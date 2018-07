Mesías

Juan Carlos Vílchez

Habitamos un país pero no nos pertenece

vendido ya al mejor postor.

Usamos ropas sin vestirnos

pues nuestra hambre es transparente

y como una sanguijuela

anida entre pústulas

y cicatrices del porvenir.

Plantamos árboles

en los campos más resecos

donde los frutos sólo absorben

los humores y destilaciones

del resentimiento .

Engendramos hijos

cuyo futuro está en cambiar de patria

y no volver a estos enclaves

de la imposición

y del engaño.

Improvisamos afanes

y a veces intentos

diluyéndose inútiles

bajo una tempestad de sueños.

Nada tenemos

apenas unos cuantos días

para ver erguirse en los altares

a un nuevo Mesías

—llamado también la Bestia—

ungido con los óleos de la fe

hinchado de vanidad frente a sus secuaces

que lo aclaman

y acechando con su instinto de hiena

a un dios en una cruz

abrumado y doliente por aquellos

todavía no envilecidos.

(De su libro inédito, Hamlet y la física cuántica).

El heredero

Juan Carlos Vílchez

El anciano habló muy claro:

Todo puede suceder

menos que el heredero renuncie

a la dinastía.

Un cortesano más joven agregó:

Si él quisiera (el heredero)

no quedaría piedra sobre piedra

en sus dominios.

Sin embargo

vasallos de nuestras propias mezquindades

no entendimos la sentencia

en la voz de los augures

con su saliva salpicándonos el rostro.

Hoy el resuello de la muerte

nos abre el entendimiento

y una genealogía de crueldad

anclada en nuestros nombres

se revuelve ebria de crímenes.

Tarde pero fatal

la profecía se ha cumplido

la rueda de la iniquidad nos acorrala

y nos devuelve otra vez

a las puertas del infierno.

(De su libro inédito, Hamlet y la física cuántica).

Soñé con una patria…

Carlos Tünnermann Bernheim

Soñé con una patria

con justicia y honestidad

y me dieron un clan

enquistado en los poderes del Estado.

Soñé con una patria

gobernada por hombres y mujeres

sabios y prudentes.

Y me dieron tiranos

ajenos al bien común.

Soñé con una patria

de ciudadanos amantes de la democracia,

capaces de dar su vida

por la libertad.

Hoy mi sueño es una realidad,

que hace posible su reserva moral:

¡La juventud!

¡Tiemblen los caudillos ambiciosos

de poder y riqueza!

Es mi patria, mi Nicaragua natal.

La seguiré soñando,

con el futuro promisorio

que su valiente pueblo sabrá construir

más temprano que tarde.

Álvaro

Juan Velásquez Molieri

Con una estrella en su mano,

a sus floridos quince, y,

—tal como lo sintió Rubén—

salió al universo de su fortuna.

No estaba en sus planes la muerte,

sino la patria y el porvenir de millones como él.

En el fragor de la pelea, bajo la luna de abril,

un asesino rayo de fuego le entró por el cuello

que detuvo en el, para siempre,

la acumulación de su temprana juventud.

Niño de quince años, o sea entre niño y hombre,

con una estrella en la mano

o una piedra, piedrín, guijarro,

y una justa protesta.

Es que no conocía el peligro

ni la maldad de la bestia.

“La juventud no tiene donde reclinar su cabeza.

Su pecho es como el mar.

Como el mar que no duerme de día ni de noche…”

escribiste, Carlos Martínez Rivas.

No supo nunca del amor,

de los besos, de la ternura de las novias;

el solo sintió el ardor del fuego,

una misteriosa sensación entre lo frío y ardiente,

en la cavidad insondable de su voz ahogada en sangre.

Dolor y ardor en la mudez, y la lava fluyendo.

Desplomado desde el pavimento vio su estrella,

como ahora la patria su esperanza

en millones de Álvaros Conrado.