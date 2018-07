Evacúan a las madres que permanecían en las afueras de El Chipote por seguridad

Las madres que permanecían en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, en Managua, fueron evacuadas ayer por la mañana por miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para evitar una posible agresión de simpatizantes del Gobierno.

Una marcha oficialista se organizó para sacarlas del lugar.

Ahora se valorará la situación, para regresar con parte de los enseres de apoyo humanitario (colchones, sillas, baños portátiles) que fueron trasladados preventivamente ayer a la Catedral de Managua, dijo Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH.

Algunas de las madres que venían bajando de el Chipote para resguardarse de cualquier peligro ante marcha convocada por el gobierno hacia ese lugar esta mañana.@laprensa pic.twitter.com/iLTGzPcd1y — Martha Vásquez (@MarthaVasquezLP) July 21, 2018

“Por la noche del viernes nos enteramos que el Gobierno convocó a sus simpatizantes a marchar este sábado de la Asamblea Nacional a El Chipote y para evitar cualquier acto de agresión, sabiendo los niveles de criminalidad y siendo lo más importante preservar la vida y la integridad física, les dijimos a las madres y esposas de detenidos que teníamos que evacuar, algunas accedieron, pero otras no”, agregó Cuevas.

A las 6:00 a.m. de este sábado abogadas de la CPDH llevaron un vehículo para trasladar los colchones, las sillas y los baños portátiles, pero cuando regresaron por el segundo viaje donde trasladarían los toldos y demás muebles, donde atienden a las madres con los recursos de exhibición personal, la Policía ya no las dejó pasar porque habían acordonado el área por la marcha oficialista.

El traslado causó nerviosismo en algunas madres que se quedan a dormir en el lugar porque son de los departamentos, pero solo Hazel Kasandra Velásquez Flores, quien tiene cuatro meses de embarazo fue llevada a un centro asistencial para controlarle los nervios. Unas cuarenta madres aproximadamente pasaron la noche de este sábado en la Catedral de Managua, ahí también fueron llevados alimentos y agua para tomar.

Otras se quedaron

Algunas madres y esposas de los detenidos decidieron quedarse frente a El Chipote hasta tener noticias de sus parientes y entregar los alimentos.

Parte de los enseres evacuados de el Chipote hacia la Catedral de Managua por la CPDH, para evitar posibles agresiones de parte de marchistas pro gobierno que se dirigen hacia el Chipote @laprensa unas 40 madres permanecen resguardadas en catedral por ser de lejos. pic.twitter.com/o49IIpQ366 — Martha Vásquez (@MarthaVasquezLP) July 21, 2018

“Dormimos aquí, pero no se sabe, estamos esperando esta marcha. Como aquí tenemos a nuestros reos, tenemos que estar aquí hasta el fin esperando que nos den respuesta”, dijo una de las madres que decidió quedarse en el sitio.

Hasta el cierre de esta edición se desconocía qué pasó con el resto de enseres que quedaron frente a la DAJ, o si fueron respetados por los marchistas del Gobierno. La CPDH valorará el regreso de las madres a El Chipote.

“Primero vamos a valorar las circunstancias porque no queremos exponer a la gente. Según lo que observemos, nos da mucha tristeza de las madres y esposas porque sienten que no estando frente a El Chipote abandonan a sus familiares”, dijo Cuevas.

Durante estos tres meses de protesta cívica del pueblo nicaragüense muchas madres se han mantenido frente a la DAJ por las detenciones arbitrarias y violentas de policías y secuestros de paramilitares en todos los departamentos del país.