ilustrar bien su perspectiva del beisbol de las Grandes Ligas: “Aquí está todo lo bueno y es aquí donde quiero estar”.

Lo dijo en el Yankee Stadium, mientras una música disco amenizaba el ambiente y él expandía su mirada hacia las graderías que se poblaban de entusiastas fanáticos.

Loáisiga probó las Ligas Mayores por un breve instante, pero le resultó suficiente para descubrir los privilegios que el beisbol permite a los atletas del más alto nivel.

De tal modo que ahora que está fuera de circulación por una lesión en el hombro, tiene claro cuál es su meta y está dispuesto a trabajar lo necesario para volver a “lo bueno”.

“No tengo prisa y Dios es quien sabe cuándo voy a volver, pero yo haré todo lo necesario para recuperarme al cien por ciento y volver a las Grandes Ligas”, señala el Pistolero de Las Sierritas, mientras aterriza en Tampa, Florida, donde comenzará el proceso que espera lo lleve de vuelta a las Ligas Mayores, quizá a inicios de agosto.

Loáisiga debutó en las Grandes Ligas el 15 de junio con cinco ceros ante Tampa. Y luego de tres aperturas más, acumuló marca de 2-0 y 3.00 en 18 episodios, causando una buena impresión, pero generando algunas dudas respecto a la salud de su brazo que tiene un historial bastante amplio de dificultades.

Nada afecta su ánimo

“Me siento muy animado, más aún después que el doctor que me examinó (Christopher Ahmad) me indicó que no tengo ningún daño, solo una inflamación muscular que lo que requiere son dos semanas de descanso y luego a volver al trabajo. Incluso, el dolor se ha disminuido y me siento positivo respecto a mi recuperación”, dijo el pinolero.

Por ahora Loáisiga iniciará un proceso que consiste en trabajo para sus piernas y descansar, pero fortaleciendo su hombro. A finales de la próxima semana comenzaría a soltar y si no hay dolor, aumentará paulatinamente el número de lanzamientos, mientras se determina el inicio de la rehabilitación en las Ligas Menores de los Yanquis.

“Además de las pastillas que me recetaron, también se me hace trabajos con hielo y con caliente para disminuir la inflamación, la cual ha cedido bastante. Todo va bien y deseo regresar pronto a lanzar, pero será cuando Dios diga. Pero sé que estaré bien”, señala el tirador pinolero.

Durante su estadía en Grandes Ligas, Loáisiga exhibió un notable arsenal que incluye recta a 97 millas, curva de drástica caída y cambio de gran desaceleración, pero a juicio de los Yanquis, necesita rematar mejor a los bateadores, aspecto en el que también trabajará.

No obstante, por ahora, lo esencial es su salud y en eso concentra su mayor esfuerzo.

Trabaja duro

La dificultad en el hombro de Jonathan Loáisiga, no tiene nada que ver con la cirugía Tommy John que le practicó en el codo precisamente por el doctor Christopher Ahmad en el 2016.

“Estar en rehabilitación no es algo que me aflija. Cuando la operación, muchas veces trabajé solo ahí en el campo de la Unica (Universidad Católica), que por cierto me lo prestaba el ingeniero Eddy Pérez y pude salir adelante”, dice.

En cambio en Tampa está rodeado de todas las condiciones necesarias para recuperarse y volver a las Mayores en el menor tiempo posible. Ya veremos cuándo es eso.

