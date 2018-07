Diplomático estadounidense Otto Reich tampoco le cree a Daniel Ortega

El exsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Otto Reich, afirmó que Daniel Ortega no tiene interés en dejar el poder, ni después de 2021, y que para lograrlo seguirá cambiando las reglas o manteniendo la represión como lo ha hecho hasta ahora contra ciudadanos que demandan su renuncia desde el pasado 18 de abril.

Ortega dijo a la cadena estadounidense Fox News, el pasado 23 de julio, que se queda en el cargo hasta que concluya el período para el que fue “electo”, cuyo término vence el 10 de enero de 2022, rechazando así la propuesta de comicios adelantados que respalda la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la sociedad civil, y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Él está diciendo (elecciones de noviembre) 2021, para que lo dejen tranquilo hasta entonces. Pero es obvio que, si ha violado varias veces la Constitución y las leyes de Nicaragua para mantenerse en el poder, no hay duda, sobre todo ahora que sabe que no tiene el apoyo del pueblo. Él va a seguir cambiando las reglas del juego o incrementando la represión como le están ordenando desde La Habana, igual que como le ordena (Nicolás) Maduro, para que reprima”, aseguró refiriéndose también al gobernante de Venezuela.

Sin legitimidad

Reich explicó la falta de legitimidad del mandatario sandinista. “Ortega no es un presidente legítimo. Sabemos que cambió las reglas del juego para permanecer en el poder, inicialmente, a través de una trama con el expresidente Arnoldo Alemán, para reducir el porcentaje necesario para ser electo porque Ortega no llegaba al cuarenta por ciento, y después con las artimañas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El gobierno de Ortega no es legítimo, él dijo (a Fox News) que no va a adelantar las elecciones porque representa a un gobierno electo democráticamente, el hecho es que no es un presidente electo democráticamente porque cambió las reglas ilegalmente. Es un gobierno ilegal”, adujo.

Gobernante sin opciones

A juicio de Reich, otro elemento que contribuye a que Ortega pretenda permanecer en el Gobierno es que tampoco tiene muchas opciones dónde ir a estas alturas.

“En este hemisferio solo puede ir a Cuba y Venezuela, que son las otras dos dictaduras de izquierda que le darían refugio, y no quiere irse a ninguno de esos dos países por muchísimas razones. Los sandinistas de Ortega han cometido tantos crímenes y han robado tanto que donde vayan van a ser perseguidos por la ley internacional. Por eso está imponiéndose por la fuerza en Nicaragua, aunque sabe que no tiene el apoyo popular”, aseveró.

Ortega ofreció una entrevista a un medio conservador estadounidense en la que negó la represión policial y de las fuerzas paramilitares contra las protestas civiles, la que ha dejado 448 muertos según la Asociación pro Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH).

Para Reich, Ortega hizo un mal cálculo y el efecto le fue adverso al pretender convencer con mentiras a la opinión pública norteamericana sobre los ataques a la Iglesia católica, los obispos y estudiantes, y al atribuir el paramilitarismo a otros sectores, pese a que los mismos integrantes de estos grupos han señalado su lealtad al régimen de Nicaragua.

El hecho de que haya mentido daña aún más su imagen. “Lo que hizo fue convencer a la audiencia que no es una persona confiable, dijo cosas que son tan obviamente falsas que perdió toda credibilidad porque las imágenes de la represión, de los ataques de las fuerzas paramilitares sandinistas, de personas asesinadas en las calles por la Policía, se han visto en la televisión. El hecho de que haya tratado de cambiar el tema de la pregunta sobre la organización de paramilitares, decir que el Gobierno no tiene paramilitares y que son de la oposición, es francamente risible”, opinó.