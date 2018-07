Nicaragua sale a manifestarse a pesar de la represión del Gobierno

Pese a la escalada de violencia y los discursos de odio y amenazas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana, los ciudadanos nicaragüenses no dejan de salir a las calles a protestar demandando justicia, democracia y libertad.

Este sábado las marchas azul y blanco fueron en Managua, Ticuantepe, León, Chinandega, Camoapa y Nueva Guinea, donde participaron miles de personas de diferentes edades, gritando consignas que demandan el fin de la violencia y la renuncia del régimen despótico que oprime al país.

“Que se vayan, que se vayan”, “De que se van, se van” y “Ortega y Somoza son la misma cosa”, gritaban.

En Managua se realizaron dos marchas cívicas que antes de finalizar se unieron. Una fue llamada “Solo el pueblo salva al pueblo” y salió del paso a desnivel en Rubenia; mientras la otra “Masaya florecerás” tuvo como punto de partida la Plaza de las Victorias.

En ambas los participantes ondearon solo banderas de Nicaragua, entonaron el Himno Nacional, corearon canciones de protesta y gritaron “presente, presente, presente” cuando se mencionaron los nombres de los más de 300 muertos que ha dejado la represión gubernamental y que lleva 96 días.

Entre ese gentío de ciudadanos que copaba la vía por donde avanzaba, iba Gerald Vásquez, padre del joven del mismo nombre que fue asesinado la madrugada del sábado 14 de julio al recibir un balazo en la cabeza cuando resistía un ataque en la barricada puesta cerca de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia.

“La Policía asesina de Nicaragua me mató a mi hijo Gerald, estudiante universitario de la UNAN-Managua, por eso estoy aquí en la lucha y quiero que se haga justicia y esa viene del cielo, de Dios. Yo creo en la justicia divina”, dijo Vásquez, quien consideró importante continuar saliendo a las calles para protestar.

Seguirán las protestas

Durante las marchas los ciudadanos aseguraron que las protestas no se detendrán pese a que Daniel Ortega a sangre y fuego ha desmontado los tranques y las barricadas para infundir terror en la población.

“Solamente Nicaragua tiene que hacer la lucha para conquistar su libertad, justicia y democracia. Ortega quiere aterrorizarnos y sé que hay muchos nicaragüenses aterrorizados porque este hombre mata, asesina y no hay justicia porque esa la tiene él secuestrada, pero no vamos a renunciar hasta conseguir nuestra libertad, luego que saquemos del poder a Daniel Ortega”, expresó el ciudadano Rodolfo Tijerino, quien participó en la marcha en homenaje a Masaya, en la que se pidió la salida del poder de Ortega y Rosario Murillo.

Por su parte, la señora Josefa Solórzano aseguró que solo la unidad de la población será el “mejor mecanismo para derrotar a este par de dictadores”.

“Un gobierno que masacra a su pueblo, no es gobierno, no nos representa, pero nosotros no buscamos golpe de Estado, lo vamos a sacar por la vía cívica, aunque él diga que somos terroristas; no es verdad, somos ciudadanos que exigimos una nación mejor, en justicia, libertad y democracia”, expresó Solórzano.

Lourdes Chamorro sostuvo que los ciudadanos de Nicaragua se han rebelado contra el sistema orteguista “porque quieren paz y justicia”.

“Este gobierno debe entender que los ciudadanos somos el soberano y que pedimos lo justo, pedimos libertad, paz y justicia y un país en donde se respeten los derechos que la Constitución nos da. Y que los ciudadanos pidamos esos derechos de forma civilizada no nos hace terroristas. Eso sí, la justicia, la paz y la libertad solo se podrán lograr sin los Ortega en el poder”, aseguró la ciudadana.

Ana Margarita Vijil, quien participó en la marcha, dijo que Ortega podrá asesinar físicamente a quienes pacíficamente le piden que se vaya, pero que “jamás va a matar las ansias de libertad que los nicaragüenses le demandamos”.

“Su represión no tiene nombre, él mata, asesina, reprime… pero jamás va a matar las ansias de libertad que los nicaragüenses por años le venimos demandando. Él ha asesinado a mucho pueblo para quitar tranques, es muy duro, pero acá estamos manifestándonos pacíficamente; no nos detendrá y su salida está pronto”, expresó Vijil.

Léster Solís, un joven estudiante que participó en la marcha, explicó que es una acción equivocada la del gobierno de Daniel Ortega “quien cree que mandando a sus paramilitares terroristas a matarnos nos detendrá, eso jamás”.

“Cada acción que Ortega haga contra su pueblo lo deslegitima, lo coloca como un paria internacional. Él que nos siga matando, pero nosotros tampoco vamos a claudicar por nuestra libertad que está pronto para llegar a toda Nicaragua”, señaló el joven.

Chinandega y Camoapa

En Chinandega la ciudadanía autoconvocada marchó pacíficamente exigiendo la liberación de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, de Irlanda Jerez y demás personas detenidas ilegalmente. En Camoapa, luego de participar en una misa para recordar a los más de 350 asesinados en las protestas, los ciudadanos autoconvocados marcharon por diferentes calles del municipio.

Durante los tres meses de protesta se han realizado más de treinta actividades cívicas en esta ciudad, donde se pide el cese a la represión y justicia por los asesinados.

Los autoconvocados de los seis municipios de Boaco habían convocado, a través de las redes sociales, a una caravana departamental para la tarde de hoy, en la cual se recorrerían todas las ciudades del departamento y concluiría en la Ciudad de Dos Pisos.

Sin embargo, esta mañana fue cancelada dicha actividad. Según algunos convocados, la decisión fue tomada a causa de una contramarcha organizada por el oficialismo en la ciudad de Boaco y evitar de esta manera cualquier tipo de disturbio.

Mañana marcha por el Día del Estudiante

En conmemoración del Día del Estudiante, este lunes 23 de julio se ha convocado a una marcha bajo el lema “Unidos por la libertad y la justicia” a las 2:00 p.m.

A través de redes sociales, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reprodujo el arte donde se invita a todos a participar.

UNAN-Managua y Monimbó

E n el tiempo que duraron las marchas “Solo el pueblo salva al pueblo” y “Masaya florecerás” los participantes recordaron a todas las víctimas que la represión gubernamental ha dejado a su paso y que todavía derrama sangre; pero hizo un homenaje especial a todos los muertos, heridos y presos del ataque ejecutado el viernes 13 y sábado 14 de julio a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y el martes 17 de julio al barrio indígena de Monimbó. En ambos ataques se utilizaron fuerzas combinadas, entre paramilitares y policías, disparando en ráfagas con intenciones claras de matar y tomar el control.

Sonaron las marimbas y hubo bailes al son de estas, se usaron máscaras y trajes típicos, para rendirle honor a los universitarios y habitantes de Monimbó.

96 días de represión gubernamental se cumplen este domingo en Nicaragua y ha ido en escala ya que cada vez son más ciudadanos los que se suman a la protesta cívica, demandando justicia, democracia y libertad.

(Con la colaboración: Saúl Martínez y Melvin Rodríguez).