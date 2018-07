EN VIVO | Daniel Ortega descarta elecciones anticipadas y afirma que se queda hasta 2021

Por primera vez en más de nueve años, Daniel Ortega brinda este lunes 23 de julio una entrevista con un medio independiente. En conversación con Bret Baier para el programa “Special Report” de la cadena estadounidense Fox News, Ortega responde por primera vez preguntas sobre la masacre desatada por sus fuerzas policiales y paramilitares contra las manifestaciones pacíficas.

Aquí te contamos en vivo la entrevista con Fox News, uno de los medios más conservadores de los Estados Unidos.

Pregunta: ¿Aceptaría elecciones anticipadas?

Ortega: Este tema de adelantar las elecciones lo he escuchado. Yo no he manifestado que las elecciones deban anticiparse, peor aún en estas condiciones que crearían más inestabilidad.

Pregunta: 40 años atrás eras un joven revolucionario combatiendo contra una dictadura. La gente en las calles dice que Ortega y Somoza son la misma cosa. ¿Considera dejar el poder?

Ortega: El pueblo va a decidir quién asumiría en 2021.

Pregunta: La Iglesia estaba mediando pero ahora se sienten bajo ataque de las fuerzas progubernamentales.

Ortega: El obispo (Silvio) Báez tiene su forma de pensar y actuar, no es nuevo su discurso de él. Él no vivió en la época de la guerra. No es un sacerdote que pueda decir que ha sido agredido.

No tenemos ningún problema con la iglesia católica.

No ha muerto ningún nicaragüense en ninguna iglesia, eso es falso.

Pregunta: Si usted no está financiando a los paramilitares, ¿quién lo está haciendo?

Ortega: Algunos lo están haciendo con carteles de drogas, otros con organismos

Pregunta: Están atacando a protestantes que están pidiendo que usted se vaya del poder. Lo acusan a usted y a la vicepresidenta, ¿usted se está distanciando de lo que ha ocurrido?

Ortega: Ni se me ocurre montar una dinastía. Mi esposa que es vicepresidenta, nunca había sido vicepresidenta.

Pregunta: Hay múltiples organizaciones de derechos humanos que aseguran que más de 350 personas han muerto en Nicaragua. ¿Por qué hay fuerzas paramilitares en contra de los que protestas en contra de su gobierno?

Ortega: Tenemos una semana que han cesado los disturbios. Y luego algunas actividades de manfiestaciones tanto en contra como a favor del gobierno.

4:20. Inicia la entrevista. Ortega brindó la entrevista desde Managua, Nicaragua.

4:18 pm. Baier inicia con una presentación a Ortega. Se presenta un video de resumen sobre el recorrido de Ortega desde la Revolución Sandinista hasta el acto del 19 de julio de este año, donde tildó de golpistas a los obispos de Nicaragua.

4:00 pm. El programa inicia con el tema de la reacción del presidente Donald Trump hacia Irán. A modo de resumen, el presentador aborda las noticias más relevantes del día: tiroteo en Toronto, guerra comercial con China.

La entrevista fue pregrabada, confirmó el editor ejecutivo del programa, Bret Baier, en su cuenta de Twitter.

yes it will be pre-recorded… no the questions were not approved.. nor the topics.. and no.. it’s just the President … I will be asking the questions.. https://t.co/nFQt1oZqen

— Bret Baier (@BretBaier) 23 de julio de 2018