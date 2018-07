Brasil exige al Gobierno orteguista explicar el crimen de una estudiante en Managua

El Gobierno de Brasil convocó ayer a la embajadora de Nicaragua en ese país, Lorena Martínez, para que dé explicaciones sobre la muerte de la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Lima, quien fue víctima de disparos de supuestos paramilitares al sur de Managua.

El canciller brasileño, Aloysio Nunes, llamó además a consultas al embajador de Brasil en Nicaragua, Luís Cláudio Villafañe, para explicar también la muerte de la brasileña quien era estudiante en la Universidad Americana (UAM).

Horas antes, la Embajada de Brasil condenó los hechos y exhortó a las autoridades nicaragüenses a “identificar y castigar” a los responsables.

Le puede interesar: Policías y paramilitares realizan redada contra autoconvocados en El Naranjo, Waslala

Por medio de un comunicado, la Cancillería brasileña afirmó que recibió con “profunda indignación” la muerte de la joven brasileña.

“El Gobierno brasileño exhorta a las autoridades nicaragüenses a poner a disposición todos los esfuerzos necesarios para identificar y castigar a los responsables por el acto criminal”, señala la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El exdiplomático nicaragüense Mauricio Díaz explicó que la Cancillería de Brasil “es una de las más serias del continente. Lo mínimo que puede hacer un país es pedir explicación creíble de los hechos y es una señal importante para el gobierno de (Daniel) Ortega”.

Lea además: Gobierno orteguista endurece persecución contra jóvenes en Nicaragua

La muerte de Lima se produce en medio de una crisis por la represión estatal a las manifestaciones contra el presidente designado Daniel Ortega, la que ha dejado entre 277 y 351 muertos, según organizaciones humanitarias locales e internacionales.

La Cancillería de Brasil también reiteró su condena al “aumento de la represión, el uso desproporcionado y letal de la fuerza y el empleo de grupos paramilitares en operaciones coordinadas por los equipos de seguridad”.

“Al repudiar la persecución de manifestantes, estudiantes y defensores de derechos humanos, el Gobierno brasileño vuelve a instar al Gobierno de Nicaragua a garantizar el ejercicio de los derechos individuales y de las libertades públicas”, subrayó la Cancillería brasileña.

Esperaban su regreso

Raynéia Lima, de 31 años, cursaba el sexto año de Medicina en la UAM y se desempeñaba como médico residente en el Hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía Nacional. Su padre, Ridevando Lima, dijo a Folha de S. Paulo, uno de los principales medios de comunicación de Brasil, que la estudiante tenía seis años de vivir junto a su novio en Nicaragua. Y agregó que Lima regresaría pronto a su país de origen.

Lea además: Confirman secuestro de universitarios por paramilitares del gobierno de Ortega-Murillo

María José da Costa, la madre de la joven estudiante de Medicina, afirmó al portal brasileño OP9 que su hija volvería a Brasil tan pronto como terminara la residencia en Nicaragua. “Ella quería volver el año que viene, a más tardar en junio, cuando terminara la residencia. Más de una vez me comentó sobre el miedo que sentía allí (Nicaragua). Dice que la gente no quería salir de casa a causa de la situación. Pasé casi cuatro años sin ver a mi hija y ahora voy a volver a verla en un ataúd”, lamentó la madre.

Da Costa explicó que su hija se mudó a Nicaragua solo para estudiar y nunca se involucró en las manifestaciones que están ocurriendo en el país. “Ella quería solo estudiar, pasaba todo el tiempo en la universidad y en el trabajo. Varias veces ella me dijo que estaba cansada, porque el turno era muy pesado y ella pasaba las noches estudiando. Interrumpieron el sueño de mi hija”.

Puede interesarle: Cómo fue vivir más de 15 horas bajo el asedio de fuerzas paramilitares en una iglesia llena de estudiantes

“No puedo aceptar lo que pasó. El que ha hecho tendrá que pagar por ello, sea el Gobierno o cualquier otra persona. Nadie ha venido a hablar con nosotros, todavía no sabemos de nada”, afirmó la madre.

La joven intentó estudiar Medicina en Pernambuco, como no consiguió la aprobación y la mamá no podía pagar, entonces viajó a Nicaragua en enero de 2013.

Varios disparos

Según testigos, Lima y su novio salieron a eso de las 11:00 de la noche una casa ubicada cerca de Lomas de Montserrat en Managua. Ella en su vehículo y su novio en otro. En los semáforos del Colegio Americano fueron interceptados por hombres encapuchados que quisieron requisar el carro, la doctora al ver a los sujetos armados se puso nerviosa y sin querer movió el vehículo. Entonces, los encapuchados la rafaguearon.

Lea también: ¿Dónde están los rectores de las universidades nicaragüenses?

Inmediatamente su novio salió del segundo vehículo y reclamó, pero se dio cuenta de las heridas de su pareja y la trasladó al Hospital Militar. Familiares del novio llegaron a la escena del crimen horas más tarde, pero el carro de Lima ya había desaparecido.

El rector de la UAM, Ernesto Medina, explicó que la causa de muerte fue un balazo en el pecho que le dañó el diafragma, el corazón y aparentemente el hígado. “Por lo que dicen de la herida, tiene que haber sido una arma de grueso calibre. Dicen que fue una ráfaga, pero la causa de la muerte es una. En su cuerpo no sé si tiene más impactos de bala. Hoy (ayer) en la mañana llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal”, añadió

Pide fin de violencia

El rector abogó por el fin de la ola de violencia e inseguridad que vive el país. “No tiene sentido que una muchacha que le faltan meses para ser médico muera asesinada por esta fuerza sin control, que amenaza a todo el país. La gran preocupación que tenemos que tener es que pudo ser cualquiera”.

Puede ver: Estudiantes atrincherados en la UNAN-Managua temen que Daniel Ortega los mande a asesinar

“Llegamos a un punto que cualquiera lo matan y nadie sabe nada. Vamos a exigir que se investigue porque sabemos dónde pasó. Por lo menos tienen que ir a investigar, preguntarle a este señor (Francisco) López, si estaban en su casa o son empleados de su casa y él tiene que identificarlo porque debe saber quiénes están cuidando su casa. Todo indica que es la gente que estaba ahí. Tiene que aclararse”, apuntó.

El rector señaló que los estudiantes de Medicina pretenden realizarle este miércoles un homenaje a Lima en la universidad.

López es tesorero del FSLN y los sitios cercanos a su residencia han sido señalados como centro de operaciones de los paramilitares cuando atacaban a los jóvenes de la UNAN-Managua. Los estudiantes autoconvocados de la UNAN le pidieron al rector que también se pronuncie sobre la tortura y persecución a varios alumnos.