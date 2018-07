Alcaldía con más compras que contrataciones para ejecutar obras en 2018

En lo que va del año la Alcaldía de Managua ha realizado más procesos de compras, en su mayoría que corresponden a gastos corrientes, que a ejecutar los proyectos municipales que aparecen en el Plan de Inversión Anual (PIA).

Así se refleja en el Sistema de Compras y Contrataciones del Estado (Siscae), donde cada institución pública refleja el avance en sus procesos de adquisiciones.

Son al menos 48 procedimientos de la comuna que aparecen en el Siscae y corresponden a obras; mientras que 70 son en concepto de compras varias, como papelería y compras de licencia de software.

A juicio del concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Agustín Cedeño, es evidente que hay atrasos en la ejecución de las obras porque, según él, solo basta visitar las obras del paso a desnivel en Las Piedrecitas para comprobarlo.

“La gestión para mí, si le busco una calificación, es aplazada porque no es posible que el principal proyecto, que es el paso a desnivel de Las Piedrecitas y el 7 Sur, no ha finalizado. Comenzó en 2016 debió finalizar en 2017 y ahora dicen que en agosto de 2018. Es que por estar en otras cosas la Alcaldía no ha cumplido en tiempo y forma el calendario de entrega de proyectos. Los managuas siguen atrasándose con el tráfico”, expuso Cedeño.