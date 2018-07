Xiskya: “El dios de Daniel Ortega no es mi Dios”

En su perfil de Twitter Xiskya Valladares se define como “la monja tuitera”, es periodista, autora de tres libros y doctora en Comunicación. La última vez que esta religiosa nicaragüense vino al país fue en noviembre de 2017 y desde que comenzó la crisis sociopolítica en esta nación —el 18 de abril de 2018— ha escrito centenares de tuits denunciando los abusos del régimen de Daniel Ortega y se ha colocado del lado de los oprimidos.

En esta entrevista, la monja tuitera explica a LA PRENSA que para ella la crisis en Nicaragua no es un tema político sino un tema humano. Considera que el Gobierno le ha declarado la guerra a la Iglesia Católica y que el Papa Francisco difícilmente va a condenar abiertamente a la dictadura. Señala que los nicaragüenses están sufriendo terrorismo de Estado y que la represión del gobierno va a incrementar, pero a pesar de ello la Iglesia no debe claudicar en su intento de solucionar la crisis a través del Diálogo Nacional.

¿Cómo se ve la crisis sociopolítica de Nicaragua en el extranjero?

Yo creo que —claramente— se trata de una persona, que es Daniel Ortega, aferrado al poder y que está haciendo hasta lo imposible por continuar en el poder hasta cuando pueda; o sea, yo creo que si él pudiera seguiría en el poder más allá del 2021. Lo que se está viviendo ahora es un genocidio, tal cual… Yo como religiosa si me he involucrado es porque veo que no es un tema político, es un tema humano, son crímenes de lesa humanidad, sinceramente; entonces, normalmente yo no suelo meterme en los asuntos políticos pero sí en los asuntos que tratan de violación de derechos humanos, no es la primera vez que lo hago, también lo hice cuando el Estado Islámico atacó Irak, yo estuve en el 2014 cuando acababan de arrasar las ciudades de Mosul y Qaraqosh y creo que hay en Nicaragua, ahora mismo, un modus operandis muy terrorista, muy muy terrorista, más aún que ideología populista, hemos llegado a un punto en que tenemos que hablar de terrorismo de Estado

¿Terrorismo de Estado?

Yo creo que es terrorismo de Estado porque es una represión letal, como ha dicho la CIDH, no es una simple represión, la represión de otros gobiernos dictatoriales no va hasta el punto de matar al que está protestando. Aquí la gente a las 6:00 de la tarde tengo entendido que no puede salir de su casa con seguridad, muchos cierran sus puertas a partir de esa hora o antes, no hay un declaración de estado de sitio; sin embargo, de facto sí que lo hay. En segundo lugar, no es seguro ni siquiera que estés en tu casa porque pueden llegar, entrar sin ninguna orden judicial y llevarte o matarte… el hecho de que hayan tenido que acudir organismos internacionales de derechos humanos para investigar y para observar, no es normal en un Estado de Derecho democrático, no es normal ¿cuándo se da eso? Cuando estamos viviendo ya en un estado de terror y por último, no estamos hablando de policías, estamos hablando de personas vestidas de civil armadas, eso se llama terroristas, aunque le queramos endulzar llamándoles parapolicías, paramilitares, turbas o maras sandinistas, como dijo el otro día el delegado de Estados Unidos en la OEA (Carlos Trujillo).

En su discurso del 7 de julio, Daniel Ortega habló de Cristo, de la parábola del trigo y la cizaña, ¿es un ataque directo a la Iglesia Católica?

Claramente yo leí el discurso de Daniel Ortega, también vi en directo en Youtube lo que ocurrió con los obispos y el Nuncio Apostólico, luego de eso hay otros ataques a la Iglesia, el saqueo tan despreciable, de un modo tan bajo, que hicieron a la iglesia de Jinotepe… Entonces, son religiosas, sacerdotes, obispos, iglesias y además al Nuncio, que es lo que a mí me pareció más grave porque además el Nuncio tiene inmunidad diplomática y representa al Papa como jefe de Estado, por eso cuando llegó le presentó las credenciales a Ortega; entonces, yo sí creo que hay un ataque descarado y clarísimo hacia la Iglesia Católica por haberse posicionado a favor de las personas que han tenido la violación de sus derechos humanos. Ellos han ido a la cárcel a rescatar gente, ellos han abierto sus templos para refugiar a los perseguidos por la Policía o por las turbas, han estado hablando con las madres de los encarcelados, de los desaparecidos… yo creo que esto —a lo mejor— es lo que a ido originando esa nueva moda de atacar a la iglesia.

En uno de sus tuits usted expresó su preocupación por el ataque al Nuncio de Su Santidad, ¿usted espera una postura más fuerte del Vaticano hacia el gobierno de Nicaragua?

Por lo que he ido viendo del papa Francisco, es un papa que normalmente no se ha pronunciado tan categóricamente contra dictaduras, la gente dice que es porque es un papa comunista, yo no lo creo, no lo creo. Lo que pasa es que es un papa que intenta que por la vía de diálogo se solucionen las cosas, si la Iglesia Católica está siendo la mediadora, si la Iglesia Católica sigue al frente de la mesa de diálogo, hubiese sido imprudente que el papa hiciera una condena categórica contra los hechos, pero el papa ya, al menos tres veces en menos de un mes y medio, que ha dicho que apoya a los obispos de Nicaragua, que sí ha dicho que condena la represión y la violencia y que además, ora por el pueblo nicaragüense… Cuando yo puse ese tuit, la gente entendió que mi final era porque iba haber una venganza por parte del Vaticano, no, no, mi final de ese tuit en que yo decía ‘este es el inicio de algo peor’ era porque si ahora son capaces de hacer esto (golpear) a los obispos y el Nuncio, sobretodo con el Nuncio, esto es el inicio de algo peor por parte de Ortega, la represión va a ser peor.

Con estos ataques a la Iglesia ¿podrían ser excomulgados los dirigentes del Gobierno de Nicaragua?

La excomunión supone la exclusión de la comunión con la Iglesia. Hay dos tipos: una automática y otra por sentencia de un obispo. En la automática basta cometer uno de los 14 casos que define el Código Canónigo, dos de ellos son: Profanación de la Eucaristía (canon 1367) y violencia física a un obispo (canon 1370,2). No soy experta para afirmar si los que han herido a obispos o profanados templos están excomulgados, pero el código canónico señala esos dos casos.

Pero Ortega pide la paz pero manda a reprimir

Hay una incoherencia total entre su discurso y sus tácticas, cuando digo tácticas me refiero a los hechos porque la estrategia es la teoría, su discurso es a veces rayando en el cinismo, cuando dice en su discurso del sábado pasado (7 de julio) ‘Jesús nunca dijo: mata a tu hermano… sino que dijo ama a los hermanos y amarlos sin exenciones y todos tenemos en Nicaragua que amarnos sin exención’, yo quisiera preguntar ¿dónde está el amor cuando se dispara y se maltrata a los obispos, al pueblo, a los inocentes, a los niños?, ¿dónde está el amor?, ¿qué tipo de amor es ese? Que solamente se pronuncia con palabras y luego con los hechos es totalmente lo contrario, yo no lo entiendo, desde luego tengo que decir que el dios de Daniel Ortega no es mi Dios, él tiene un dios que se ha fabricado a su medida o simplemente ha convertido la religión en una ideología a su favor, pero eso no es religión, eso no es fe, eso no es el cristianismo.

Entonces ¿de qué sirve que la Iglesia Católica continúe dialogando cuando una de las partes ha demostrado que no los respeta como mediadores?

Sí, exacto, y por eso en uno de mi tuit decía que me parece admirable la humildad de estos pastores de continuar un diálogo con una de las partes que les ha maltratado de esa forma. Yo creo que esta decisión seguramente es estratégica, seguramente tiene alguna razón de ser que nosotros podemos desconocer. De todas formas, me parece inteligente que se continúe intentando la vía de diálogo, que no sea la iglesia la de que ‘porque nos han pegado ahora nos vamos a retirar’ sino que si ellos (los representantes del Gobierno) no quieren dialogar lo digan ellos claramente, que no estén diciéndolo indirectamente a través de la represión ahora a los obispos, que ante el mundo no sean los obispos (quienes) ‘ahora nosotros nos vamos a retirar’, no, si no quieren hacer el diálogo que lo digan claramente, me parece una decisión inteligente y muy humilde desde luego, o sea, yo creo que no cualquier mediador hubiese continuado en la mesa de diálogo después de lo ocurrido el lunes (9 de julio).

La CIDH ha otorgado medidas cautelares a varios sacerdotes, pero ellos siguen siendo agredidos, ¿qué sentido tienen estas medidas y condenas de tantos organismos de Derechos Humanos?

Lo que pasa es que no hay voluntad claramente, está claro que irrespetan todo, irrespetan las medidas cautelares, irrespetan las conversaciones en la Organización de Estados Americanos, irrespetan al pueblo, irrespetan la distinción entre cuerpos de seguridad y turbas —digamos— eso es indudable, se está irrespetando todo lo que es un Estado de Derecho. No hay seguridad, no hay ley, si son capaces de ir sacarte de tu casa sin ninguna ley, sin ninguna orden judicial. Si son capaces de torturar, si son capaces de arremeter contra personas protegidas por la CIDH, está claro que estamos viviendo ahora mismo en una situación que yo decía antes, por eso mismo, un estado de terrorismo, un estado de terror.

¿Ve usted alguna salida para la crisis que hay en el país?

Mirá, yo humanamente no la veo en estos momentos, —al menos a corto plazo— porque se intenta que sea una salida pacífica y la salida pacífica no están mostrando ganas de tenerla, han demostrado claramente que ellos (el Gobierno) de forma pacífica no van hacer nada, no van a irse, ni van a solucionar, ni van a llegar a ningún acuerdo. Lo que pasa es que yo desde la fe creo en los milagros y espero que suceda algún milagro, que suceda algo que sea el detonante del inicio del fin, nos sé qué porque humanamente no lo veo, no sé qué ,pero yo espero y confío en que Dios no abandone al pueblo de Nicaragua y que haga un milagro… que esto se arregle lo más pronto posible porque no nos estamo dando cuenta pero a medida que pasa el tiempo no solamente se agrava la situación presente —que ya es gravísima— sino que se agrava el futuro. Cuanto más odio se siembre, más difícil va a ser la reconciliación entre hermanos.

La Iglesia Católica ha jugado un rol muy activo en esta crisis social ¿podría esta situación traerle adeptos o restarle gente al catolicismo?

Creo que más bien les ha dado más adeptos, creo que esto ha sido un error estratégico por parte de el Gobierno, enviar a esas turbas, porque a nivel internacional se han ganado la simpatía los obispos y a nivel interno del país, no estoy ahí, pero por lo que leo en Twitter, a mí lo que me llega es que incluso protestantes y ateos —que me lo han dicho personalmente— ahora reconocen el valor, la solidaridad, la entrega de los obispos… Entonces, esto les ha dado incluso más autoridad a los obispos en el sentido que ahora nadie les puede decir ‘ustedes están mediando desde una posición de beneficio, una posición superior’. No, ellos ya han probado de algún modo lo que el pueblo está sufriendo, lo han vivido, no creo que no hayan pasado sus nervios, sus miedos, nadie sabía cómo iba salir esto, salió bien porque no hubo heridas graves, no hubo muertes, pero pudo haberlos, entonces ellos literalmente se jugaron la vida.