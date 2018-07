Como consecuencia de la crisis sociopolítica que enfrenta el país, los envíos de ganado en pie al mercado internacional desde abril se venían desacelerando y en junio se redujeron a cero. Eso provocó que en el primer semestre del año Nicaragua dejara de percibir 6.33 millones de dólares por esa actividad.

Según reporte del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año el envío de ganado en pie al exterior produjo 4.63 millones de dólares, cuando en el mismo lapso del año pasado dejó 10.97 millones de dólares. Esta reducción representa una caída del 57.7 por ciento en el valor de estas ventas.

“Eso es reflejo de lo que todos hemos vivido por la situación del momento, ya que la parte más difícil es mantener la estabilidad de los mercados. Pero también demuestra que es el sector privado el que mueve la economía de la nación”, dice Dina Reyes, vicesecretaria de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).

Han dejado de lado actividad económica

Reyes añade: “Aunque no quiero expresarlo en nombre de Faganic, sino a título personal, creo que esta caída en las exportaciones de ganado también refleja que los campesinos, los dueños de la tierra, los ganaderos están enfocados en apoyar la situación actual del país y han dejado a un lado su actividad económica”.

La actividad ganadera podría ser una de las más afectadas por la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el 18 de abril —con un saldo superior a los 350 muertos, miles de heridos, cientos de presos y desaparecidos y millonarias afectaciones a la economía—, ya que a la reducción de ingresos por la caída de la exportación de ganado en pie hay que sumarle —según Reyes—, la merma de ingresos por la paralización de la producción láctea y la semiparalización de la matanza bovina.

“Pero todavía no hemos analizado el impacto de esta crisis, dado que ya hay mejores condiciones para movilizarnos, es posible que esta semana nos reunamos con todo el sector ganadero para determinar el impacto real de la crisis que además todavía no termina, por tanto no es posible hablar de cifras finales”, explica Reyes.

2018 con buen invierno

Mientras en los últimos años el sector ganadero se ha visto afectado por la variabilidad del periodo lluvioso, este año las condiciones climáticas han sido óptimas para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

“Hemos tenido un invierno con la lluvia y sol necesarios para el desarrollo de las plantaciones agrícolas pero también del ganado, eso garantizará un buen ciclo productivo con buenas cosechas en el subciclo de primera”, dice Dina Reyes, vicesecretaria de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).

Pese a las buenas condiciones climáticas, lo más probable según los dirigentes del organizaciones del sector agropecuario es que las metas productivas para el ciclo agrícola 2018-2019 no se cumpla debido a la inestabilidad política que enfrenta el país.