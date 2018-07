Alcaldes de los municipios de Jinotega acuerdan levantar tranques

El coronel Marvin Paniagua del Ejército en Jinotega, convocó este lunes a los alcaldes opositores de los municipios de Pantasma, El Cuá y Wiwili, para reunirse con el comisionado general Marvin Castro y el alcalde sandinista Leónidas Centeno de Jinotega, con el fin de negociar la paz en este departamento.

A través de un comunicado, los alcaldes detallaron la conformación de una comisión de paz, además acordaron retirar los tranques de los municipios y a cambio exigieron que se retiraran los tranques sandinistas en Wiwilí y se que desarmaran a los paramilitares simpatizantes del Gobierno.

“Nosotros le dijimos al coronel Paniagua, a la Policía y al alcalde Leónidas que no confiábamos en la Policía, y que exigimos también que los paramilitares no sigan metiéndose a las fincas y casas para robar armas, lo mismo que al desmantelar el tranque de aquí no se hiciera persecución a los que han participado”, dijo el alcalde de Santa María de Pantasma, Oscar Gadea Tinoco.

Le puede interesar: Alcaldía quita barricadas en algunos barrios de Jinotega

Tinoco mencionó que la Policía de Jinotega eran los responsables de la inseguridad y la violencia que se ha generado en el departamento. Sin embargo, accedieron a retirar el tranque para evitar que se generen más conflictos sangrientos como en Managua, Estelí, Masaya, Carazo y demás departamentos, esto para evitar muertes de ambos bandos.

No abandonan lucha

El alcalde del Cuá, Isidro Irías, comentó que el hecho que se realizara la reunión con las autoridades del Ejército y la Policía no quería decir que abandonarían la lucha cívica y esperan que no reprendieran dichas actividades.

Irías también desmintió las presunciones sobre que los alcaldes opositores habrían recibido dinero por parte del alcalde y secretario político orteguista, Leónidas Centeno.

“Quedamos que entre ayer (domingo) y hoy (lunes) se iban a desmontar los tranques de ellos, eso hasta ahora mismo no se ha cumplido. La situación aquí está difícil, al punto que para poder ir a esa reunión tuve que pedir custodia del Ejército, pues también soy amenazada al punto que ellos decían que donde me miraran me iban a matar”, dijo la alcaldesa de Wiwilí, Reyna Esmeralda Hernández.

Lea además: Orteguistas retiran las barricadas que levantaron en Jinotega

La alcaldesa expresó que la decisión de asistir a la reunión fue principalmente para tratar de volver a llegar a la paz en este municipio que ha sido asechado por paramilitares orteguistas y también le hizo un llamado de atención a la Policía, sobre todo al subcomisionado de Wiwilí, Fausto Herrera, para que cumpla con la misión de generar seguridad y respetar la integridad física de los ciudadanos.

“Seguimos en pie de lucha por la democracia, la sangre de los caídos en la lucha por la renuncia de Ortega no va a ser en vano, vamos a seguir con las actividades”, reiteró la alcaldesa.