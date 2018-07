Ciudadanos denuncian agresión policial en la comunidad El Jocote, Palacagüina

Al menos 300 familias campesinas de la comunidad El Jocote, ubicada a ocho kilómetros de Palacagüina, en Madriz, denunciaron la tarde de este viernes que policías y sujetos encapuchados llegaron a disparar el jueves 19 de julio contra los habitantes del sector.

Los campesinos denunciaron que desde varias camionetas de la Policía Nacional, “al mando del teniente Mauricio Dávila, comenzaron a disparar a las casas y a todo aquel que encontraban en el camino”.

Una habitante de la comunidad mostró los orificios de bala que impactaron en las paredes de su vivienda. “Esta gente andaba como borracha porque disparaban como locos a las casas y a todo el que encontraban en el camino. Gracias a mi señor que no hubo muertos ni heridos”, apuntó la denunciante quien no quiso revelar su nombre.

Un joven que fue golpeado por los uniformados detalló que él regresaba a pie de Palacagüina cuando lo alcanzaron las camionetas. “Eran varias camionetas de patrullas y del estado, con unos 30 policías y encapuchados armados y los de esta zona me detuvieron y me golpearon en el rostro y en el cuerpo, donde me propinaban patadas y me apuntaban con los cañones de los fusiles”, señaló la víctima.

Mayoría es de oposición

Gregorio López, habitante del lugar, explicó que el ataque se dio porque “toda esta comunidad (El Jocote) es opositora al Gobierno y solo unos diez son afines al orteguismo, porque le trabajan al Estado, y esa noche venían a dejar a ese grupito de orteguista que habían participado de la celebración del 19 de julio”.

La mayoría de habitantes de la comunidad, que no quisieron dar sus nombres por temor a que los maten o los detengan, dijeron que un poblador de la zona es concejal orteguista de la Alcaldía y se encarga de brindar la lista de quienes participan en las marchas y protestas en contra del Gobierno.

Los campesinos prometieron que no volverían a permitir que el orteguismo llegue a su comunidad a agredirlos, e hicieron un llamado a los organismos de derechos humanos a que conozcan de la situación que padecen por no estar de acuerdo con el gobierno.