Atletas nicas denuncian campaña sucia en su contra

Los atletas nicaragüenses Sayra Laguna y Moisés Frederick arribaron la mañana de este martes orgullosos por sus medallas de oro conquistadas en el Campeonato Panamericano de Sambo, en Cancún, México, el fin de semana, pero también se mostraron preocupados por los hechos de violencia que aún continúan en el país.

De hecho, cuando Laguna recibió su medalla de oro subió al pódium con un cartel en el que dedicaba su presea a Jesús (Cristo) y las víctimas mortales de la violencia en Nicaragua.

“De lo más profundo de mi corazón le dedico esta medalla a mi Jesús y a todas las personas que han muerto en mi país”, se lee en la pancarta.

“A pesar de las dificultades que hemos tenido y las pocas condiciones eso me hizo sacar el corazón como guerrera de Nicaragua. Lo único que quería era hacer un pequeño acto de agradecimiento, me sentía con el deber con las personas que no están sino en el cielo. Muchos se quedaron sorprendidos con lo que hice, pero nadie me lo exigió. Dios me dio la valentía para hacerlo y no me arrepiento y espero no me traiga consecuencias, toda mi familia me apoya y todos los sambistas de Latinoamérica están con el pueblo de Nicaragua”, explicó Laguna.

Laguna y Frederick derrotaron a atletas dominicanos para alzarse con la medalla de oro.

En el evento, Laguna contó que sintió mucha solidaridad de los atletas de diversos países por la situación que vive Nicaragua, desde hace más de tres meses.

“Luego de recibir el premio todas las delegaciones se acercaron y nos brindaron su mano amiga, nos mostraron su solidaridad y esperamos dar lo mejor de nosotros ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia”, agregó Laguna.

Denuncian acoso

Laguna también denunció el acoso por redes sociales por ser una de las pocas atletas que se pronuncian contra la violencia que se vive el país, pero no solo ella ha sido víctimna, sino también su novio Johao Maldonado y el atleta, Jorge Corea.

“En mi caso he estado siendo acosada por redes sociales, igual mi novio Joao lo acusan de haber matado a otras personas. Han manchado su imagen, incluso se ha alejado del deporte. No sé ahora donde estará, pero lo han acusado solo por manifestarse y pensar diferente. Yo no soy de izquierda ni de derecha, tengo mi propia ideología y solo pido respeto. Esto ocurre desde hace dos meses y medio”, confesó Laguna.

Laguna expresó que “hasta me han amenazado, que soy malagradecida, y eso no es así. Me he esforzado durante 15 años como atleta y durante este tiempo he tenido el apoyo incondicional de mi mamá y Dios”, afirmó Laguna.

Otro que también denunció una campaña sucia es el atleta Jorge Corea, capitán de la selección nacional de Judo y atleta también de lucha y sambo.

“Me han tildado de delincuente, terrorista y saqueador, le he dado al país mucha gloria. Dicen que yo he saqueado a la UNAN-Managua y en ningún momento he hecho eso, porque esa universidad me ha dado muchas oportunidades como atleta y persona”, aseguró Corea.

La Selección Nacional de Judo, conformada por nueve atletas, entre ellos Laguna y Frederick, viajan a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, el viernes por la mañana.