Mike Pence: “Ortega está virtualmente librando una guerra contra la Iglesia Católica”

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, acusó este jueves al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de estar librando una “guerra” contra la Iglesia católica, que actúa como mediadora en el diálogo nacional que busca una salida al conflicto que ha dejado más de 350 muertos desde abril.

“En Nicaragua, el Gobierno del presidente Ortega está virtualmente librando una guerra contra la Iglesia católica”, dijo Pence en una ceremonia en el Departamento de Estado, que acoge desde el martes una cumbre sobre libertad religiosa con la participación de más de 80 representantes de Gobiernos de todo el mundo.

El vicepresidente de Estados Unidos hizo este mismos comentario en su cuenta de Twitter.

En la ceremonia en el Departamento de Estado, el vicepresidente alabó la labor de la Iglesia católica en el diálogo nacional y criticó los ataques contra los obispos por parte de los paramilitares favorables al Gobierno de Ortega y que actúan con el consentimiento de la Policía Nacional, según organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Turbas respaldadas por el Gobierno, armadas con machetes e incluso con armas pesadas, han atacado parroquias y propiedades eclesiásticas. La Policía ha agredido físicamente a obispos y sacerdotes”, afirmó Pence.

El vicepresidente reconoció al padre Raúl Zamora, que se encontraba en el público y al que llamó “héroe de la fe” por haber refugiado este mes en su parroquia de la Divina Misericordia a los estudiantes que huían de la represión en la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), uno de los focos de las protestas contra Ortega.

“Déjeme decirle padre, nuestras oraciones están con usted y el pueblo de Estados Unidos está con usted por su libertad religiosa y por la libertad en Nicaragua”, subrayó Pence.

El 23 de julio pasado, el senador republicano Marco Rubio también se pronunció en su cuenta de Twitter, sobre lo que considera en esencia una guerra declarada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica y su Clero. “Perdida en toda la cobertura de otros temas está esta crisis que se intensifica rápidamente en nuestro hemisferio y que tiene implicaciones directas en nuestra seguridad e intereses nacionales”, dijo.

— Marco Rubio (@marcorubio) 23 de julio de 2018