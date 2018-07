Paramilitares atacan varios tranques en el interior de Nicaragua

Mientras el líder campesino Medardo Mairena continuaba el sábado desaparecido tras su captura por la Policía el pasado viernes, grupos de paramilitares y policiales se dirigieron a atacar los tranques situados en el tramo de la carretera Managua-El Rama, que se extiende desde el puente del Empalme de Lóvago hasta adelante de Santo Tomás, Chontales, donde aparentemente fue herido un hermano de Mairena.

En esa vía del centro del país estaban los tranques de los campesinos autoconvocados y las fuerzas de choque del Gobierno impidieron ayer que se conozca la trascendencia de la represión que ejecutaron desde la mañana del sábado.

Versiones extraoficiales indicaban al mediodía del sábado que la represión ya había dejado muertos y heridos. “Nada es confirmado porque no se ha podido entrar, no hay condiciones para entrar ahorita, no hay condiciones porque todavía hay un operativo policial y el que llegue pues corre riesgo”, sostuvo el representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Chontales, Denis Báez.

Se conoció que uno de los heridos fue Gabriel Mairena, hermano del coordinador del Consejo de Defensa de la Tierra, Medardo Mairena. Este estaba en uno de los tranques atacados, confirmó Alfredo Mairena, también hermano del líder campesino.

Alfredo Mairena afirmó que desconoce la gravedad de la herida de su hermano, porque se tuvo que trasladar a Managua para indagar sobre la detención del líder campesino, pero nadie le confirma si está o no en El Chipote. Lo que sí conoció es que este tenía una herida en el pecho.

Por su parte, Báez explicó que además nadie puede confirmar la suerte de los heridos en la zona, porque transitar por ese sector se vuelve más peligroso para religiosos, defensores de derechos humanos y periodistas, esto porque en estos momentos “hay una cacería” de parte de las fuerzas represivas.

“No hay condiciones porque todavía hay un operativo policial y el que llegue pues corre riesgo”, sostuvo Báez, quien ha mantenido comunicación telefónica para conocer de lo que allí ocurre con sacerdotes de Santo Tomás y Acoyapa, Chontales, municipios vecinos al empalme, donde estaba instalado uno de los tranques más grandes y estratégicos que fueron levantados como parte de las expresiones de protesta a partir del 18 de abril contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

“La gente habla que ha pasado y ha visto personas caídas, pero no se sabe si están muertas”, dijo Báez, quien conoció que entre las víctimas de la cacería están líderes religiosos que apoyaron con agua o alimentos, “como una acción de solidaridad”.

Lo califican de una trampa

Miembros del Movimiento Campesino calificaron la acción militar de la Policía como una trampa contra los campesinos autoconvocados, porque esta fue ejecutada de forma sorpresiva, pese a las pláticas aparentes que existían de que liberaran la vía y a cambio entregarían a Medardo Mairena, arrestado el viernes, pero esto no ocurrió.

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), María Luisa Bascur, condenó la detención de Mairena por considerarla arbitraria.

Despejaron el camino a las fuerzas de choque

Después que fue desmontado el tranque en Juigalpa la mañana del viernes con el aval de la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional, a la Policía le quedó el camino libre para reprimir el resto de tranques que están en el sector de Chontales y Nueva Guinea.

El secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, por su parte indicó que tampoco ellos han podido conocer dónde está arrestado Mairena. Y respecto a la situación de los municipios de Chontales, dijo que en reunión con las representación de la CIDH, Oacnudh y la Iglesia católica pudo conocer la preocupación por la situación de inseguridad en esa zona.

“Ellos estaban haciendo gestiones para que se evitara ese derramamiento de sangre”, afirmó Carmona. Mientras integrantes del Movimiento Campesino de la zona expresaron que en el sector de El Tule permanecían “en alerta roja”, ante el inminente peligro que también ellos fueran reprimidos en las próximas horas.