Humberto Ortega culpa a su hermano Daniel de la represión en Nicaragua

El General en retiro, Humberto Ortega, hermano del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, acusó al Gobierno de ser “el principal responsable” de la represión contra nicaragüenses y dijo que en Nicaragua no pueden haber grupos paramilitares.

Así lo dijo Ortega en una entrevista realizada este viernes por Camilo Egaña, de la cadena CNN. “El Estado que tiene un Gobierno, debió haber sabido controlar las manifestaciones públicas que en su consideración alteraban la ley. Pero la forma en que fueron reprimidas las protestas pacíficas han demostrado que el Gobierno no supo manejar esa situación y lleva la carga fundamental de responsabilidad de toda esta situación represiva que se vivió y que ha causado tantas muertes acá en Nicaragua”, afirmó.

Lea además: Humberto Ortega: adelantar las elecciones en Nicaragua es un “sí a la paz”

Sobre la pregunta realizada por Egaña, de ¿quiénes son los paramilitares?, Ortega evadió el cuestionamiento, aunque aceptó que “estas fuerzas civiles armadas que han andado operando de manera abierta y campantemente al lado de la Policía Nacional” han provocado la mayor cantidad de muertos en el país.

Papel del Ejército

Sobre la participación del Ejército en esta represión, el hermano del presidente dijo que”yo considero que el Ejército no ha tenido participación en esta situación”, y argumentó que “en Nicaragua hay muchas armas que quedaron regadas después de la guerra de los 80”.

“Aquí no podemos aceptar que haya tres cuerpos armados en Nicaragua: parapoliciales o paramilitares, policía y Ejército. El gobierno no puede legitimar irregulares armados y el Ejército de Nicaragua no puede tolerar esta situación”, dijo Humberto Ortega.

El General en retiro aseguró que la solución a la crisis sociopolítica de Nicaragua pasa por diálogo nacional, por lo que instó a su hermano a reactivarlo, siempre mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

Lea también: Carta de Humberto Ortega “es compadre hablado” con su hermano, según críticos