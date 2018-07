El fin de semana Marline Barberena, Miss Nicaragua 2014, participó, una vez más, en las audiciones de una nueva temporada de Nuestra Belleza Latina. Las audiciones fueron en Chicago y ellas estuvo Nuestra Belleza Latina 2011 y Miss Nicaragua 2013, Nastassja Bolívar. Desde el 2014 la gente creó un ambiente de rivalidad entre ambas reinas de belleza, desde el momento en que Bolívar no coronó a Barberena.

Por esa razón Univisión entrevistó a Marline y a la hora de publicar el video en sus redes sociales lo titularon: ¿Fin de la guerra de misses?: Marline Barberena quiere hacer las paces con Nastassja Bolívar.

Al parecer el título no fue del agrado de la Miss Nicaragua 2014, quien a través de sus redes escribió:

“Si vieron la entrevista de Univisión. Les quiero pedir disculpa por no mantener el enfoque de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Participé en las audiciones de Nuestra Belleza Latina y en la entrevista no mantuve el enfoque en las cosas que en realidad importan. Espero que sepan que no quiero traer enfoque a algo que ya paso hace mucho tiempo. Me importa mucho enfocarme en mi participación y en levantar conciencia a lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos”, dijo.

Agregando, “yo represento a Nicaragua siempre y la única guerra que me interesa que termine es la que tiene el gobierno con nuestra gente”.

