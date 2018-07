EN VIVO | Vicepresidente de EE.UU. insta a condenar hoy a abusos del régimen de Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) debate este miércoles la sangrienta crisis que vive Nicaragua desde el 18 de abril. Al menos siete países impulsan una resolución de condena contra la represión que ejecuta el gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, contra la población, lo que ha dejado según organismos de derechos humanos al menos 351 muertos.

La crisis humanitaria ha suscitado el interés del mundo. Varios países se han manifestado en los últimos días, condenando al régimen, al que la población pide un cambio de gobierno en las calles. El tema es tan crucial para la OEA, formada por 34 países miembros, que es la tercera ocasión desde la semana pasada que la situación de Nicaragua es puesta en agenda, esta vez para votar sobre una resolución concreta.

Aquí te contamos en vivo la sesión de este miércoles en la OEA.

12:01 p.m. Bahamas reitera su posición de que hay un problema de traducción en un párrafo y pide que se agregue la palabra informar.

La embajadora de Antigua y Bermudas dice que apoyará el proyecto de resolución planteado por Argentina, Canadá, Estados Unidos. “No implica un acuerdo con el procedimiento de cómo se hizo la resolución. Nos estamos apartando de la práctica de forjar las resoluciones por consenso. El consenso se ha convertido en enemigo, solo el de los 18 es tomado en cuenta. Mi propia delegación fue excluida de las reuniones de unas cuantos, en las cuales emanaron ese proyecto de resolución”, protesta.

11: 58 a.m. El representante de Uruguay propone una pequeña modificación, que describe como naturaleza formal y pide que en el párrafo ocho se use una redacción.

“El párrafo se leería de la siguiente forma: Solicitar a la CIDH, al alto comisionado de Naciones Unidas, al secretario general de la OEA que acompañen labores de comisión de verificación y seguridad”, sugiere. La presidenta del Consejo Permanente le da la palabra a Bahamas.

11:56 a.m. El canciller Denis Moncada Colindres le dice a la presidenta del Consejo Permanente que debería permitirse el video antes de someter a votación la resolución que condena al régimen de Daniel Ortega. “Espero que como corresponde con el debido proceso, se proyecte el vídeo”.

11:47 a.m. Después que Bolivia retira las enmiendas, pasan a discusión de proyecto de resolución que condena abusos de régimen de Daniel Ortega. Representante de Nicaragua toma la palabra, y reitera que están siendo víctimas de acciones terroristas. Nuevamente solicita proyectar el vídeo para continuar luego en el uso de la palabra para hacer las conclusiones de parte del gobierno de Ortega.

Argentina solicita que se comience a tratar el proyecto de resolución, y sea adoptada. Brasil solicita ser copatrocinador del proyecto.

Moncada nuevamente toma la palabra y vuelve a insistir con la proyección del vídeo. Lo considera de “utilidad” para el “análisis”. “Nicaragua propone que la propuesta de Nicaragua sea analizada de primero y después la del Departamento de Estado”, afirma el canciller.

Argentina pide que se respete el reglamento. La presidenta del Consejo Permanente habla que están conociendo la resolución. “Dejaríamos la presentación del vídeo, para el momento de la resolución presentada por Nicaragua”, le indica. Venezuela defiende a Nicaragua, pide que se atienda la solicitud de Moncada.

Canadá le dice a Moncada que Argentina presentó una resolución sobre Nicaragua, en nombre de varios países, al presentar la resolución, la embajadora argentina ha pedido que sea adoptada por votación o consenso. Para el canciller Moncada, lo que queda demostrado es que no “interesa” la opinión del gobierno de Ortega. “Lo que se está es interesado en aprobar un proyecto de resolución, que, previamente, se han puesto de acuerdo en ello. Intentan aprobarlo como sea. No interesa escuchar, ver los insumos, evidencias, que les permitan tener criterios para tener apreciación aproximadamente a la realidad sin prejuicios”, acusa.

11:45 a.m. La presidenta del Consejo Permanente verifica el quórum de los embajadores ante el Consejo Permanente, ya está por reiniciar la sesión, y anuncia que se leerá un mensaje de Bolivia, en la que retira su propuesta de enmiendas que introdujo ayer en la tarde. “Esta solicitud se hace en base a que se vulneran las normas de la OEA, además del trato desigual en la consideración de las propuestas presentadas por los Estados”, dijo.

11:17 a.m. Votación sobre enmiendas a Bolivia, si las delegaciones la aceptan o no: Jamaica dice que no están listos para votar sobre las enmiendas…

El Salvador interrumpe y dice que no va votar sobre algo que no conocen. El FMLN es aliado del gobierno de Ortega en la región. La presidenta insiste en que las propuestas fueron enviadas a los países en tiempo, “es responsabilidad de éstos conocerla”, pero al final accede a que se den 15 minutos para que esos países revisen las propuestas.

11:09 a.m. La presidenta del Consejo Permanente accede inicialmente a dar un período de veinte minutos para que las delegaciones, que no conocen las enmiendas, se pongan al día. Argentina sostiene que, antes los inconvenientes de Bolivia, propone que no pasen a ningún intermedio, sino que pasemos a la votación del proyecto de la resolución. La Presidenta del Consejo Permanente insiste ahora en que procedamos a la votación en bloque de enmiendas de Bolivia.

La táctica dilatoria de Moncada, Bolivia y Venezuela es una vieja práctica del canciller de Nicaragua en foros internacionales, por lo que los críticos lo han calificado como un filibustero diplomático.

Bolivia dice que pide diálogo en sus enmiendas y, ante la votación del Consejo Permanente sobre sus enmiendas, el embajador de Evo Morales se retira.

11:04 a.m. Colombia dice que en las enmiendas de Bolivia no se propone condenar las actuaciones de paramilitares, los ataques al Clero. Eso apoya Venezuela. “Esos temas no son conciliables. Si hemos tenido en cuenta, esa posición, pero es una cuestión de posturas, pasemos a la votación”.

El embajador de Chile dice que el argumento de quienes se oponen a votar las enmiendas de Bolivia no procede. Venezuela insiste en que no se puede votar en bloque, cuando delegaciones “no conocen cambios”. Todo es procedimiento, no habla Venezuela sobre el uso de paramilitares del gobierno de Ortega contra la población.

Bolivia dice que sus enmiendas no se han traducido a otros idiomas. “Creo que lo prudente que podamos debatir los textos, es espacio para debatir, pide un cuarto intermedio y busquemos consenso necesario”, afirma el diplomático.

10:56 a.m. La presidenta insiste en que votarán sobre las enmiendas de Bolivia. Nicaragua pide la palabra. “Nosotros solicitamos el uso de la palabra anterior, de proyectar un video”, insiste el canciller Denis Moncada.

Canadá pide que se voten las enmiendas de Bolivia, tal como decidió la presidenta del Consejo Permanente de la OEA. Bolivia se declara sorprendido, dado que hay algunas delegaciones que no la han conocido en su idioma y menciona el caso de Bahamas y Antigua Bermudas, pide un tiempo para que lo conozcan para que esas delegaciones puedan conocerla minímamente.

Moncada vuelve a pedir el uso de la palabra. “Entiendo que a veces es complejo manejar el consejo permanente,”, critica e insiste nuevamente en que no se les trate de imponer puntos de vista a los demás Estados. La presidenta del Consejo Permanente y somete a votación las enmiendas de Bolivia. No. Interrumpe Venezuela y se adhiere a Bolivia y pide respeto al derecho a palabra de Nicaragua.

10:53 a.m. La presidenta del Consejo Permanente aprueba que se voten las enmiendas de Bolivia, después de la petición de siete países. Interviene la delegación de Bahamas dice que hay problemas en la traducción al inglés del proyecto de resolución, que se une a Antigua Bermudas en relación a la enmienda de Bolivia, las que tampoco ha sometido a consultas.

10:50 a.m. Antigua y Barbuda asegura que no recibió las enmiendas propuestas por Bolivia y no han tenido tiempo suficiente para verlas. La embajadora de Venezuela apoya la propuesta de Bolivia y pide que se logre un documento por consenso. “Si queremos ayudar a Nicaragua, entonces demos la oportunidad, no traten de imponernos un documento. Ya hemos denunciado esta práctica en otras ocasiones con nuestro país”, afirma.

10:43 a.m. La embajadora de argentina: “Estoy atónita que ante los graves acontecimientos de Nicaragua, estemos hablando de procedimientos, pido disculpas a aquellos que nos están escuchando”. La diplomática dice que el proyecto de resolución se hizo con tiempo y forma y pide no perderse en los laberintos de procesos.

Perú respalda a Argentina, Uruguay, Colombia. Pide la votación sobre las enmiendas presentadas por Bolivia nuevamente.

El embajador de Chile queda claro a que “hay dos situaciones: una la resolución en su revisado uno, proyecto, y están las enmiendas de Bolivia y corresponde votar el proyecto de resolución y después las enmiendas”.

El representante de Estados Unidos respalda a Argentina, Chile, Perú, y pide votación sobre enmiendas de Bolivia. Costa Rica se adhiere y pide decidir sobre lo de Bolivia. El embajador boliviano dice que le interesa la situación en Nicaragua “para poder escuchar, contribuir, estamos acá porque nos preocupa la situación. Porque la violencia no trae soluciones, no resuelve nada, por eso estamos sentados en esta mesa. Pero presidenta es inconcebible que se intente imponer una práctica para que de manera express se elimine un grupo de enmiendas sin haberlas conocido acá. Parece inconcebible que se haya tomado la decisión antes de venir a este consejo. Estamos apoyando un proyecto de resolución, por eso propusimos enmienda. Lo correcto, sensato es que se discuta párrafo párrafo, o que se abra una espacio de negociación”, añade.

10:31 a.m. El canciller Denis Moncada pide apoyar al grupo interdisciplinario de los expertos independientes, pero en su mandato de apoyar las investigaciones de los hechos de violencia en el país. “Instar a la comunidad internacional a respetar la autodeterminación del Estado de Nicaragua para garantizar la paz y seguridad sin injerencia de ningún tipo”, añade y pide que se les permita transmitir el vídeo.

Costa Rica dice que han sido muy pacientes y pide que se pida a conocer las enmiendas de Bolivia. Perú está de acuerdo que se proceda a la votación sobre las enmiendas presentadas por Bolivia, aliada de Ortega.

La presidenta del Consejo Permanente dice que pasan a considerar las enmiendas de Bolivia. En eso es interrumpida por el país gobernado por Evo Morales. Ahora se opone. Dice el embajador boliviano que está fuera del reglamento y menos “a la práctica que se ha aplicado en la OEA. Quisiera solicitarle que nos puedan presentar las enmiendas, que tienen el revisado número uno”, porque dice que tiene cambios.

La presidenta del Consejo Permanente somete a votación las enmiendas de Bolivia. El embajador boliviano asegura que no entiende por qué si se someten a votación y no la de los otros países que empujan la declaración que condena los abusos del régimen de Ortega. Venezuela nuevamente asegura que hay modificaciones con nuevo lenguaje, en el proyecto propuesto por Estados Unidos y otros países, pide un cuadro comparativo para ver las diferencias.

La diplomática mexicana niega que hayan enmiendas como dice Bolivia y Argentina, sino una versión revisada por los coautores de la resolución. Hace la diferencia con Bolivia, que sí plantea cambios. Colombia recuerda “el número de muertos, brutalidad, gravísima situación de derechos humanos” y habla de que se ha actualizado la propuesta. “Aumentaron tanta las muertes, los atropellos, la brutalidad, a eso se refiere, a eso se suma a que hagamos un esfuerzo para que se detenga esa ola de violencia. Apoyo a las entidades que buscan acceso a la justicia. No son cambios, sino una actualización. La esencia no se ha cambiado, nos tiene profundamente consternado”, afirma el embajador colombiano.

10:23 am. El embajador de Estados Unidos pide respetar los procedimientos y pide que el secretario de asuntos jurídicos se pronuncie. Moncada dice que Trujillo no puede dictar el comportamiento del organismo. Habla el delegado de Salvador que cita artículo de la carta interamericana, en la que cita la posibilidad de que el secretario general haga una visita al país y rinda un informe ante la amenaza institucional a Nicaragua. Ese gobierno es aliado de Ortega.

El canciller lee su proyecto del gobierno de Daniel Ortega. Interrumpe Estados Unidos. Solicitan que asesoría jurídica indique el orden. La Presidencia del Consejo Permanente toma la decisión para escuchar lo que dice Nicaragua y no se sometería a votación. Luego se seguiría el orden del día tal como fue aprobado.

Moncada habla de un “plan terrorista” contra el gobierno, afectando la seguridad de los nicaragüenses y propone que se reconozca la iniciativa del gobierno de llamar al diálogo nacional, condenar a los grupos opositores que utilicen el diálogo nacional “para legitimar acciones criminales” y contradictoriamente proponen la reanudación del proceso en el que no han cumplido la mayoría de sus compromisos gubernamentales.

10:18 am. La delegación de Bolivia intenta desviar la atención diciendo que lo que se discute la situación de la República de Nicaragua y pide que se escuche a Moncada. Estados Unidos pide que la presidenta del Consejo Permanente decida. Moncada vuelve a interrumpir. Dice que se pone en una situación complicada “la seriedad” de la OEA. “Estamos perdiendo la noción de lo que es esta organización con el comportamiento de la Presidencia del Consejo Permanente. No veo el sentido de la obstrucción, vamos a leer y la discusión acá es una de considerar la situación de nuestro país”, afirma y vuelve a cuestionar.

10:15 am. El embajador de Uruguay dice que se puede consultar al secretario de asuntos jurídicos para centrarse en los temas sustantivos. La presidenta del Consejo Permanente hace la consulta, pero Moncada vuelve a interrumpir. “No veo como la delegación de un gobierno sufra tanta interrupción, de forma tan desconsiderada”, afirma el canciller de Daniel Ortega.

10:11 am. Moncada vuelve a interrumpir y dice que está en el uso de la palabra. Bolivia interrumpe dice que están el segundo punto del orden del día están dos propuestas y pide que se escuche la de Nicaragua. La presidenta del Consejo Permanente le afirma que puede presentar la resolución siguiendo las reglas.

Canadá cuestiona a Nicaragua y le recuerda que la normativa de la organización es aplicable, incluso a Nicaragua. “El canciller de Nicaragua tiene el derecho a leer, pero debe hacerse cuando consideremos el proyecto de resolución de Nicaragua. Ahorita estamos viendo el proyecto de resolución de Estados Unidos, Canadá y otros países”.

10:08 am. El embajador de Estados Unidos pide que se considere las enmiendas de Bolivia en el primer proyecto. Nicaragua insiste en leer el suyo. La presidenta del Consejo Permanente le recuerda que no han llegado a ese punto, y que se necesita poner en conocimiento las enmiendas del día, las que fueron propuestas en orden y forma.

La representante de Costa Rica le dice que han escuchado a Moncada durante 18 minutos y le instan a ver el vídeo después.

10:07 am. El canciller Moncada defiende trabajo conjunto con la OEA en el tema electoral y anuncia que mostrará un vídeo de diez minutos para ilustrar a los delegados de Nicaragua.

10:02 am. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se pronuncia sobre el caso de Nicaragua. “La violencia patrocinada por el Estado contra estudiantes pacíficos, líderes de iglesias, periodistas y líderes cívicos en #Nicaragua no puede ser tolerada. Instamos a @OAS_official a condenar estos abusos contra los derechos humanos hoy. La represión de Ortega DEBE TERMINAR y la voluntad de la gente DEBE SER OÍDA. #SOSNicaragua”, sostiene.

9:55 a.m El embajador de Estados Unidos propone que se pase al tema del proyecto de resolución empujado de varios países. Venezuela pide que respondan a Bolivia. Moncada asegura que sigue en el uso de la palabra. Interrumpe Venezuela. La embajadora dice que es importante saber las respuestas sobre las enmiendas para aprobar el orden del día.

La respuesta del presidenta del Consejo Permanente a Bolivia es que se presentarán las enmiendas durante la discusión. Moncada está haciendo equipo con Bolivia y Venezuela para bloquear la discusión de la resolución.

La presidenta del Consejo Permanente le da la palabra a Moncada. “Es importante que ustedes tengan claridad de lo que pasa en Nicaragua para hacer valoraciones de manera objetiva e imparcial. Si no estaríamos acá en una especie de santa inquisición”, afirma el canciller de Ortega.

Moncada dibuja al país, según él, bajo una “situación compleja, incluyendo estos golpes blandos, donde se combinan guerras psicológicas, grupos terroristas armados”.

Sostiene que en los ochenta fue víctima de los manuales de la CIA y empieza a recordar las intervenciones de Estados Unidos, desde la nota Knox en 1909.

9:51 a.m. Bolivia toma la palabra y pide saber cuál será el procedimiento para las enmiendas propuestas por su país. Venezuela le pide que responda a Bolivia.

El régimen de Nicaragua califica de “lamentable” y que “dejamos bajo protesta el inicio de esta sesión del Consejo. La libertad de expresión, comunicación, que es supuestamente uno de los baluartes de la organización, se ve limitado, obstruido” y califica de inadecuado el comportamiento de la presidenta del Consejo Permanente.

“La sesión anterior y esta sesión han sido convocados y se han iniciado sin consentimiento del Estado de Nicaragua, del gobierno que está siendo objeto, conforme a la resolución propuesta anteriormente, de consideraciones sobre la situación de Nicaragua. ¿Cuál es lo que pasa realmente en Nicaragua? Decimos que estamos ante una situación de un golpe de Estado que se viene desarrollando paulatinamente y progresivamente”, afirma Moncada.

9:47 a.m. Colombia considera que todas las propuestas se escuchen, pero insta a aprobar el orden del día. La representante de Venezuela apoya a Nicaragua como era de esperarse y señala que hay un principio de igualdad de los Estados y defiende a Moncada.

Canadá interviene y reitera su posición de que se apruebe la orden del día. La presidenta del Consejo Permanente dice que Nicaragua no ha objetado el orden del día y lo aprueba.

9:46 a.m La embajadora de México afirma que ven con preocupación que no puedan iniciar la sesión.

9:44 a.m. Costa Rica califica de preocupante la posición de Nicaragua. “Nadie le está coartando su libertad de expresión al gobierno de Nicaragua”, dice la embajadora. Estados Unidos insiste en que se debe aprobar el orden del día. El canciller Moncada intenta interrumpir. Se mete el representante de Bolivia y defiende al gobierno de Nicaragua y su derecho a ser escuchado.

9:42 a.m Perú respalda que apruebe la orden del día. Moncada vuelve a interrumpir. El embajador de Chile le pide a Moncada que espere que le den la palabra.

El canciller de Nicaragua insiste que está en un plano de igualdad e injusticia y revela que su propuesta de resolución la introdujeron hoy temprano.

9:40 a.m. El representante de Canadá pide respeto para el reglamento, que implica la aprobación del orden del día. El embajador Trujillo respalda la posición anterior.

Moncada exige leer su propuesta para estar en un plano de “igualdad, equidad”. Otra vez la presidenta del Consejo Permanente le vuelve a recordar a Moncada las reglas y le dice que han recibido el proyecto de resolución de Nicaragua fuera de tiempo.

9:38 a.m. El embajador Carlos Trujillo, de Estados Unidos, pide que se apruebe el orden del día. La presidenta del Consejo Permanente le dice a Moncada que se debe aprobar siguiendo las normas. “No es posible, que no haya la posibilidad de que haya una primera lectura, del proyecto de Nicaragua, cuando se intenta analizar la situación de un país” sin su autorización, asegura.

9:32 a.m. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sostiene que el proyecto de resolución de Nicaragua dice que no está reflejado en el orden del día. Reitera que la situación del país es un asunto interno y empieza a leer el documento.

La presidenta del Consejo Permanente de la OEA le dice que están en la etapa de aprobación de la agenda del día, y que el proyecto de Nicaragua será conocida después. Moncada asegura que la presidencia del Consejo Permanente es rotativa, cada tres meses, y su misión no es obstruir, sino facilitar.

“Los estados y gobiernos tienen la legítima autoridad para realizar lo que se está solicitando de la debida forma. Se quiere analizar la situación de Nicaragua, donde hay grupos terroristas asesinando policías”, señaló Moncada.

9:00 a.m. Entre los documentos de trabajo que el Consejo Permanente tiene en sus manos está la propuesta de declaración de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, y Estados Unidos sobre el caso de Nicaragua.

El punto principal de la propuesta refiere a una condena a los abusos de derechos humanos, lo que incluye la actuación de los grupos parapoliciales, con los que el gobierno ataca a la población civil.

“Reiterar su enérgica condena y grave preocupación por todos los actos de violencia, represión y violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros, según lo documentado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), y alentar a que se tomen medidas para identificar a las personas responsables, a través de los procedimientos legales correspondientes, y exigir que los grupos parapoliciales se disuelvan”, instan los países.

En ese documento, se condenan los ataques a los obispos católicos comprometidos con el proceso del Diálogo Nacional. Los países abogan también por la continuación del Diálogo, como un mecanismo para pacificar al país, pero instan a las autoridades del Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a participar “activamente y de buena fe” en ese mecanismo

Contrapropuesta. La sorpresa de la mañana es que la administración de Daniel Ortega envió una contrapropuesta de resolución, a través su embajador alterno Luis Alvarado bajo el título de “Restitución de la Paz en Nicaragua”. En ese documento, describen nuevamente que hay un golpe de Estado contra el ejecutivo y piden condenar “el hecho de que los grupos golpistas de oposición utilizan el Diálogo Nacional promovido por el gobierno de Nicaragua para legitimar sus acciones criminales y armadas contra la población civil y la Policía, en connivencia con los grupos criminales y delictivos organizados internacionales, para desestabilizar el Estado de Nicaragua”.

Piden condena para los actos de “violencia” contra la Policía, así como el impedimento a la libre movilización, tal como ha estado clamando desde abril pasado.

“Apoyar al Gobierno de Nicaragua para que los pasos que está dando fortalezcan las instituciones democráticas, incluido el calendario derivado de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA”, plantea el gobierno.

5:23 a.m El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, da por seguro que la OEA aprobará una resolución condenando el abuso de derechos humanos en el país, así lo afirmó por medio de su cuenta de Twitter.