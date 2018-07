Estos famosos han mostrado preocupación por Nicaragua

Los famosos han recurrido a las redes sociales para apoyar a los nicaragüenses o para condenar la represión y masacre ejecutada por el gobierno orteguista en los últimos tres meses. Políticos, cantantes, periodistas y mises se han pronunciado.

Residente

René Pérez Joglar se ha pronunciado en varias ocasiones en Twitter. “Nicaragua, desde lejos me duele como si estuviera de cerca. Desde la primera vez que fui a su país me enamoré de la fuerza de su historia repleta de los sueños de Sandino. No permitan que ese sueño se despierte en pesadilla…”, había comentado en las primeras semanas de protestas en el país.

Esta semana el rapero insistió en su cuenta de Twitter: “Nicaragua que se siga manifestando hasta el final. En estos tiempos las nuevas generaciones somos críticos de cualquier gobierno. Gobierno que la cague, gobierno que no merece existir”, un mensaje que incomodó a varios de sus seguidores y defensores del régimen orteguista y arremetieron contra él, pero René defendió sus argumentos.

Chayanne

“Mi gente querida de Nicaragua, en estos momentos difíciles por los que están pasando quiero enviarles un abrazo solidario, mucha fuerza y mi oración para que todo pase pronto”, tuiteó el cantante puertorriqueño el 25 de junio, en solidaridad con los nicaragüenses.

Enrique Bunbury

En los primeros días de protestas el músico español de rock compartió en su cuenta de Twitter: “Muy preocupado por mis hermanos en Nicaragua. Seguimos las noticias. Espero estén todos bien”. Esta semana volvió a tuitear sobre la barbarie que vive Masaya.

Mister Chip

El analista deportivo Alexis Martín Tamayo o Mister Chip, alzó su voz por Nicaragua desde los primeros días en abril. “En los últimos días me están llegando noticias muy tristes de Nicaragua. La situación es muy grave y la tensión en las calles es enorme. Solo espero y deseo que esto termine muy rápido y ese bello país recupere pronto la estabilidad”, tuiteó. Volvió a referirse al país durante una transmisión en vivo desde Rusia donde daba cobertura al Mundial de Futbol: “Mucho apoyo a Nicaragua, de corazón a mis amigos de Nicaragua, que la están pasando muy mal…”, dijo.

Jorge Drexler

El cantautor uruguayo se ha referido a la situación que vive el país mediante retuit de la página de sus fans en Nicaragua. Al igual que ha citado al caricaturista Pedro Molina y Ceshia Ubaú. En una ocasión escribió: “Este artículo del escritor nicaragüense Sergio Ramírez contextualiza brillantemente la lucha por la libertad que llevan a cabo los jóvenes de Nicaragua”, texto que acompañó con una publicación del diario El País. Y en su más reciente tuit sobre Nicaragua expresó: “Horrorizado por las imágenes que vienen de Nicaragua”. Su tuit lo acompañó con las etiquetas #SOSNicaragua y #SOSMasaya.

Mises

Las reinas de belleza se han sumado a mandar apoyo. Miss Costa Rica, Natalia Carvajal, en un video publicado en su cuenta de Instagram, entre otras cosas, expresó: “Como costarricenses hemos vivido puerta con puerta el dolor del pueblo nicaragüense. Estamos con ustedes”.

Mientras Miss Indonesia 2018 mandó: “Todo mi amor a Nicaragua”. Asimismo, Miss Vietnam publicó en su Instagram: “Recemos por la paz de Nicaragua. Miss China dijo: “Tengo esta terrible noticia sobre Nicaragua… Me hace sentir triste… Estoy en contra de cualquier cosa que dañe a la justicia”.

Rubén Blades

El salsero panameño criticó a Daniel Ortega por su afán de aferrarse al poder y perder sus ideales. En un amplio escrito que compartió el pasado 23 de abril en su Facebook, Blades entre otras cosas citó: “…el poder de Daniel Ortega, cuyo afán de eternizarse en el control administrativo del país se asemeja al poder diabólico al que una vez, gallardamente, se opuso…”