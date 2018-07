Daniel Ortega se coloca al margen de la “civilidad”, según experto

Daniel Ortega, presidente designado por el poder electoral, dejó más que clara su obstinación por el poder en la entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, que fue transmitida este lunes, y en la que negó la masacre que comete su gobierno y dijo que cumpliría su mandato hasta 2021, rechazando la posibilidad de elecciones adelantadas.

Al negar el ataque a la población, de parte de sus huestes, y no seguir las recomendaciones de la comunidad internacional, el mandatario se estaría colocando al margen de la “civilidad”, según el diplomático Mauricio Herdocia.

Herdocia dijo que Ortega ya es visto a nivel internacional como un gobernante que no escucha recomendaciones ni de nacionales y tampoco de las voces más respetadas a nivel internacional, como la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el Vaticano, dirigentes de Estados Unidos y Europa, lo que, según el experto, lo convierte en “un gobierno que decidió ponerse al margen de la civilidad”.

Herdocia considera que por más que Ortega niegue la realidad del país, la verdad la saben todos los nicaragüenses que están viviendo su represión y que también está documentada en informes de organismos internacionales serios.

“Las versiones oficiales se han caído por su propio peso porque nadie las cree, lo vimos en los debates en la OEA, entonces lo que aquí queda es activar los mecanismos establecidos en la misma OEA e ir buscando otras vías alternativas en los instrumentos que establece el sistema internacional de defensa de los derechos humanos, en el Alto Comisionado y eventualmente en la Corte Penal Internacional”, insistió Herdocia.

La entrevista de Ortega se la concedió al periodista estadounidense Bret Baier, conductor del programa Special Report.

“Mentiroso y cínico”

Según políticos y miembros de la sociedad civil, las mentiras de Ortega, ya no engañan a nadie. Carlos Tünnermann Bernheim, participante del Diálogo Nacional y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, lamentó este martes que el presidente niegue lo que todos han visto a través de los medios de comunicación e insista en mantenerse en el poder.

La comparecencia de Ortega fue con motivo de la crisis que vive el país desde hace más de tres meses, debido a la represión policial y de fuerzas paramilitares contra las protestas civiles, lo que ha dejado un saldo de más de 351 personas asesinadas desde el pasado 19 de abril, según organismos de defensa de derechos humanos. Se trata de una rareza del gobernante que no acostumbra a ser cuestionado por el periodismo independiente desde que subió al poder en enero de 2007.

Ortega solo mencionó a los policías que han muerto, mientras insistía en que se trata de terroristas los que atacan al país. Tünnermann cree que el mandatario, pese a lo que dice ahora, se convencerá tarde o temprano de que su renuncia es un reclamo generalizado de toda la población.

Haydeé Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, dijo que el caudillo demostró “la máxima expresión del cinismo en el ejercicio de la política” y valoró que la negación de la realidad no significa que no la conozca, sino que no quiere demostrar su derrota, por eso insiste en gobernar hasta 2021.

“Fue una entrevista donde queda de manifiesto el desprecio total de este gobernante por el pueblo de Nicaragua. Mintió reiteradamente en esta entrevista. Se puso en un estado de negación total de los hechos que son tan evidentes para el pueblo de Nicaragua, que con esta entrevista creo que el pueblo de Nicaragua termina de abrir los ojos a aquellos que todavía no lo han hecho, de saber que tenemos un presidente que no está a la altura de la dignidad, de la valentía, de la lucha de este pueblo. En realidad como nicaragüense una siente vergüenza de tener referentes en el mundo como este presidente, que miente de una manera descarada”, dijo Castillo.

