Senador Marco Rubio: Crisis en Nicaragua representa una amenaza a la seguridad de EE.UU.

El senador republicano Marco Rubio dijo que la actual crisis política que vive Nicaragua representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y anuncio que su gobierno trabaja en función de designar nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El régimen ha desatado una brutal represión a través de las fuerzas policiales y paramilitares contra manifestantes que exigen la salida del poder del gobernante, lo cual deja saldo superior a los trescientos muertos y más de dos mil heridos. “Representa una amenaza y está en nuestro interés nacional por dos razones: primero, se presenta en Nicaragua algo que en este momento no existe en Venezuela, y es la amenaza de una guerra civil que trae migración masiva, crisis humanitaria, y los narcotraficantes se aprovechan del caos”.

“Segundo, la presencia del gobierno ruso dentro del territorio nicaragüense, creo que el gobierno de (Vladimir) Putin tiene gran interés en participar y apoyar a Ortega y Murillo, eso representa una amenaza en nuestro hemisferio. Creo que son dos cosas las que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo nos interesa apoyar el tema humanitario y la democracia. Como funcionario norteamericano mi interés primordial es la seguridad de Estados Unidos y sí creo que una guerra civil, una crisis migratoria, un caos total en un país tan clave, tan céntrico como Nicaragua, es algo importante que Estados Unidos toma en cuenta y que puede afectar nuestra seguridad nacional”, afirmó el senador Rubio.

Para este miércoles se tiene previsto abordar el tema de Nicaragua con el asesor principal de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Negociación

Rubio dijo a LA PRENSA que el interés de Estados Unidos era evitar que en Nicaragua se repita la situación de Venezuela, que enfrenta un ciclo de sanciones.

“Buscando la oportunidad de nuevas elecciones, un cambio a través de las boletas y evitar el derramamiento de sangre y el sufrimiento, (esa propuesta) se le presentó por mucho tiempo (a Ortega) como una opción y la única opción, desafortunadamente hemos recibido respuesta y han sido las matanzas, los ataques que hemos visto en las últimas semanas y especialmente en los últimos días, y tenemos una situación muy grave que ha empeorado y que obviamente que no creo se vaya a mejorar sin ningún tipo de acción y sin que tengan que haber consecuencias”, apuntó.

El influyente legislador informó que desde el pasado viernes cuando se presentó el ataque de paramilitares y la Policía Nacional contra los estudiantes en la UNAN y posteriormente en la iglesia Divina Misericordia, está en contacto con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. “Sé que se está trabajando sobre una serie de medidas, que no voy adelantarme porque le corresponde a ellos anunciar, pero son medidas que van a tener consecuencias para Ortega y para su esposa por lo que está ocurriendo”, sentenció.

Agregó que Ortega presumía de prosperidad y seguridad durante su gobierno, incluso sobre países como Venezuela y los del triángulo del norte.

“Si eso existía, ya no existe, la prosperidad se está acabando rápidamente, cualquier adelanto económico que podría haber tenido lo ha destrozado, nadie va a invertir más en un país con la situación que enfrenta en este momento y la seguridad, hemos visto estudiantes asesinados por estos grupos paramilitares que él (Ortega) ha montado, piensa que porque tiene el control sobre el Gobierno, las fuerzas de seguridad, que él va a poder aguantar las presiones como lo hizo (Nicolás) Maduro, y otros en otras regiones, creo que ese control cada día está bajo amenaza y hemos visto y hay claras indicaciones que dentro de su propio gobierno hay personas que están buscando un cambio y no creo que eso vaya a mejorar tampoco”, señaló.

Diálogo

Rubio dijo que tenía esperanzas que la situación de Nicaragua sería distinta al caso de Venezuela, y que Ortega iba a negociar (su salida) con elecciones anticipadas y legítimas. “Estoy convencido que Ortega está buscando prolongar el proceso, buscar la manera de un proceso largo de negociación, pero no para hacer un tipo de cambio sino para ganar tiempo como ventaja. La realidad no creo que haya estado interesado en un diálogo, pero encima de eso ha tomado la decisión de asesinar y aplastar a sus oponentes políticos, cuando empieza a decir que sus oponentes son bandas terroristas y que eso le da licencia para asesinarlos en las calles con grupos irregulares como son estos paramilitares, estás demostrando claramente que no te interesa nada de diálogo, lo que te interesa es el control total del país”.

“Él tiene un problema muy grave, está en guerra con la Iglesia católica, que está creando una serie de divisiones dentro de su propio gobierno, que al final va a representar una amenaza sobre el control de su país”.

Las armas

El legislador indicó que los organismos de derechos humanos determinarán si los crímenes cometidos por el régimen de Ortega son de lesa humanidad.

“En mi opinión hay clara evidencia que han sido matanzas sobre las que debe haber consecuencias, y eso se lo expliqué hace varias semanas cuando tuve la oportunidad de reunirme con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua (Denis Moncada), se lo dije muy claramente, que todavía hay tiempo a través de una elección y de una negociación donde hubiese un cambio pacífico. Yo me había reunido con estudiantes que no estaban pidiendo la cabeza de nadie sino que buscaban un cambio de gobierno a través de un proceso legítimo, pero le advertí (a Moncada) que si iba a ver sangre y matanza esa oportunidad se va a cerrar y va haber consecuencias. Ortega y Murillo no pueden asesinar a personas como lo han hecho y esperar que no haya consecuencias por sus acciones y hemos llegado ya a esta etapa y creo que lo que vamos a ver en los próximos días y semanas es organismos internacionales apoyando a la oposición, hoy vimos a 13 países de América Latina pronunciarse, y lo importante es que la oposición se pueda organizar porque siempre funciona mejor cuando hay un grupo o un líder o una organización sobre la cual se pueda concentrar el apoyo. Uno de los problemas que ha habido en Venezuela es que hay varios grupos en la oposición y la oportunidad de dividirlos es una de las estrategias que ha utilizado Maduro, una estrategia muy cubana que creo van a tratar de utilizar en Nicaragua. No estoy diciendo que tienen que poner a un jefe, pero sí creo que existen mejores resultados cuando existe una oposición unida a la que puedan los organismos internacionales apoyar”, sugirió.

Para este miércoles está previsto que el Senado conozca una resolución que condena las acciones del régimen de Ortega y Murillo, y en apoyo al pueblo de Nicaragua. “Estamos trabajando con la Casa Blanca, con el Consejo Nacional de Seguridad, hoy mismo hablé con la oficina de la embajadora en Naciones Unidas, Nikki Haley.

Estoy en contacto constante con el embajador Carlos Trujillo, en la OEA, y con varios países en la región para castigar los actos y las atrocidades del Gobierno, y crear un camino para restablecer la democracia y la seguridad, la estabilidad y la paz en Nicaragua”.

La búsqueda de sumar a otros países para que se sumen a las sanciones es una medida que ha promovido Estados Unidos contra Venezuela.

Nica Act

Rubio dijo que espera que el proyecto de Ley Nica Act, tome impulso tras la represión en Nicaragua. La iniciativa que fue aprobada en el Congreso en el 2017, se encuentra en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores.

“Se ha estancado porque el presidente de ese comité, Bob Corker, no ha querido fijar la audiencia, pero los sucesos de los últimos días han abierto ese camino para que la Ley sea considerada. La Nica va a imponer sanciones masivas no solo al Gobierno sino a individuos fieles al régimen de Ortega”.

El senador estadounidense Marco Rubio condenó los ataques violentos por paramilitares del gobierno del designado presidente Daniel Ortega, contra estudiantes universitarios, sacerdotes y periodistas que permanecían refugiados en la iglesia Divina Misericordia en la capital Managua. También se ha referido a los disparos que grupos paramilitares han realizado en el vecindario donde reside el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Managua.

“No fue una coincidencia que estos ataques ocurrieran cerca de las viviendas de los empleados de la Embajada de Estados Unidos, responsabilizamos directamente a Ortega por la seguridad del personal diplomático estadounidense y sus familias”, aseveró.

Rubio fue uno de los 12 legisladores estadounidenses que solicitaron la designación de la Ley Magnitsky contra tres altos funcionarios del núcleo de Daniel Ortega, sancionados el pasado 5 de julio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al comisionado general Francisco Díaz, director de facto de la Policía y consuegro de la pareja presidencial; Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua así como secretario general de la Alcaldía de Managua, y a Francisco López, tesorero del partido de gobierno, y exvicepresidente de Albanisa y expresidente de la estatal Petronic, a quienes les fue aplicada la Ley Magnitsky, una decisión que fue respaldada públicamente por el vicepresidente Mike Pence.