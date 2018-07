Aunque Gobierno levantó los tranques sector lácteo aún no se recupera

A una semana del levantamiento de los tranques que por más de dos meses mantuvieron paralizado el tráfico en Chontales, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), el sector lácteo aún no vuelve a la normalidad y sus representantes esperan recuperar el mercado perdido para alrededor de 1.3 millones de litros de leche que a diario se producen en la zona.

“Más del 50 por ciento de los acopios ya se han reactivado, pero esto va gradualmente porque el descontrol que había a nivel general en el manejo del hato afectó y tomará un poco de tiempo volver a producir con los mismos niveles de calidad que exigen las empresas procesadoras”, dijo Willmer Fernández, presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac).

Fernández añadió que la paralización de actividades obligó a gran parte de los ganaderos a dejar el ganado en los potreros y tras dos meses la producción láctea disminuyó considerablemente.

“Porque cuando se deja la vaca en el potrero el ternero mama a cada rato, entonces la sobreestimulación de la ubre ya no es posible, entonces la producción en muchas vacas se disminuyó o se secó”, explicó Fernández.

Cerraron operaciones y despidieron personal

Además, por el cierre de operaciones se despidió mucho personal y debido a la fuerte migración que se está registrado en la zona, los empleados que se están contratando tienen que ser capacitados en buenas prácticas de ordeño y otras, para garantizar la calidad de la leche que exigen las plantas industriales y la del queso y otros derivados que exige el mercado internacional.

Según Canislac, durante más de dos meses que duró la paralización de actividades en la zona, cada día entre 1.3 y 1.8 millones de litros de leche se dejaron de acopiar, procesar o comercializar. Eso provocó que algunas empresas del sector industrial que exportan productos elaborados en Nicaragua se abastecieran en otros países para garantizar el cumplimiento de sus pedidos.

“Hubo desplazamiento en el mercado centroamericano. Por ejemplo, en el caso de Lala, el mercado de productos nicaragüenses que tenía en Guatemala y El Salvador estaba siendo sustituido por producto terminado de México, entonces eso está afectando un poco el acopio, ellos todavía no están comprando leche en los niveles que compraban antes”, explicó Fernández.

Esta reducción en el acopio, según Fernández, está retrasando la normalización de actividades en la zona. “Esperamos que eso se vaya superando gradualmente y que no quede totalmente desplazada nuestra producción, que esa sustitución haya sido temporal”, dijo Fernández.

Con respecto al queso que se exporta principalmente a El Salvador también se están tratando de retomar los envíos, pero también depende de los pedidos que se reciban, ya que después de dos meses de envíos irregulares muchos clientes también buscaron nuevos proveedores.

Todavía no hay cifras de las afectaciones

Canislac aún cuantifica las afectaciones que provocó la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el pasado 18 de abril y que en 94 días ha dejado más de 350 muertos, miles de heridos y millonarias afectaciones a la economía.

“En realidad no fueron pérdidas, sino dinero que no circuló, porque hubo días que se dejó de acopiar hasta más de un millón de litros de leche. Leche que no se vendió o no se procesó, entonces ese es dinero que se dejó de percibir”, sostuvo Fernández.

En promedio cada litro de leche cuesta unos diez córdobas, por lo que al dejar de comercializarse al menos un millón de litros diarios, la afección pudo alcanzar hasta diez millones de córdobas (316,203 dólares) por día.

Según el Informe de Evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado por el Banco Central, en mayo la actividad pecuaria cayó 23.9 por ciento, con respecto al mismo mes del 2017. Sin embargo, esa disminución es atribuida por las autoridades, principalmente, a la merma en la matanza vacuna y la exportación de ganado en pie.

Exportación de lácteos cae

De acuerdo con el reporte del Centro de Trámite de las Exportaciones (Cetrex), entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se enviaron al mercado externo 28,104 toneladas de leches y otros productos lácteos. Dicho volumen representa una caída del 34.3 por ciento con respecto a las 42,806 toneladas que se exportaron en el mismo lapso del año pasado.

En el primer semestre de este año el país recibió por la exportación de lácteos 77.71 millones de dólares, monto inferior en 12.5 por ciento con respecto a los 88.80 millones de dólares que se obtuvo por estas ventas entre enero y junio del año pasado.

Según el reporte del Cetrex, en el periodo de referencia las mayores caídas en los envíos ocurrieron en el mercado de Venezuela con una caída del 100 por ciento en el valor de las ventas, seguido de Costa Rica con una reducción de 28.5 por ciento; y El Salvador con una reducción de 17.5 en el valor del envío de la leche y los derivados lácteos.