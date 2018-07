José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch: “Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables

La violencia que sufre Nicaragua, desde el pasado 18 de abril hasta hoy, es llamada por su nombre: “Represión brutal”. Y quien así lo hace es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien asegura que en Nicaragua se ha cometido “todo tipo de atrocidades”, tanto por la Policía como por “hampones armados, lumpen”, como llama a los paramilitares que trabajan para la Policía y son protegidos por esa institución.

Sin tapujos, Vivanco hace señalamientos directos al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, por no responsabilizar directamente al régimen orteguista sobre la violencia que comete contra la población e igual a la administración Trump en Estados Unidos porque, en la última sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), le dio oxígeno al gobierno de Daniel Ortega.

También critica que el Gobierno haya permitido a paramilitares portar armas largas, disparar, asesinar y detener con la protección de la Policía Nacional. Y anuncia que en las próximas horas promoverán una campaña para que sea ampliada la lista de funcionarios del Gobierno que podrían ser sancionados por Estados Unidos “e incluir en ella a muchas autoridades, empezando por (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo, que sientan la presión en carne propia de lo que son las sanciones internacionales tanto europeas, como americanas, canadienses y el resto de América Latina”.

Antes, esa organización ha señalado directamente como responsables además de Daniel Ortega, a los altos mandos de la Policía Nacional como la primera comisionada Aminta Granera y los comisionados generales Francisco Díaz y Jaime Vanegas. Aclaró que como organización de derechos humanos no solicitan medidas sancionatorias por parte de la comunidad internacional, a menos que tengan absoluta convicción de la responsabilidad directa del jefe de Estado, en este caso de Ortega.

¿Por qué le ha puesto esos rostros (Ortega, Granera, Vanegas y Díaz), por decirlo así, a la represión?

Porque esta es la cara visible de la represión. Son los personajes que deben ser conocidos por la comunidad internacional y objeto de sanciones, sanciones que tienen que incluir congelamiento de visas y de bienes. Usualmente los abusos están conectados también a la corrupción. No nos olvidemos que la familia Ortega Murillo gobierna el país desde hace más de diez años como si fuera su finca privada (…) felizmente el señor Francisco Díaz, director de facto de la Policía, ya ha sido incluido en la lista Magnitsky (…).

Usted decía que proponían ser objeto de sanciones a otras personas, ¿es siempre ante los mismos organismos de Estados Unidos u otro tipo de sanciones?

Nuestras propuestas son sanciones por parte de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Sanciones donde más les duele, que es en el bolsillo de muchos de ellos y, segundo, la imposibilidad de salir del país y de cualquier manera y estar ante una jurisdicción internacional de un país donde existe un poder judicial independiente, competente que respete las normas internacionales. También solicitaremos la aplicación de la jurisdicción universal, lo cual significa que cualquiera de estas autoridades (..), encontrándose fuera de Nicaragua por cualquier motivo, puede ser y deba ser objeto de detención y procesamiento por las atrocidades que se les pueden atribuir en los últimos meses en Nicaragua.

Se ha hecho señalamientos de tratamiento diferenciado por parte del secretario de la OEA entre la situación de Nicaragua y la de Venezuela. ¿Cómo la califica usted?

Mire, yo estuve el viernes en el Consejo Permanente de la OEA y presencié un discurso que me atrevería a decir es impecable por parte del secretario general de la OEA.

A mí me parece que el secretario general fue realmente impecable y sumamente contundente. Mira las declaraciones que hizo en su discurso en la sesión especial del Consejo Permanente de a OEA, dijo que apoyaba con firmeza el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por lo demás fue muy duro, muy contundente, muy verídico; que la población de Nicaragua era víctima de la represión y la violencia, que responsabilizaba al Gobierno por estos hechos, que las fuerzas policiales y paramilitares afines al Gobierno eran los responsables, que la violencia hace retroceder la democracia, que la violencia del Estado nunca puede ser permitida, que el Estado está para proteger a la gente, que el Estado viola los derechos humanos de la población y que estaba perdiendo legitimidad. Realmente fueron muy poderosas las declaraciones del secretario general, a mí me parecieron impecables en su evaluación de su diagnóstico de lo que está ocurriendo en Nicaragua.

Totalmente de acuerdo, pero aquí fue criticado por la reacción tardía, aquí se le consideraba como que él le estaba dando oxígeno al Gobierno. ¿Cuál es su apreciación?

Mira, la verdad es que si se trata de un discurso más bien yo diría desactualizado y lento, yo creo que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno de Trump, porque es el gobierno de Trump el que negoció con la dictadura nicaragüense, con la tiranía que existe en Nicaragua una resolución durante la Asamblea General de la OEA (…) Yo tengo más de treinta años de seguir el trabajo en Washington de la OEA y yo nunca vi que un gobierno represor, que una dictadura negociara su propia resolución nada menos que con el Gobierno de Estados Unidos y jamás me imaginé que iba a asistir a presenciar un evento de esta naturaleza y la resolución que se aprobó en la Asamblea General realmente es una vergüenza y es una vergüenza porque esa resolución condena la violencia, como si la violencia fuera una catástrofe natural, como si tuviéramos que lamentar lo que está ocurriendo en Nicaragua muy parecido a la reacción reciente del día de ayer del secretario general de Naciones Unidas, el señor (António) Guterrez, que lanzó un comunicado de prensa donde también no solo condena la violencia, pero no hace responsable al gobierno de Ortega respecto de esos hechos. Esos hechos no se producen por arte de magia, estas atrocidades, asesinatos delincuenciales, estas desapariciones, torturas y golpizas brutales a la población civil, a los disidentes, a los opositores, no se producen porque ha caído un rayo en Nicaragua y es una especie de tragedia nacional. La responsabilidad única y directa cae sobre los hombros de Ortega y su mujer, la señora Murillo (…) Felizmente yo pude comprobar el día viernes en el Consejo Permanente un cambio de actitud por parte del gobierno de Trump, yo te diría en 180 grados (…), el mismo embajador Trujillo dijo que los asesinatos eran responsabilidad del Gobierno y están empujando por elecciones anticipadas.

Si la comunidad internacional le sigue dando más largas a la situación que pasa en Nicaragua, ¿cree usted que puede pasar igual a lo que pasó en Venezuela, donde la situación aún no se soluciona?

No me gusta a mí hacer comparaciones en ningún caso, porque las comparaciones son muy arbitrarias. Hay múltiples factores, hay condiciones históricas distintas. Nicaragua no es Venezuela. Venezuela es una potencia petrolera de calibre mundial y con una presencia y con una influencia en toda la región; Nicaragua en cambio es un país muy pequeño, muy pobre, muy dependiente; son otras circunstancias, otras situaciones, es otro contexto histórico. No me parece que sea posible extrapolar la experiencia de Venezuela.

¿Y qué se espera de la sesión de este martes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos?

Es absolutamente inusual, extraordinario, que la OEA en una semana o durante una semana se reúna en términos extraordinarios para examinar la situación política y derechos humanos que se vive en algunos de los Estados miembros de la organización, y en el caso de Nicaragua se reunió el miércoles y además se reunió el viernes (…) El viernes por la tarde se presentó finalmente un texto de resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, respaldando el informe de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y haciendo una serie de resoluciones precisas.. Esa reunión no fue votada, el viernes, porque para que una resolución en la OEA pueda ser objeto de votación tiene que distribuirse por lo menos con 24 horas de anticipación y ser debidamente traducida a varios idiomas, cosa que no ocurrió porque la resolución recién se distribuyó alrededor de las 4:00 p.m. del viernes. Esa resolución se va a votar y se va a volver a examinar la situación de Nicaragua el próximo martes. Yo no tengo duda alguna sobre lo ocurrido tanto en la UNAN como en la Iglesia de la Divina Misericordia el viernes (…), no tengo duda alguna (incida) al momento de votar la resolución que está sobre la mesa y eso va a ocurrir el próximo martes.

Una resolución del Consejo ¿para qué sirve?

Sirve de mucho, porque hasta ahora existe una resolución que fue aprobada durante la Asamblea General de la OEA durante los primeros días de junio y que fue objeto de una negociación con el propio Gobierno de Nicaragua. Esa resolución, que está vigente hasta el día de hoy, es muy diluida, es muy suave y es una resolución que no responsabiliza a Ortega y Murillo por las muertes, por las violaciones a derechos humanos. El texto en cambio (…) que se votará el día martes, será discutido y eventualmente aprobado en contra de la opinión del gobierno de Ortega (…) su canciller (Denis) Moncada intentó bloquear la reunión del viernes y suspenderlo, pero no tenía fuerza para hacerlo. Y el martes probablemente intentará lo mismo y se van a oponer a esa resolución, y creo que una resolución como la que se estaría aprobando en la OEA va significativamente a incrementar la presión sobre el gobierno de Ortega.