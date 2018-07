Daniel Ortega monta un “repliegue express” a Masaya, rodeado de paramilitares y sin llegar a Monimbó

La llegada de Daniel Ortega a Masaya este viernes significó el recrudecimiento de la represión contra la población del barrio Monimbó, que fue atacado luego que el gobernante designado se retiró de esta ciudad donde llegó a hablar de “paz”. Hasta la noche de este viernes se reportaba al menos dos muertos, según la ANPDH.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó que dichos muertos se originaron tras enfrentamientos entre pobladores y policías.

Durante los tres meses de crisis sociopolítica que ha vivido el país, la ciudad de Masaya, especialmente el barrio Monimbó, ha resistido los ataques de la Policía y de fuerzas paramilitares detrás de barricadas que tienen sellado a Monimbó. La mayoría de los masayas han demostrado su rechazo al gobierno de Ortega y manifestaron que no sería bien recibido en esta ciudad.

Sin embargo, Ortega decidió llegar este viernes a Masaya con el pretexto de conmemorar el 39 aniversario del repliegue táctico a esta ciudad, que se cumplió hace 17 días, lo que para los críticos significó una provocación a los monimboseños.

Ortega llegó rodeado de un numeroso aparato de seguridad, pero no pasó de la delegación de la Policía, siendo esta la primera vez en 39 años de conmemoración del repliegue que el recorrido no finalizó en la placita del barrio histórico de Monimbó.

La conmemoración del repliegue se realiza en honor a los caídos el 27 de junio de 1978, en la masacre cometida por la Guardia de la dictadura somocista contra la población de Managua y guerrilleros sandinistas, mientras trataban de escapar del ataque armado aéreo y terrestre.

Repliegue sin brillo

A diferencia de años anteriores, durante el recorrido de este viernes a Masaya, Ortega no se encontró a su paso con gigantescas y coloridas tarimas, sino con dispersos toldos a lo largo de la carretera de Managua a Masaya, desde donde lo saludaban sus simpatizantes, ondeando banderas rojinegra y tomando licor.

La entrada y las calles principales de Masaya estaban fuertemente resguardadas por policías antimotines. Incluso desde las torres de la fortaleza El Coyotepe los oficiales fiscalizaban la marcha.

Mientras Ortega entraba en el cuartel de la Policía, los monimboseños se mantuvieron en alerta. Estando en la estación policial, Ortega y Rosario Murillo, visiblemente tensos, saludaron efusivamente al jefe policial, comisionado general Ramón Avellán, quien es señalado de dirigir la represión en Masaya. Junto a Avellán y el alcalde sandinista de Masaya, Orlando Noguera, Ortega ofreció un discurso a los policías que lo recibieron en el cuartel, en el que dijo que no ha dado orden de disparar contra la población y dio a entender que los que atacan a las fuerzas policiales son personas “humildes”, “pagadas”.

“Estamos precisamente en este sitio, donde el general Avellán, al frente de hermanos y hermanas, muchos de ellos de Masaya, sufrieron durante 45 días los asedios, los ataques y yo comunicándome con él y diciéndole: no les disparen, no les disparen a los que estaban atacando no les disparen, porque sabíamos lo que significaba utilizar las armas que tiene la Policía aquí, y empezar a disparar para defenderse, que eso es lo que hace cualquier policía en el mundo. Pero yo le decía ‘no disparen’, porque al final de cuentas la mayoría (es) gente humilde, gente empobrecida, gente a la que le pagaban para que vinieran a atacar a la Policía”, dijo Ortega.

Cuando se retiró de la ciudad, inició un ataque por el sector de Países Bajos, cerca del parque central. Las ráfagas y disparos resonaban, incluso, una de las balas perdidas llegó hasta la Placita de Monimbó, sin lastimar a nadie.

Por su parte, los monimboseños mantenían las barricadas firmes sobre la calle central del histórico barrio. Cuando Ortega se fue, la ciudad quedó tomada por un fuerte contingente policial y paramilitar que Ortega desplegó para entrar a Masaya.

Caravana vehicular

Los trabajadores del Estado que salieron de sus respectivos ministerios hicieron el recorrido del repliegue táctico a Masaya en una caravana vehicular que según observó LA PRENSA en el lugar, tenía una extensión de al menos seis kilómetros. Cuando la caravana llegó a la rotonda de Ticuantepe, la fila de vehículos terminaba en la primera entrada del residencial Las Colinas.

Muchas de las camionetas que transportaban a los orteguistas no tenían placas y algunas eran conducidas por encapuchados que recordaban a quienes han andado disparando contra la población en camionetas Hilux, como parte de la represión del Gobierno contra la protesta civil.