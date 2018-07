Zona de Strikes: Manny Machado, ¿qué tanto impactará en los Dodgers?

Manny Machado finalmente va hacia los Dodgers.

Cada mitad de temporada es el momento preciso para hacer un balance. Los equipos evalúan sus opciones reales de ir a los playoffs o de iniciar una etapa de reconstrucción.

El punto es fortalecerse para intentar ganar ahora o sacrificar el presente pensando en el futuro. Eso explica el interés gigantesco en jugadores tipo Manny Machado.

Por cierto, la transacción hacia los Dodgers fue oficializada este miércoles, luego que estaba en el aire porque un joven de los que iba hacia Baltimore no había pasado el examen médico, pero todo se superó.

Machado estaba en medio de una gran temporada con los Orioles, en la que batea .315, con 24 jonrones y 65 remolques. Y estamos hablando que falta la mitad de la campaña.

Los Dodgers probablemente necesiten algo más, por ahora solventan la ausencia de Cory Seager, su torpedero titular, quien está lesionado y hasta operado con una cirugía Tommy John.

¿Qué cambios han sido en realidad impactantes entre los que se hacen antes del 31 de julio de cada año? Aquí no va Justin Verlander. Él llegó a Houston por otra vía el 31 de agosto.

Probablemente, los tres mejores canjes en este contexto hayan sido Mark Teixeira de Atlanta a Anaheim, CC Sabathia de Cleveland a Milwaukee y Randy Johnson de Seattle a Houston.

Los Ángeles no ganaron la Serie Mundial en 2008 (Boston los eliminó), pero Teixeira hizo lo que le correspondía. Bateó .358, 13 jonrones y 43 remolques en 53 partidos.

Sabathia fue un monstruo con Milkwaukee ese mismo año. Tuvo 11-2 y 1.65 en 130.2 entradas, siete juegos completos, tres blanqueadas y los Cerveceros fueron wild card.

No menos brillante fue el zurdo Johnson con Houston en 1998. En 11 aperturas tuvo 10-1 y 1.28, con 116 ponches en 84.1 innings, pero su club no avanzó largo en el play off.

Una transacción de este nivel es bien arriesgada. Los Expos soltaron precisamente a Johnson en 1989 porque deseaban ganar ese año, y obtuvieron a Mark Langston desde Seattle.

Johnson se volvió un lanzador del Salón de la Fama y Langston se fue a California al final de la temporada, pero no fue una estrella a través de su respetable carrera.

Los Dodgers deseaban ansiosamente a Machado al igual que los Yanquis, Boston, Filis y Cerveceros, entre otros clubes. Ahora vamos a ver si resulta un impacto.